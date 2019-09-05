 في خضم معركة بريكست.. جونسون يتلقى الهزيمة تلو الأخرى | سياسة واقتصاد | DW | 06.09.2019

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سياسة واقتصاد

في خضم معركة بريكست.. جونسون يتلقى الهزيمة تلو الأخرى

ثلاثة هزائم مدوية في غضون يومين: البرلمان البريطاني فرض القانون ضد البريكست بدون اتفاق وبأغلبية واضحة وصوت ضد تنظيم انتخابات جديدة كما اقترح جونسون. ولكون لفرض انتخابات جديدة يجب على رئيس الوزراء إيجاد سبل أخرى.

Boris Johnson besucht Schottland (picture-alliance/dpa/A. Milligan)

جونسون يسوق عجلا خلال زيارة لمزرعة في اسكوتلندا التي تعارض خطته بشأن بريكست

لا يمكن بالطبع على هذا النحو تسيير دفة الحكم. ضد إرادة رئيس الوزراء تولى البرلمان الثلاثاء جدول العمل لمجلس العموم وفرض الأربعاء القانون ضد البريكسيت بدون اتفاق كما رفض طلب بوريس جونسون إجراء انتخابات جديدة. فرئيس الوزراء لا يملك أغلبية في مجلس العموم، وينقصه في الأثناء على الأقل 29 صوتا. لكن انتصار البرلمان ليس إلا انتصارا مؤقتا.

مختارات

بإعلانه تعليق أعمال البرلمان لخمسة أسابيع، أثار جونسون حالة من الغضب خسر على إثرها زعيمة حزبه في اسكتلندا ووقع أكثر من مليون شخصة عريضة تدين قراره. فيما وصقت أصوات سياسية أخرى المظاهرات التي خرجت ضد القرار بـ"المصطنعة". (29.08.2019)

للمرة الثالثة يصوت البرلمان البريطاني ضد مشروع اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي الذي أبرمته رئيسة الوزراء ماي مع بروكسل. وصوت لصالح الاتفاق 286 نائبا، فيما عارضه 344 برلمانيا. وتوسك يدعو لقمة أوروبية طارئة. (29.03.2019)

على ماذا حصل النواب؟

النواب عملوا انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه بلادهم، كما يؤكد نواب المعارضة في النقاش الختامي حول قانونهم الذي من شأنه تكبيل يدي بوريس جونسون ضد بريكسيت دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. ومجموعة المتمردين من حزب المحافظين بزعامة جونسون التي انضمت يوما قبلها إلى جانب المعارضة ظلت صامدة حتى النهاية. ولم يكن لهم ما يخسروه، لأن رئيس الوزراء فورا بعد التصويت الخاسر الأول أبعدهم عن كتلة الحزب البرلمانية.

وفي الأثناء يوجد القانون في مجلس اللوردات حيث يحاول الأوفياء تجاه جونسون تأجيل التصويت. لكن يوجد أيضا لدى اللوردات غالبية قوية ضد بريكسيت بدون اتفاق بحيث أن القانون سيمر في النهاية. ويمكن أن يصبح ساري المفعول فور قيام الملكة بتأكيده.

لكن هل بإمكان القانون تحقيق الهدف؟ لا توجد شكوك في ذلك، لأن تصريحات بوريس جونسون بهذا الشأن كانت متضاربة. فمن جهة أعلن أنه لن يطلب في كل حال في بروكسل تمديدا لفترة البريكسيت إذا لم يوجد اتفاق في الـ 17 أكتوبر مع الاتحاد الأوروبي. ومن جهة أخرى قال بأنه سيلتزم بالقوانين. والكثير من نواب العمال مثل ليزا ناندي لهم شكوك:" لقد تعلمت في الأسابيع الأخيرة شيئا عن بوريس جونسون: أنه لا يمكن تصديق أي كلمة يقولها". ومبدئيا يتوقع الجميع بالتالي أنه سيتحاشى الالتزام الذي يفرضه القانون.

London House of Lords Oberhaus Abtimmung Brexit Gesetz (picture alliance/AP Photo)

مجلس العموم سيهتم مستقبلا بقانون البريكسيت

انتخابات جديدة نعم، لكن متى؟

الطريق الأسهل بالنسبة إلى رئيس الوزراء يقود عبر انتخابات جديدة. ويجب عليه فرضها على كل حال، لأنه حاليا "مشلول اليدين" في منصبه. وفي حال فوزه بانتخابات فقد يكون بإمكانه التخلص مجددا ببساطة من القانون غير المحبوب الذي منحه اسم "قانون الاستسلام". وهذا المفهوم من شأنه الإيحاء بأنه استسلام أمام الاتحاد الأوروبي للتفاوض حول اتفاقية وتأجيل تاريخ الخروج مرة أخرى. فيما يوجد بعض الزعماء مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذين فقدوا الصبر مع المشاكل البريطانية ويتطلعون إلى البريكست.

