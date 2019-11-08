 في ذكرى استقلاله - هل صار لبنان رقعة شطرنج للاعبين جدد؟ | سياسة واقتصاد | DW | 22.11.2019

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سياسة واقتصاد

في ذكرى استقلاله - هل صار لبنان رقعة شطرنج للاعبين جدد؟

تتواصل الأزمة المتصاعدة في لبنان مع استمرار الاحتجاجات وعجز السلطة عن تشكيل حكومة حتى الآن بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة. هذا كله في ظل تدخل أطراف خارجية. فأين يتجه لبنان؟

Libanon Proteste (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

منذ إعلان استقلال وطنهم عام 1943 يحتفل اللبنانيون بعيد الاستقلال في الـ 22 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام. ويأتي الاحتفال هذا العام وسط أجواء خاصة. إنها مناسبة أعطت زخما خاصا للحراك المتواصل في الشارع اللبناني منذ أكثر من شهر. ولعل أول تجسيد لخصوصية احتفالات عيد الاستقلال اللبناني هذا العام هو الطريقة التي احتفى بها الجيش اللبناني بهذه المناسبة فعوض الاحتفالات الكبيرة التي جرت عليها العادة في وسط بيروت، اضطر الجيش للاكتفاء بإقامة عرض عسكري بمقر وزارة الدفاع في منطقة بجبل لبنان وذلك بسبب الأزمة التي تعرفها البلاد. بينما ملأ اللبنانيون شوارع بيروت ومناطق أخرى احتفالا بما وصفوه "الاستقلال الحقيقي" عن السلطة التي يتهمونها بالفساد.

وتثير الأزمة المتواصلة في لبنان قلقا متزايدا من انزلاق الأوضاع إلى ما هو أخطر، في بلد يحكمه نظام طائفي وسبق أن مزقته الحرب الأهلية لسنوات طويلة. هذا كله في ظل اختلاف المتدخلين الإقليميين فيه وتناقض مصالحهم. فكيف تؤثر التدخلات الخارجية في المشهد اللبناني حاليا وهل يوجد متدخلون جدد؟

احتفالات بطعم الأزمة

طبع اليوم أيضا حادثة إضرام النار من طرف شخص مجهول الهوية في مجسم على شكل قبضة يد في ساحة الشهداء حوله المتظاهرون إلى رمز للثورة منذ الأيام الأولى للحراك، وهو ما أثار استياء كبيرا في صفوف النشطاء. كما عبر المتظاهرون عن رفضهم لما جاء في كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون بمناسبة عيد الاستقلال وأغلقوا عدة طرق مطالبين إياه بتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتعيين رئيس جديد لتشكيل الحكومة. وكان عون قد أشار في كلمته أمس الخميس إلى أن "التناقضات السياسية فرضت التأني في تشكيل الحكومة الجديدة".

هذه التناقضات يزيد من تعقيدها كونها تتخذ لها جذورا خارج الوطن. بل يرى مراقبون أن المتدخلين في المشهد اللبناني لم يعودوا يقتصرون على نفس الأطراف المعهودة، وإنما هناك قوى إقليمية تبحث عن دور محتمل في لبنان.

التدخلات الخارجية تعقد المشهد

لطالما كان لبنان من أبرز ساحات التنافس بين طهران والرياض، وحتى في الحراك الحالي يبدو التنافس موجودا أيضا، رغم انشغال الغريمين الإقليميين بساحات أخرى. وبالإضافة إلى هاتين القوتين هناك الدور الغربي ممثلا بشكل أساسي في الولايات المتحدة وفرنسا علاوة على إسرائيل، التي لطالما انتقدت تنامي نفوذ حزب الله في لبنان. وبدأ الحديث أيضا عن نوع من التدخل التركي في لبنان. فكيف تتحرك هذه القوى ومن تدعم في الداخل اللبناني في ظل الحراك الحالي؟

إيران تواصل دعم حليفها القوي حزب الله، الذي يعتبره متابعون للشأن اللبناني أول المتضررين في حال تغيير الحكومة الحالية، التي يحظى فيها مع حلفاؤه بالأغلبية، نتيجة للانتخابات الأخيرة. أما حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله والحليف القوي لطهران ودمشق، فلا يخفي أنه يتلقى دعما ماليا من إيران، وكما يقول المحلل السياسي اللبناني أمين قمورية فإن التأثير السوري في لبنان أصبح فقط عن طريق حلفاء الأسد المنشغل بالحرب في بلده.

