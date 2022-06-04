في خطوة مفاجئة.. مدافع برشلونة جيرارد بيكيه يعلن اعتزاله

أعلن مدافع برشلونة الاسباني جيرارد بيكيه بشكل مفاجئ، الخميس (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، اعتزاله كرة القدم عن 35 عامًا، مؤكدًا أنه سيخوض آخر مباراة السبت المقبل.

وقال بطل العالم وأوروبا عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به "مباراة السبت (ضد ألميريا في الدوري الإسباني) ستكون الاخيرة لي في كامب نو".

وتابع في فيلم قصير تظهر فيه مشاهد وهو طفل "كرة القدم أعطتني كل شيء، برشلونة أعطاني كل شيء، وأنتم يا كاتالونيون أعطيتموني كل شيء. الآن وقد تحققت أحلام ذاك الولد، أريد أن أقول لكم إنه حان الوقت لوضع حد لهذه الرحلة". وأضاف: "لطالما قلت إنه لن يكون هناك فريقًا بعد برشلونة ...عاجلا أم آجلا سأعود".

وصل بيكيه إلى برشلونة في سن العاشرة قبل أن يغادر كاتالونيا في عام 2004 للالتحاق بأكاديمية مانشستر يونايتد الانكليزي الذي حقق معه لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يعود في العام ذاته الى نادي الطفولة.

حقق مع برشلونة ثمانية ألقاب في الدوري الاسباني، دوري الابطال ثلاث مرات (2009، 2011 و2015)، كأس الملك سبع مرات إضافة إلى ألقاب أخرى.

لعب مع المنتخب الاسباني بين 2009 و2018 وحقق معه كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012 قبل أن يعتزل دوليًا بعد مونديال روسيا الاخير.

خارج أرض الملعب،ارتبط بالمغنية الكولومبية اللبنانية الاصل شاكيرا ولديهما ولدان وقد أعلنا في حزيران/يونيو الفائت انفصالهما.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! إبراهيموفيتش برصيد 48 هدفا لا يجادل اثنان في علوّ كعب إبرا الذي يتغنى برصيد من 48 هدفا: ستة لصالح أياكس أمستردام، وثلاثة لليوفي، وستة للإنتر وأربعة لبرشلونة وتسعة لميلانو وعشرين بالتمام والكمال لباريس سان جيرمان. ومع ذلك لم يفز زلاتان أبراهيموفيتش يوما ومع أي فريق بالكأس ذات الأذنين.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! أندري شيفشينكو 48 هدفا يتقاسم أندري شيفشينكو رصيد إبرا في سجل أهداف الأبطال. الفارق الوحيد هو أن الهدّاف الأوكراني فاز بلقب البطولة مع ميلان الإيطالي في موسم 2003. وهو النادي الذي أحرز بقميصه 29 هدفا، بينما أحرز 15 آخرين لصالح دينامو موسكو وأربعة لبرشلونة.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! ألفريدو دي ستيفانو برصيد 49 هدفا أسطورة ريال مدريد، الأسطورة الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو. حمل قميص الملكي الأبيض 11 موسما، وفاز معه بلقب النسخة القديمة من المسابقة تواليا ما بين عامي 1956 و1960. كان من أفضل لاعبي عصره وقد أحرز 49 هدفا في مسابقة الأبطال. فارق الحياة عام 2014.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! تيري هنري 50 هدفا تيري هنري، بطل العالم في مونديال 1998، كان من أبرز الهدّافين في تاريخ كرة القدم العالمية. تعددت محطاته بين موناكو الفرنسي حيث كانت البداية، مرورا بأرسنال، ثم برشلونة الإسباني الذي فاز معه بلقب الأبطال. وفي معقل نادي أرسنال شيد له تمثال برونزي. وقد بلغ رصيده من الأهداف في جميع هذه المحطات، في مسابقة دوري الأبطال خمسين هدفا.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! توماس مولر 52 هدفا أحرز الدولي الألماني توماس مولر أول أهدافه في مسابقة الـ"تشامبيونزليغ" مباشرة في أول مشاركة له في هذه البطولة. كان ذلك في مارس/ آذار من موسم 2009، في مباراة فاز فيها بايرن الألماني على لشبونة البرتغالي بسبعة أهداف مقابل هدف يتيم. كان حينها مولر في سن الـ 19 عاما. واليوم يزهو رصيده بـ52 هدفا، ولقبين مع بايرن، الأول في 2013 والثاني في 2020.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! رود فان نيستلروي و56 هدفا منتقلا بين ثلاثة أندية: آيندهوفن ومانشستريونايتد ثم ريال مدريد، أحرز الهولندي فان نيستلروي 56 هدفا. ومع ذلك لم يسعفه أبدا الحظ في الفوز بلقب البطولة مع أي من هذه الفرق.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! راؤول غونزاليز بلانكو 71 هدفا راؤول، أسطورة الملكي الذي لا ينسى! لا أحد استطاع إلى اليوم تحطيم رقمه في عدد مبارياته مع هذا النادي والتي تبلغ 500 مباراة على مستوى الليغا، و132 مباراة أخرى ضمن منافسات دوري الأبطال. ثلاث مرات فاز باللقب مع الريال ورصيده التهديفي 71 هدفا بالتمام والكمال.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! كريم بنزيمة 86 هدفا الفرنسي كريم بنزيمة. انتقل إلى ريال مدريد في 2009 قادما من ليون الفرنسي. أربع مرات فاز باللقب مع النادي الإسباني. منذ 2019 يلعب بضمادات حول يده اليمني، لماذا ذلك؟ لا أحد يعرف السبب بالتحديد. وفي نصف نهائي مثير بين ريال مدريد وسيتي (إياب)، أحرز بنزيمة هدفا من ركلة جزاء أنهت تماما أحلام رجالات غوارديولا في الفوز بلقب المسابقة الأوروبية إثر خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! روبرت ليفاندوفسكي 86 هدفا في المركز الثالث على قائمة أبرز هدّافي دوري الأبطال يتربع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بمجموع 85 هدفا. في موسم 2020 فاز بلقب هدّاف الموسم في هذه المسابقة. لناديه السابق بروسيا دورتموند أحرز 17 هدفا ولبايرن الباقي بمجموع 69 هدفا.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! البرغوث و125 هدفا 120 هدفا أحرزها البرغوث لصالح برشلونة الإسباني قبل أن يودع ناديه باتجاه باريس سان جيرمان الفرنسي. ولستة مواسم تربع ليونيل ميسي على صدارة أبرز هدّافي المسابقة، ولأربع مرات رفع مع زملاءه في البارسا الكأس ذات الأذنين عاليا.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! كريستيانو رونالدو المتربع ليس غريبا أن يفوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب دوري الأبطال خمس مرات. فكريستيانو رونالدو ماكينة أهداف لا تتوقف. أحرز مع ريال مدريد 105 أهداف، ومع مانشستر يونايتد 21 هدفا ويوفينتوس تورين 14 هدفا. وبرصيد 140 هدف لا يزال متربعا على صدارة هدّافي دوري الأبطال ولا يبدو أن أحدا سوف يزحزحه حاليا من مركزه.



ف.ي/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)