جونوسون يريد تنظيم انتخابات في الـ 15 تشرين أول/أكتوبر بيومين قبل قمة الاتحاد الأوروبي الحاسمة، لأنه يريد في كل حال الوفاء بوعده، أي مغادرة الاتحاد الأوروبي "بأي ثمن" في الـ 31 تشرين أول/أكتوبر. لكن حزب العمال منقسم: جريمي كوربي يقول بأنه سيفتح المجال أمام انتخابات عندما يصبح قانون البريكسيت ساري المفعول. وقد يحصل ذلك في الاثنين المقبل. ونائبه جون ميكدونيل يؤكد في المقابل بأنه يريد في الحقيقة انتخابات جديدة، لكنه لا يمكن الثقة في رئيس الوزراء، وبالتالي هو يريد الدعوة إلى انتخابات بعد قمة الاتحاد الأوروبي الحاسمة. فالتوقيت هنا حاسم وأجزاء من المعارضة تحاول الآن الحفاظ على امتيازاتها أمام رئيس الوزراء.

وإلى أبعد تقدير حتى الاثنين المقبل وجب على المعارضة التفاهم حول موعد انتخابي، لأن بوريس جونسون يجب عليه إذن الظهور بطلب ثان يمكن الموافقة عليه بأغلبية بسيطة. وإلا فإنه يجب عليه استدعاء النواب من العطلة الإجبارية التي فرضها هو بنفسه على البرلمان ما سيكون محرجا بالنسبة إليه. إلا أنه يتهكم على حزب العمال ويتحداه:" أن يكون حزب العمال منهكا بالجبن وأنه يرفض انتخابات جديدة، فهذا لا يمكن فرضه سياسيا".

الفوضى في صفوف المحافظين

طرد 27 من النواب المحافظين القدامى أثار الأربعاء حفيظة بعض الدوائر. والعملية حصلت بشكل سريع وبدون وازع بحيث أن بعض المحافظين قدموا اعتراضهم بتأخير. وبعد لقاء للنواب تم توجيه رسالة إلى جونسون يطالب فيها بالإمعان مرة أخرى في العملية.

Großbritannien London | Jeremy Corbyn im britischen Unterhaus antwortet auf Boris Johnson Ansprache (picture-alliance/empics/House of Commons)

جريمي كوربين، زعيم حزب العمال يجيب على أسئلة جونسون

خطة جونسون الشاملة

الثورة الثقافية داخل حزبه تمثل جزء من خطة بوريس جونسون. إنه يدمر المحافظين عندما يتخلص من الأعضاء الملتزمين بالتقاليد والمعتدلين والليبراليين. فالحزب كان دوما خيمة واسعة، لكن رئيس الوزراء يريد إعادة تشييدها إلى حزب شعبوي يميني. وهو يريد الفوز في الحملة الانتخابية فقط بالبريكست. والفكرة تتمثل في انتزاع أصوات من الحزب الشعبوي المعروف باسم حزب البريكست بزعامة نايجيل فاراج عندما يظهر جونسون على الأقل عنيدا وقاسيا مثل الزعيم الشعبوي فاراج. وفي حال حصوله على أصوات جميع أنصار البريكست، فإن الفوز بالانتخابات سيكون مضمونا. لكن هذا لن يكون بتلك السهولة. ففي سكوتلاندا سيخسر المحافظون، حسب استطلاعات الرأي الأولى، 10 من مقاعدهم الـ 13. وفي بعض أجزاء البلاد الأخرى يظهر السؤال هل الناخبون التقليديون سيقبلون بالتوجه الراديكالي الجديد.

وبالرغم من هذا كله لن يكون نجاح انتخابي لبوريس جونسون مضمونا. فالمحافظون متقدمون في الحقيقة في استطلاعات الرأي الأخيرة، لكن أربعة أسابيع حتى موعد الانتخابات الممكنة تُعد هذه الأيام وقتا طويلا في السياسة البريطانية.

باربارا فيزل/ م.أ.م

  • Brexit Reaktionen Nigel Farage (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    بريطانيا

    طالب نايجل فاراج زعيم حزب "استقلال المملكة المتحدة" وأحد الداعمين الرئيسين لحملة "بريكست"، بأن يصبح يوم 23 من حزيران/ يونيو عيدا للاستقلال. وقال: "الاتحاد الأوربي يخسر. الاتحاد الأوروبي يموت. آمل أن نكون قد أسقطنا الحجر الأول من الجدار. وآمل أن يكون خروج بريطانيا هو الخطوة الأولى لتكون دول أوروبا ذات سيادة".

