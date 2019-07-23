في خطاب الفوز جونسون يتعهد بـ"إتمام بريكست"

بفارق كبير، فاز وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا خلفا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وفاز جونسون على منافسه وزير الخارجية جيريمي هانت ليصبح رئيس الوزراء المقبل لبريطانيا، بحسب نتائج أعلنها حزب المحافظين اليوم الثلاثاء (23 يوليو/ تموز).

وحصل رئيس بلدية لندن السابق ووزير الخارجية السابق على 92153 صوتا من أصل حوالى 159 ألفا من أعضاء الحزب، مقابل 46656 صوتا لهانت، وسيتولى بالتالي رئاسة الحزب، على أن يتولى رئاسة الوزراء بعد ظهر الأربعاء بعد زيارة للملكة إليزابيث الثانية التي ستكلفه تشكيل الحكومة المقبلة.

وألقى بوريس جونسون خطاب الفوز بشكل مقتضب مركزا على تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما تعهد بمراجعة العلاقة مع الشركاء الأوروبيين والعمل على تحقيق طموحات بريطانيا.

وتعهد جونسون، في خطاب الفوز بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما تعهد بمراجعة العلاقة مع الشركاء الأوروبيين والعمل على تحقيق طموحات بريطانيا. وقدم جونسون الشكر لرئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي على الخدمة "الاستثنائية" التي قدمتها للبلاد.

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب، رويترز)