بينما تدعم السعودية حليفها التقليدي سعد الحريري بالإضافة إلى القوات اللبنانية، وهنا تتداخل المصالح فهذان الطرفان بالإضافة أيضا إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، تيارات ثلاثة تحظى بدعم واشنطن كما يقول قمورية. ويضيف في تصريحات لـ DW عربية أن "مطلب تشكيل حكومة تكنوقراط الذي يتمسك به الحريري هو أيضا موقف واشنطن".

أطراف جديدة في الساحة اللبنانية؟

وبخصوص الدور الإسرائيلي فإن المحلل السياسي يربطه أساسا بموضوع غاز المتوسط، الذي تريد إسرائيل تأمين أقصى ما يمكنها منه لصالحها، حسب اعتقاده. ويضيف الخبير اللبناني أن الروس المتواجدين في سوريا والداعمين لنظام الأسد مهتمون أيضا بغاز المتوسط.

مختارات

على إيقاع موسيقى الاحتجاجات الشعبية يحتفل لبنان اليوم الجمعة بالذكرى 76 لاستقلال الجمهورية، حيث نزل الناس إلى الشوارع في جميع المناطق ومن كل الطوائف دون دعوة حزب ما، فيما احتفلت النخبة الحاكمة تحت حماية وزارة الدفاع. (22.11.2019)

احتجاجات اللبنانيين من أجل تحسين مستوى معيشتهم وتغيير نظامهم الطائفي القائم على الوراثة والمحاصصة المذهبية محقة. غير أن قطعهم للطرقات يدمر ما تبقى من اقتصادهم الحساس بسبب بنيته التي حافظ عليها رغم الحرب الأهلية الأليمة. (16.11.2019)

بين العراق ولبنان يبدو المشهد متشابهاً لحد بعيد، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول أسباب الشعارات المتقاربة والسعي لإسقاط أنظمة الحكم، التي تبدو الطائفية مكوناً رئيسياً فيها. لكن الأزمة قد تكمن فيما بعد سقوط تلك الأنظمة. (30.10.2019)

وحول ما يروج عن الدور التركي، لا يرى قمورية وجود دور تركي كبير، باستثناء ما يروج عن أن أنقرة متواجدة في بعض مناطق الشمال بحكم انتشار الطائفة السنية هناك، كما يجري الحديث عن تحالف بينها وبين "الجماعة الإسلامية" المقربة من الإخوان المسلمين.

وهناك توجه جديد يشير إليه قمورية، فمع تزايد القيود التي فرضتها إدارة ترمب على إيران وحلفائها بمن فيهم حزب الله، بات يدور الحديث عن إمكانية "التوجه شرقا" إذا واصلت أمريكا سياستها هذه، ويُقصد بالشرق هنا تحديدا روسيا والصين. وهو ما لن تتقبله واشنطن كما يقول قمورية.

ورغم تعقيد هذه التدخلات للمشهد اللبناني المتأزم أصلا، واستخدام الشارع من قبل "حراك من نوع آخر" يهدف إلى دعم تيارات سياسية مختلفة، يتشبث المحتجون بمطلب إسقاط كل الطبقة السياسية والنظام الطائفي. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ركز العديد من رواد تويتر أيضا على رفض التدخلات الخارجية وربطوا عيد الاستقلال بهذه التدخلات حيث شكك بعضهم في أن يكون لبنان قد حصل على استقلال فعلا في ظل استمرار التدخلات الخارجية.

سهام أشطو

  • Libanon Proteste (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2019: أسوأ اضطرابات منذ انتهاء الحرب الأهلية

    أدخلت المظاهرات ضد النخبة الحاكمة في لبنان البلاد في اضطرابات سياسية تزامنا مع أزمة اقتصادية حادة وأثارها الغضب المتصاعد من "ساسة طائفيين" يهيمنون على الحكومة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. والاضطرابات الحالية التي تمثل إحدى أسوأ فترات القلاقل منذ انتهاء الحرب.

  • Rafiq Hariri Plakat Libanon (picture-alliance/dpa)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2005: مقتل رفيق الحريري ودخول حزب الله الحكومة

    قُتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 إثر انفجار قنبلة ضخمة لدى مرور موكبه في بيروت، وهو ما أدى لمقتل 21 آخرين. وتلى ذلك سلسلة من المظاهرات الحاشدة وضغوط دولية أجبرت سوريا على سحب قواتها من لبنان. ونظم حلفاء دمشق الشيعة في لبنان سلسلة من التجمعات الحاشدة دعما لسوريا. وحصل حزب الله على تمثيل في الحكومة لأول مرة.