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Geert Wilders (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    هولندا

    خيرت فيلدرز رئيس حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الشعبوي الهولندي احتفى بخروج بريطانيا وقال "باي باي بروكسل. وهولندا ستكون القادمة". ويطالب فيلدرز منذ سنوات بإجراء استفتاء حول عضوية هولندا في الاتحاد، فيما ذكر استطلاع للرأي أن أغلب الهولنديين يفضلون "نيكست" والخروج من الاتحاد الأوروبي.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Marine Le Pen (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    فرنسا

    يأمل اليمين الفرنسي من الاستفادة من نتائج "بريكست". ووصفت زعيمة "الجبهة الوطنية" الفرنسية مارين لوبان النتائج بأنها "انتصار للحرية"، وتابعت: "يجب علينا الآن إجراء استفتاء مشابه في فرنسا وفي دول الاتحاد الأوروبي". وربما تحقق دعوة "فريكست" دفعة انتخابية قوية لمارين لوبان في الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا في سنة 2017.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Frauke Petry (Foto: Getty Images)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    ألمانيا

    فراوكه بيتري زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" ردت فرحة على نتائج الاستفتاء بتغريدة في تويتر وقالت:" الوقت ملائم لأوروبا جديدة". أما بيورن هوكه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في ولاية تورينغن فأطلق تصريحات أكثر حدة وطالب بإجراء استفتاء في ألمانيا وأضاف:" أنا أعرف أن أغلبية الشعب الألماني تريد الخروج من عبودية الاتحاد الأوروبي. وأن البريطانيين قرروا بـ"بريكست" الخروج عن طريق الجنون الجماعي".

  • Dänemark Kristian Thulesen Dahl (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    الدنمرك

    كريستيان توليسن رئيس حزب الشعب الدنمركي هنأ في فيسبوك بنجاح "بريكست". وقال معلقا على النتائج: "الاتحاد الأوروبي قلّل من قيمة شكوك المواطنين تجاهه. الاتحاد الأوروبي صادر قرار الدول المنضمة فيه ويدفع الآن ثمن ذلك". ويريد توليسن أيضا إجراء استفتاء مشابه في الدنمرك.

  • Österreich: Heinz Christian Strache FPÖ (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    النمسا

    فيما قال هاينز كريستيان شتراخه زعيم حزب الحرية النمساوي في تغريدة في تويتر إنه "بعد بريكست يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إصلاحات شاملة. ودون رئيس البرلمان الأوربي شولتس ودون رئيس المفوضية الأوربية يونكر". ويطالب حزب الحرية بإجراء استفتاء في النمسا. وأضاف رئيس الحزب: "نحن نهنئ البريطانيون على حصولهم على استقلالهم من جديد".

  • Ungarn: Victor Orban (Foto: picture alliance/AA)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    المجر

    قد يشعر رئيس وزراء المجر اليميني المحافظ فيكتور أوربان أن بريكست تأييد لسياسته الرافضة لاستقبال اللاجئين. وأوضح أوربان بعد التصويت بأنه يؤمن "بأوروبا قوية، لكنها لن تكون كذلك، إلا عندما توجد هنالك حلول ملائمة للقضايا المهمة مثل قضية الهجرة". وكانت المحكمة الدستورية قد أعطت الضوء الأخضر وقبل الاستفتاء على إجراء استفتاء في المجر حول "نسب اللاجئين" المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي.

  • Tschechische Republik: Vaclav Klaus (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    جمهورية التشيك

    طالب أنصار اليمين الشعبوي في جمهورية التشيك أيضا بـ"سيكسيت" لخروج التشيك من الاتحاد. ومن ابرز المنتقدين للاتحاد الأوروبي الرئيس السابق فاسلاف كلاوس. فيما رفض البرلمان التشيكي في الشهر الماضي طلبا قُدم من قبل حزب "الفجر الذهبي للديمقراطية المباشرة" اليميني الشعبوي لمناقشة إجراء استفتاء مشابه. وموضوع كراهية أوروبا قد يطغي على الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي ستجرى في العام القادم.

    الكاتب: فيرا كيرن / زمن البدري


 

مختارات

هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

نتائج الاستفتاء في بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي صدمت أوروبا، فيما رحب بها اليمين الشعبوي، وبدأت الأصوات الشعبوية في فرنسا وهولندا تنادي بإجراء استفتاء مشابه. فهل بات الاتحاد الأوروبي أمام "تأثير الدومينو"؟ (24.06.2016)  

مخاوف بريكست تطال معرض فارنبورو للطيران في لندن

معرض الطائرات في فارنبورو بجنوبي لندن هناك شك في نجاحه، بسبب بريكسيت وما سيترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن وبالرغم من التحذيرات الاقتصادية، يأمل القائمون على المعرض ألا تتأثر نسبة المبيعات والأرباح بذلك. (15.07.2016)  

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