في خطوة مفاجئة.. ترزيتش يستقيل من تدريب بوروسيا دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني وصيف بطل أوروبا في كرة القدم، رحيل مدربه إدين ترزيتش من منصبه. وبحسب الصحف المحلية، فإن مساعد ترزيتش، والنجم السابق لدورتموند نوري شاهين مرشح للحلول مكانه.

أعلن ناديبوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، في بيان مفاجئ أصدره اليوم الخميس (13 يونيو/ حزيران 2024)، استقالة إدين ترزيتش، مدرب الفريق، من منصبه. وذكر البيان: "طلب ترزيتش (41 عاما) من دورتموند إنهاء تعاقده بشكل فوري، وبعد محادثات، وافق النادي على طلبه".

وفاز ترزيتش بكأس ألمانيا مع دورتموند في 2021 كمدرب مؤقت، وبعدها ساعد الفريق في احتلال المركز الثاني بجدول الدوري في 2023، كما صعد بالفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بعدما تولى تدريب الفريق بشكل دائم.

واتضح أن الخسارة بهدفين نظيفين أمام ريال مدريد في ملعب ويمبلي بنهائي دوري أبطال أوروبا هي المباراة الأخيرة له، بعدما فاجأ دورتموند كرة القدم الأوروبية بالتأهل للنهائي. وقال ترزيتش، الذي يشجع دورتموند منذ الصغر: "إنه أمر مؤلم للغاية بالنسبة لي لكي أقول هذا لجماهير الفريق، ولكن اليوم سأنفصل عن بوروسيا دورتموند". وبحسب الصحف المحلية، فإن مساعد ترزيتش،نوري شاهين مرشح للحلول مكانه.

وأضاف تيرزيتش: "بعد المباراة النهائية في ويمبلي، طلبت الاجتماع بالإدارة العليا للنادي، لأنني بعد عشر سنوات قضيتها في بوروسيا دورتموند- من بينهم خمس سنوات في الجهاز الفني وعامين ونصف العام كمدير فني- أشعر أن العصر الجديد للنادي ينبغي أن يبدأ مع مدرب جديد".

نوري شاهين أحد أبرز المرشحين لخلافة إدين ترزيتش صورة من: picture-alliance/Anadolu Agency/U. Kraft

خسارة لقب الدوري الألماني لصالح بايرن ميونيخ في 2023 في الجولة الأخيرة من الموسم كانت ضربة موجعة لترزيتش، الذي انهمر في البكاء داخل الملعب. وحافظ ترزيتش على هدوئه بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن بعد أن قاد الفريق للمركز الخامس في الموسم المنقضي، والذي ضمن للفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بشكله الجديد، قرر المدير الفني الرحيل.

وقال: "يعلم القريبون مني أن هذا كان قرارا صعبا للغاية لاتخذه، ولكن بعد محادثات مكثفة لم يتغير شعوري الأساسي. أتمنى الأفضل لبوروسيا دورتموند، وهذا ليس وداعا- بل إلى لقاء قريب". وبعد موسم واحد تجريبي مع المدرب ماركو روزه لم يكلل بالنجاح، عاد تيرزيتش لتولي منصب المدرب بشكل دائم في عام 2022.

وكان ذلك بعد أن عمل مديرا رياضيا للفريق لنصف موسم، حيث تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت في 2021 بعد إقالة لوسيان فافر. وقال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند: "قام إدين ترزيتش بعمل مذهل طوال فترة تواجده مع دورتموند، وكلنا مدينون له بالكثير من الامتنان. إدين وأنا سنظل دائما أصدقاء".

وسيكون لدى لارس ريكين، الرئيس التنفيذي الجديد للنادي، حاليا قرارا كبيرا ينتظره، حيث سيحاول التعاقد مع مدرب جديد، مع العلم أنه لا يوجد أي مدرب مرشح حاليا.

ع.ش/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)