في خرق للاتفاق النووي ـ إيران تعلن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين (الرابع من يناير/ كانون الأول 2021)، أن "إجراءات إنتاج يورانيوم مخصّب بنسبة 20 بالمئة بدأت في

وهذه نسبة أعلى بكثير من تلك المحددة بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته طهران في عام 2015 مع مجموعة خمسة زائد واحد.

وهذه الخطوة هي الأحدث ضمن عدة مخالفات إيرانية للاتفاق، الذي بدأت طهران في انتهاكه في عام 2019 ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها.

وفي أول رد فعل على هذه الخطوة الإيرانية نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قوله رسالة بالبريد الإلكتروني "مفتشونا يراقبون الأنشطة في منشأة فوردو الإيرانية للتخصيب في إيران. وبناء على معلوماتهم، من المقرر أن يقدم رافائيل ماريانو جروسي المدير العام للوكالة تقريرا للدول الأعضاء في الوكالة في وقت لاحق اليوم".

وكانت الوكالة قد قالت في الأول من الشهر لجاري إن طهران أبلغتها بخطط استئناف التخصيب "تطبيقا لقانون تبناه مؤخرا البرلمان الإيراني"، حسب متحدّث باسم الوكالة لفرانس برس.

وكانالبرلمان الإيراني قد صادق الشهر الماضي على قانون يلزم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية برفع مستويات تخصيب اليورانيوم. وتبنى البرلمان قانونا مثيرا للجدل يسمح بإنتاج وتخزين "ما لا يقل عن 120 كيلوغراما سنويا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%" ويدعو إلى "وقف" عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتسعى الدول المشاركة في الاتفاق النووي (الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، المملكة المتحدة) إلى كسب الوقت معوّلة على نهج مختلف للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن. وكان بايدن قد أعلن تمسّكه بالاتفاق النووي الذي انسحب منه في العام 2018 الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وأعاد فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية.

ع.ج.م/ح.ز (رويترز، أي ف ب، د ب أ)