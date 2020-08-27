في حصيلة غير مسبوقة.. ألمانيا تسجل أكثر من 7000 إصابة بكورونا

سجلت ألمانيا رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث وصل إلى 7334 إصابة، وفق ما أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2020).
وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 348 ألفاً و557 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9734 حالة، بزيادة قدرها 24 حالة مقارنة بأمس الخميس. وبلغ عدد المتعافين نحو 287 ألفاً و600 حالة.
وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 1.08، يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 10 أفراد آخرين في المتوسط. وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريباً.
ورصد المعهد الآن زيادة ملحوظة في عدد مرضى "كوفيد-19" الذين تم علاجهم في وحدات العناية المركزة، حيث جاء في تقرير المعهد أنه تم تسجيل 655 حالة تتلقى العلاج من الفيروس في العناية المركزة حتى أمس الخميس، من بينهم 329 يخضعون للتنفس الاصطناعي. وكان عددهم يصل قبل أسبوع 487 مريضاً (239 مريضاً منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي).
وسجلت ألمانيا أمس الخميس 6638 حالة جديدة وهو ما كان يمثل رقماً قياسياً جديداً كأعلى رقم يومي في ألمانيا منذ بداية الجائحة. وكانت ذروة الإصابات السابقة بلغت 6300 حالة يومياً في أواخر آذار/ مارس الماضي، ولكن من المحتمل أن عدد الحالات كان أكبر بكثير في ذلك الوقت حيث تم توسيع قدرة إجراء الفحوصات بشكل كبير منذ ذلك الحين.
وفي سياق متصل رصد استطلاع حديث للرأي تزايداً في الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا. وأظهر الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 43 بالمائة من الألمان تساورهم مخاوف "كبيرة للغاية" أو "إلى حد ما" من الإصابة بالفيروس. وكانت نسبة هؤلاء في تموز/ يوليو الماضي تبلغ 40 بالمائة.
وذكر أقل من 50 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع أنهم لا يشعرون بالخوف من الإصابة بالفيروس.
وأعرب 72 بالمائة من الألمان عن اعتقادهم بأن وضع العدوى يزداد سوءا في بلدهم حالياً، ويرى معظم الذين شملهم الاستطلاع أن الأزمة العالمية لم تنته بعد، ويتوقع 75 بالمائة منهم أن تزداد سوءا. وكانت نسبة من أعربوا عن ذلك في تموز/ يوليو الماضي 66 بالمائة.
أجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي خلال الفترة من 6 حتى 8 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، وشارك فيه 2038 شخصاً.
ع.ج.م/ع.غ (د ب أ)
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
خيام خاوية
للمرة الأولى منذ 75 عاماً ستبقى الخيام العملاقة في مهرجان "أكتوبر فيست" بميونيخ خاوية، وهي المرة الأولى أيضاً منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت ولاية بافاريا قد أعلنت في نيسان/ أبريل الماضي إلغاء نسخة هذا العام من المهرجان بسبب انتشار وباء كورونا، بعد أن كان يستقطب محبي البيرة الألمانية من داخل ألمانيا وخارجها. كان مقرراً إقامة المهرجان في الفترة بين 19 أيلول/ سبتمبر و4 تشرين الأول/ أكتوبر
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
منع استهلاك الكحول
تشتهر مدينة ميونيخ بأهميتها الخاصة لعشاق البيرة من كل أنحاء العالم، فهي الملاذ لكل من يريد تجربة أنواع البيرة الألمانية بأنواعها، لكن ظلال كورونا تبقى قاتمة، فقد سلطات المدينة أنه سيتم تطبيق حظر استهلاك للكحول عام في ساعات المساء المتأخرة للحد من الحفلات الخاصة التي ترتفع فيها مخاطر العدوى بسبب الاختلاط.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
ضحية وباء آخر
يذكر التاريخ أيضاً أن المهرجان كان ضحية لوباء آخر في القرن التاسع عشر، إذ لم تقم أي نسخة منه بين 1854 و1873 بسبب تفشي الكوليرا آنذاك. لكن بعض الحانات أعلنت عن فعالية بديلة بشروط صارمة لعدم الاستسلام لوباء كورونا وللمحافظة على تقاليد المهرجان الذي يدر في العادة عائدات قدرها 1.2 مليار يورو.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
تسابق الزوار
وفي العقود الماضية جرت العادة أن ينتظر الكثير من الزوار منذ الصباح الباكر فتح البوابات رغم الجو الماطر ودرجات الحرارة الباردة نسبياً. ولدى فتح البوابات يتسابقون رجالاً ونساء على ساحات وخيام المهرجان.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
مهرجان الجمال والأزياء
مهرجان "أكتوبر فيست" فرصة للتعرف على الأزياء التقليدية والجمال البافاري. حيث ترتدي البافاريات "الدرندل" وهو فستان تقليدي شعبي ترتديه النساء في جنوب ألمانيا ومناطق جبال الألب.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
أزياء ورقصات شعبية
مهرجان "أكتوبر فيست" هو فرصة للشباب أيضاً لارتداء الزي الشعبي البافاري وخاصة سروال الجلد القصير والجوارب الطويلة. وبتلك الأزياء يؤدون بعض الرقصات التقليدية أيضاً بمشاركة النساء على أنغام الموسيقى الشعبية.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
السعادة مع البيرة
شرب البيرة بالكؤوس الكبيرة التي تتسع لتراً كاملاً تعتبر من التقاليد الأساسية للشباب البافاري الذي ينتظر المهرجان بفارغ الصبر لاحتساء أكبر كمية ممكنة من البيرة.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
البيرة المجانية
التسابق لالتقاط كأس من البيرة المجانية التي تقدمها شركة "باولانر" للبيرة في خيمتها باليوم الأول لمهرجان "أكتوبر فيست"، كما جرت العادة.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
فريق بايرن في المهرجان
لاعبو فريق بايرن ميونيخ بالسروايل الجلدية القصيرة التقليدية، ويبقى حضور لاعبي النادي ومشاركتهم في المهرجان من التقاليد الأساسية لمهرجان "أكتوبر فيست".
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
مهرجان البيرة
من يزور مهرجان "أكتوبر فيست" بدون استهلاك كمية كافية من البيرة هناك، فلم يسجل حضوره في المهرجان. وخلال فترته على مدار نحو ثلاثة أسابيع، يتم استهلاك أكثر من 6 ملايين لتر من البيرة، ففي مهرجان عام 2016 استهلك الزوار نحو 6.6 لتر بيرة لكل زائر.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
الاستمتاع بالألعاب
فعاليات المهرجان لا تقتصر على الطعام والشراب وخاصة البيرة، وعلى الرقص والموسيقى الشعبية، وإنما تشمل اللهو والتسلية أيضاً وركوب المراجيح والأجهزة الأخرى المعروفة في مدن الملاهي. والكبار قبل الصغار يتسابقون إلى تلك الأجهزة.
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مهرجان "أكتوبر فيست" الألماني ضحية جديدة لفيروس كورونا
أكبر مهرجان شعبي
يعتبر مهرجان "أكتوبر فيست" في مدينة ميونيخ المهرجان الشعبي الأكبر في العالم، حيث يوفر فرص عمل لنحو 13 ألف عامل ويستقبل حوالي 6 ملايين زائر من ألمانيا وبقاع العالم الأخرى خلال الأسابيع الثلاثة لفعالياته.