في حفل زفافها.. عروس تصاب بنوبة قلبية والنهاية حزينة

في الوقت الذي كانت فيه الفرحة تعمّ أرجاء المكان، شاء القدر أن يضرب ضربته، ويا له من أمر مروع! فقد أُصيبت طبيبة أطفال إسرائيلية بنوبة قلبية خلال حفل زفافها في تل أبيب، ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى للمعالجة.

طوال عشرة أيام حاول الأطباء إنقاذ حياة زميلتهم، لكن محاولاتهم باءت بالفشل لتتوفى طبيبة الأطفال شيرلي الماسي أرييلي أمس الأربعاء في مستشفى مدينة بيرشيفا الصحراوية حيث كانت تعمل، كما تنقل وكالة الأنباء الألمانية.

إنه مجرد مروع! أصيبت شيرلي الماسي أرييلي بنوبة قلبية خلال حفل زفافها في تل أبيب ، إسرائيل ، واضطرت إلى العلاج في عيادة. لمدة عشرة أيام ، قاتل الأطباء من أجل حياة طبيب الأطفال البالغ من العمر 34 عامًا. توفيت يوم الاربعاء.

وينقل موقع "يانيت" الإسرائيلي أن العديد من الأطباء كان يحضرون حفل زفاف شيرلي نهاية آب/ أغسطس الماضي، حين انهارت الطبيبة الشابة، وقاموا على الفور بإجراءات الإنعاش لكن عبثاً.

ع.غ/ ع.ش