  • AP Images Best of the Decade Krieg Israel Libanon (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2006: حزب الله يتسبب في حرب مع إسرائيل

    في يوليو/ تموز خطف حزب الله جنديين إسرائيليين وقتل آخرين وهو ما أدى لنشوب حرب استمرت خمسة أسابيع وقُتل فيها ما لا يقل عن 1200 شخص في لبنان و158 إسرائيليا. وتصاعد التوتر إزاء ترسانة حزب الله القوية بعد الحرب. وفي نوفمبر تشرين الثاني، انسحب حزب الله وحلفاؤه من الحكومة المدعومة من الغرب والتي كان يقودها رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة.

  • Libanesische Armee überfordert (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2007: حكومة السنيورة تحت الضغوط

    واصل حزب الله وحلفاؤه اعتصاما ضد حكومة السنيورة استمر لنحو عام كامل. وكانت مطالبهم المعلنة هي الحصول على الحق في نقض قرارات الحكومة. وفي مايو بدأت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتشددين من السنة ينتمون لجماعة فتح الإسلام داخل مخيم نهر البارد الفلسطيني في شمال لبنان، مما أرغم آلافا من اللاجئين الفلسطينيين على الفرار منه. وسيطرت قوات لبنانية سيطرة كاملة على المخيم في سبتمبر.

  • Hassan Nasrallah und Saad Hariri (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2011: سقوط حكومة سعد الحريري

    أُطيح بحكومة سعد الحريري الأولى في يناير إثر انسحاب حزب الله وحلفائه منها بسبب خلاف بشأن المحكمة الخاصة بلبنان والتي تدعمها الأمم المتحدة. وجهت المحكمة لاحقا اتهامات إلى أربعة من قياديي حزب الله فيما يتعلق بمقتل رفيق الحريري. ونفى حزب الله أي دور له في اغتيال رفيق الحريري. (الصورة تعود لعام 2009)

  • IS Abzug aus dem Libanon Vormarsch der Hisbollah Kämpfer aus Syrien (picture-alliance/AP Photo/Syrian Central Military Media)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2012: تدخل حزب الله لدعم بشار الأسد في إخماد الثورة

    انتشر مقاتلو حزب الله داخل سوريا سرا في بادئ الأمر لدعم القوات الحكومية السورية في مواجهة انتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد. ولعب الحزب ولايزال يلعب دورا كبيرا في قمع هذه الانتفاضة.

  • Libanon Müllwirtschaft in Beirut (Alice Kohn)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2015 "طلعت ريحتكم"

    اندلعت أزمة بسبب القمامة حينما أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات قرب بيروت دون توفير بديل له، مما دفع الناس للخروج في احتجاجات حاشدة بعد تكدس تلال القمامة في الشوارع رافعين شعار "طلعت ريحتكم". وبدت هذه الأزمة إشارة جلية على عجز نظام المحاصصة الطائفي في تلبية احتياجات أساسية مثل الكهرباء والمياه.

  • König Salmans Treffen mit Saad al-Hariri (Reuters)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2017: سعد الحريري في قبضة العربية السعودية

    في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 تدهورت بشدة علاقة سعد الحريري مع السعودية التي أغضبها اتساع نفوذ حزب الله في لبنان. وصار معلوما على نطاق واسع أن الرياض أجبرت الحريري حينئذ على الاستقالة واحتجزته داخل المملكة. ونفت السعودية كما نفى الحريري حدوث ذلك، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد احتجاز الحريري في السعودية.

  • Libanon PK Premierminister Saad al-Hariri in Beirut (picture-alliance/dpa)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2019: الاحتجاجات تدفع الحريري إلى الاستقالة

    ومع ركود النمو الاقتصادي وتدفقات رؤوس الأموال واجهت الحكومة ضغوطا للحد من العجز الهائل في الميزانية. وخرج الآلاف في احتجاجات متهمين الزعماء بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد بعد فشلهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية. وفي 18 أكتوبر تراجعت الحكومة عن بعض مقترحاتها لحل الأزمة، لكن الاحتجاجات استمرت. وفي 29 أكتوبر قدم الحريري استقالته رغم معارضة حزب الله.


مختارات

في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

يشهد لبنان منذ عقود أزمة سياسية واقتصادية بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في تلبية احتياجات المواطنين الذين يتظاهرون منذ أكثر من شهر للمطالبة بـ "التخلص من نخبة حاكمة فاسدة". ويلعب التشرذم الطائفي دورا كبيرا في الأزمة. (18.11.2019)  

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في مقابلة تلفزيونية، تطرق الرئيس اللبناني إلى عدد من القضايا التي تشغل بال المتظاهرين في المدن اللبنانية، منها تشكيل حكومة جديدة ترضي طموحاتهم، ومسألة مشاركة حزب الله فيها، بالإضافة إلى فتح باب الحوار مع المتظاهرين.

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