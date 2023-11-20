في خطاب النصر..ميلي يتحدث عن "نهاية عهد الانحطاط" في الأرجنتين

قال الرئيس الأرجنتيني المنتخب، الليبرالي المنتمي لأقصى اليمين، خافيير ميلي في خطاب النصر الذي ألقاه مساء الأحد (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023)، إن "اليوم تبدأ نهاية الانحطاط" وتنطلق عملية "إعادة إعمار الأرجنتين"، محذرا من أنه لن تكون هناك "أنصاف حلول".

وخاطب ميلي آلافا من أنصاره في مقر حملته في بوينس آيرس بعد فوزه بأكثر من 55 في المئة من الأصوات على وزير الاقتصاد الوسطي سيرخيو ماسا، مشددا على أن "هذه ليلة تاريخية للأرجنتين". وتابع "انتهى النموذج الطبقي الفقير، واليوم نتبنى نموذج الحرية كي نصبح مجددا قوة عالمية. اليوم تنتهي طريقة مورِسَت بها السياسة، وتبدأ طريقة أخرى".

وحذر ميلي الذي يدعو منذ عامين إلى العلاج بالصدمة لاقتصاد أنهكه تضخم مزمن يبلغ حاليا 143% على مدى عام واحد، قائلا "لا يوجد مجال للتدرج ولا مجال للفتور أو لأنصاف الحلول".

ومدّ ميلي يده إلى "جميع الأرجنتينيين والقادة السياسيين وجميع من يريدون الانضمام إلى الأرجنتين الجديدة"، لكنه حذر أيضا من حركات مقاومة اجتماعية محتملة لإصلاحاته. وأوضح "نعلم أن هناك أشخاصا سيقاومون ويريدون الحفاظ على نظام الامتيازات (الذي يستفيد منه) البعض ولكنه يفقر الغالبية. أقول لهم: كل ما هو في القانون جائز، ولكن ليس ما هو خارج القانون". ويتولى ميلي الرئاسة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر خلفا للرئيس ألبرتو فرنانديز (يسار وسط).

الوزير سيرخيو ماسا معترفا بهزميته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين.

وأظهرت النتائج الرسمية الأولية المعلن عليها الأحد، حصول ميلي على نحو 56 بالمئة من الأصوات مقابل 44 بالمئة لمنافسه وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا الذي أقرّ بهزيمته في جولة الإعادة، معلنا أنه اتصل بخافيير ميلي لـ "تهنئته".

فوز ميلي، اعتبره الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو "الأمل الذي يشرق مجددا في أميركا الجنوبية"، مضيفا على منصة إكس عن أمله في أن "تهب الرياح الجيدة على الولايات المتحدة والبرازيل" حتى "يعود الصدق والتقدم والحرية"، في إشارة إلى صديقه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي رشح نفسه لولاية رئاسية جديدة.

وفور إعلان النتائج، هنأت الولايات المتحدة الرئيس الأرجنتيني المنتخب، مشيدة بـ"الإقبال الكبير والسير السلمي لعملية التصويت". وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن هذه الانتخابات هي "شهادة للمؤسسات الانتخابية والديموقراطية في الأرجنتين"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب ميلي وحكومته بشأن أولويات مشتركة".

وب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)