في حصيلة غير مسبوقة.. ألمانيا تسجل أكثر من 7000 إصابة بكورونا

سجلت ألمانيا رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث وصل إلى 7334 إصابة، وفق ما أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2020).

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 348 ألفاً و557 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9734 حالة، بزيادة قدرها 24 حالة مقارنة بأمس الخميس. وبلغ عدد المتعافين نحو 287 ألفاً و600 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 1.08، يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 10 أفراد آخرين في المتوسط. وبحسب المعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريباً.

ورصد المعهد الآن زيادة ملحوظة في عدد مرضى "كوفيد-19" الذين تم علاجهم في وحدات العناية المركزة، حيث جاء في تقرير المعهد أنه تم تسجيل 655 حالة تتلقى العلاج من الفيروس في العناية المركزة حتى أمس الخميس، من بينهم 329 يخضعون للتنفس الاصطناعي. وكان عددهم يصل قبل أسبوع 487 مريضاً (239 مريضاً منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي).

وسجلت ألمانيا أمس الخميس 6638 حالة جديدة وهو ما كان يمثل رقماً قياسياً جديداً كأعلى رقم يومي في ألمانيا منذ بداية الجائحة. وكانت ذروة الإصابات السابقة بلغت 6300 حالة يومياً في أواخر آذار/ مارس الماضي، ولكن من المحتمل أن عدد الحالات كان أكبر بكثير في ذلك الوقت حيث تم توسيع قدرة إجراء الفحوصات بشكل كبير منذ ذلك الحين.

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وفي سياق متصل رصد استطلاع حديث للرأي تزايداً في الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا. وأظهر الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 43 بالمائة من الألمان تساورهم مخاوف "كبيرة للغاية" أو "إلى حد ما" من الإصابة بالفيروس. وكانت نسبة هؤلاء في تموز/ يوليو الماضي تبلغ 40 بالمائة.

وذكر أقل من 50 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع أنهم لا يشعرون بالخوف من الإصابة بالفيروس.

وأعرب 72 بالمائة من الألمان عن اعتقادهم بأن وضع العدوى يزداد سوءا في بلدهم حالياً، ويرى معظم الذين شملهم الاستطلاع أن الأزمة العالمية لم تنته بعد، ويتوقع 75 بالمائة منهم أن تزداد سوءا. وكانت نسبة من أعربوا عن ذلك في تموز/ يوليو الماضي 66 بالمائة.

أجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي خلال الفترة من 6 حتى 8 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، وشارك فيه 2038 شخصاً.

ع.ج.م/ع.غ (د ب أ)