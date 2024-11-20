في حصيلة هي الأعلى.. مقتل العشرات في قصف إسرائيلي بتدمر

في حصيلة هي الأعلى في يوم واحد جراء ضربات إسرائيلية داخل سوريا، قُتل 36 شخصا في غارات استهدفت مدينة تدمر الأثرية. وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإنّ غالبية القتلى من فصيل النجباء العراقي الموالي لإيران.

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن 36 شخصا قُتلوا وأصيب 50 آخرون جراء هجوم إسرائيلي استهدف أبنية سكنية ومنطقة صناعية في مدينة تدمر التاريخية بوسط سوريا اليوم الأربعاء (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024).

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل شنت غارة قادمة من اتجاه "منطقة التنف مستهدفة عددا من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية".

في المقابل أحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق عند سؤاله عن الهجوم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القتلى هم "سبعة سوريين موالين لإيران و22 من غير السوريين، غالبيتهم من العراقيين من كتائب النجباء" وهو فصيل موال لإيران، إضافة إلى "عنصر من حزب الله، فيما جنسيات الباقين غير معلومة حتى اللحظة".

وأضاف المرصد الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له، أن الغارات استهدفت "3 مواقع متفرقة في مدينة تدمر، موقعين في حي الجمعية أحدهما مستودع أسلحة قرب المنطقة الصناعية الذي تقطنه عائلات المقاتلين الموالين لإيران من جنسيات عراقية وأخرى أجنبية، وموقع ثالث بالقرب منهما".

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وتعد حصيلة القتلى هذه من الأعلى في يوم واحد جراء ضربات إسرائيلية داخل سوريا منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل أكثر من عام، وتكثيف إسرائيل ضرباتها على سوريا تزامنا.

وتأتي هذه الضربات على مقربة من مدينة تدمر الأثرية التي يعود تاريخها إلى أكثر من ألفي عام وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) للتراث العالمي الانساني نظرا لآثارها القيمة.

وأكّد المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا نظير عوض لوكالة فرانس برس أنه "حتى الآن وبحسب تقارير حراس المدينة الأثرية، فإن الأوابد الأثرية لم تتعرّض لأذى مباشر جراء القصف في المدينة السكنية القريبة"، لكن "علينا إجراء مسح ميداني لتأكيد النتائج". ومنذ بدء النزاع في سوريا في العام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية، مستهدفة مواقع تابعة للقوات الحكومية وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)