في خطاب مؤثر..ميركل تدعو للدفاع عن قيم "الديموقراطية والمسيحية"

أكدت أنغيلا ميركل اليوم (الجمعة السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2018) خلال المؤتمر العام للحزب الذي سينتخب قيادة جديدة خلفا لها، على أهمية الدفاع عن القيم "الديموقراطية المسيحية". كما أكدت على الشعار الذي اختارته للمؤتمر العام للحزب "الدمج. والقيادة المشتركة"، مضيفة أن حزبها يستحق تولي القيادة في ألمانيا كحزب شعبي يمثل تيار الوسط السياسي.

واستطردتا ميركل قائلة "أدرك الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بمرارة خلال السنوات الأخيرة إلى أين يقودنا خلاف لا ينتهي". تجدر الإشارة إلى أن الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب البافاري يشكلان ما يعرف باسم (التحالف المسيحي). وأضافت ميركل أن وحدة المسيحيين الديمقراطيين تقود في المقابل إلى وجهة واضحة، وهي تنصيب الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري للمستشار الألماني على مدار 50 عاما من إجمالي 70 عاما في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتأتي كلمات ميركل الواعظة على خلفية اختيار المؤتمر العام للحزب المسيحي الديمقراطي اليوم قيادة جديدة للحزب، وذلك بعد أن شغلت ميركل المنصب على مدار 18 عاما. وتحتدم المنافسة في التصويت المرتقب بشغف بين الأمينة العامة للحزب أنجريت كرامب-كارنباور والرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للحزب فريدريش ميرتس. وينضم إلى قائمة المنافسين وزير الصحة الاتحادي ينز شبان، إلا أن فرصه في الفوز تعد ضعيفة. وهناك مخاوف داخل الحزب من تزايد الفجوة بين الأجنحة المختلفة داخله عقب اختيار قيادته الجديدة.

وسيشارك في الاقتراع 1001 مندوب في الحزب القيادة الجديدة. وكانت ميركل أعلنت في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عزمها التخلي عن رئاسة الحزب، مع احتفاظها بمنصب المستشارية. كما أعلنت ميركل أنها لن تترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة ولن تنافس على منصب المستشارية مجددا عقب انتهاء الفترة التشريعية الحالية في 2021.

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ومن المنتظر أن يقوم بتغطية فعاليات الانتخابات أكثر من ألفي صحفي من كافة أنحاء العالم. ويشارك في المؤتمر العام التاريخي للحزب نحو 1500 ضيف. وكان المدير التنفيذي للحزب، كلاوس شولر، ذكر عقب اجتماعات لمجلس قيادة الحزب مساء أمس الخميس أنه يوجد حتى الآن ثلاثة مرشحين لرئاسة الحزب، موضحا في المقابل أنه بالإمكان أن يزداد عدد المرشحين إذا تم اقتراح مرشح جديد خلال انعقاد المؤتمر العام للحزب. وأضاف شولر أن المرشح الفائز هو الذي سيحصل على غالبية الأصوات الصحيحة، موضحا أنه سيكون هناك جولة إعادة حال عدم تمكن أحد المرشحين من الحصول على الأغلبية في الجولة الأولى. وذكر شولر أنه يمكن إتمام عملية انتخاب قيادة الحزب بالكامل اليوم الجمعة؛ اليوم الأول للمؤتمر العام للحزب، إلا أنه لم يوضح ما إذا كان سيجرى أيضا انتخاب أمين عام جديد للحزب اليوم.

ح.ز/ ه.د (د.ب.أ)