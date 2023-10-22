في حفل افتتاح كنيس يهودي: شولتس يدعو لمحاربة العداء للسامية

قال المستشار الألماني شولتس خلال افتتاح كنيس يهودي في شرق البلاد اليوم (22 أكتوبرم تشرين الأول 2023) "هذا المعبد اليهودي هنا وسط ديساو يقول: الحياة اليهودية هي جزء من ألمانيا وستبقى كذلك. إنها تنتمي لهنا (ألمانيا)"، وأضاف أن ألمانيا تقوم بكل شيء لأجل حماية الحياة اليهودية ودعمها. وبحسب بيانات مدينة ديساو-روسلاو، فإن هذا المعبد هو أول كنيس يهودي يتم بناؤه حديثا في ولاية سكسونيا-أنهالت منذ إعادة توحيد ألمانيا.

وقال شولتس إن المعبد الجديد هو هدية ويبعث على السعادة، غير أن هذا الإحساس خيمت عليه ظلال "الإرهاب الهمجي" لحركة حماس. وندد شولتس بالكراهية والعداء للسامية الملاحظ أيضا في ألمانيا على هامش اعتداء حماس في السابع من أكتوبر الجاري على إسرائيل. وأضاف أن الإرهابيين يزرعون الكراهيةليس فقط في الشرق الأوسط ولكن أيضا عندنا. "يجب علينا فعل كل ما بوسعنا لمنع هذا الزرع من النمو" يقول المستشار.

وإلى جانب شولتس، شارك أيضا سفير إسرائيل بألمانيا رون بروسور، وكذلك رئيس حكومة ولاية سكسونيا-أنهالت راينر هاسلوف، وكذلك نائب رئيس المجلس المركزي لليهودمارك داينوف.

وبعد تصعيد الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني في الشرق الأوسط وحدوث احتجاجات موالية لفلسطين في عدة أماكن بألمانيا، تم الإعلان عن تشديد الإجراءات الأمنية خلال هذا الافتتاح الذي يحظى باهتمام خاص اليوم في ظل الأوضاع الراهنة. وبحسب الشرطة، تمت الاستعانة خلال الافتتاح بقوات خاصة من مكتب مكافحة الجريمة بولاية سكسونيا-أنهالت.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ح.ز/ م.س/ا.ف. (د.ب.أ، ك.ن.أ)