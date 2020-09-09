 في حفل زفافها.. عروس تصاب بنوبة قلبية والنهاية حزينة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 10.09.2020

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منوعات

في حفل زفافها.. عروس تصاب بنوبة قلبية والنهاية حزينة

في قصة مأساوية أُصيبت طبيبة أطفال إسرائيلية بجلطة قلبية خلال حفل زفافها، لم تمهلها إلا أياماً رغم إجراءات الإنعاش والمعالجة الطبية المكثفة.

ينقل موقع يانيت أن العديد من الأطباء كان يحضرون حفل زفاف شيرلي حين انهارت الطبيبة الشابة.

ينقل موقع "يانيت" أن العديد من الأطباء كان يحضرون حفل زفاف شيرلي حين انهارت الطبيبة الشابة.

في الوقت الذي كانت فيه الفرحة تعمّ أرجاء المكان، شاء القدر أن يضرب ضربته، ويا له من أمر مروع! فقد أُصيبت طبيبة أطفال إسرائيلية بنوبة قلبية خلال حفل زفافها في تل أبيب، ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى للمعالجة.

مختارات

تتصاعد أرقام الموت والإصابة بفيروس كورونا بشكل يثير مخاوف العالم، لكن حجم المأساة يفوق الأرقام والأخبار. ففي حادثة مؤلمة نقلت الأنباء موت صبي من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد الحجر على والده صحياً، وهو معيله الوحيد.

من المؤكد أن فريق الإطفائية الذي هرع لإخماد حريق في مبنى بمدينة زيندن الألمانية سوف لن ينسى بسهولة هول المفاجأة التي كانت بانتظاره في إحدى شقق المبنى التي لفها صمت الموت لسنوات.

طوال عشرة أيام حاول الأطباء إنقاذ حياة زميلتهم، لكن محاولاتهم باءت بالفشل لتتوفى طبيبة الأطفال شيرلي الماسي أرييلي أمس الأربعاء في مستشفى مدينة بيرشيفا الصحراوية حيث كانت تعمل، كما تنقل وكالة الأنباء الألمانية.

إنه مجرد مروع! أصيبت شيرلي الماسي أرييلي بنوبة قلبية خلال حفل زفافها في تل أبيب ، إسرائيل ، واضطرت إلى العلاج في عيادة. لمدة عشرة أيام ، قاتل الأطباء من أجل حياة طبيب الأطفال البالغ من العمر 34 عامًا. توفيت يوم الاربعاء.

وينقل موقع "يانيت" الإسرائيلي أن العديد من الأطباء كان يحضرون حفل زفاف شيرلي نهاية آب/ أغسطس الماضي، حين انهارت الطبيبة الشابة، وقاموا على الفور بإجراءات الإنعاش لكن عبثاً.

ع.غ/ ع.ش

 

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