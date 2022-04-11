 في حال فوزها.. لوبان تعد بإنهاء التعاون الدفاعي مع ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

في حال فوزها.. لوبان تعد بإنهاء التعاون الدفاعي مع ألمانيا

قدمت مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان ملامح سياستها الخارجية. لوبان وعدت، في حال فوزها بالرئاسة، بالسعي لـ "تقارب استراتيجي" بين الناتو وروسيا. كما أكدت عزمها على وقف مشاريع تطوير السلاح المشتركة مع ألمانيا.

مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية، مارين لوبان (10.04.2022)

مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية، مارين لوبان (10.04.2022)

أعلنت مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية، مارين لوبان ( لوبن)، اعتزامها إنهاء مشاريع التعاون مع ألمانيا في مجال الدفاع في حال فوزها في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

مختارات

وضع الغزو الروسي لأوكرانيا كبرى حركات اليمين الشعبوي في أوروبا في موقف حرج ما بين ولائها الإيديولوجي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتضامها مع كييف، محملة في الوقت نفسه المسؤولية في النزاع إلى الغرب.

بحضور الفرنسية لوبن والإيطالي سالفيني والمجري أوربان، أعلن 16 حزبا في البرلمان الأوروبي عن تكتل جديد موجه ضد سياسات تقوية مؤسسات الاتحاد. هدف التكتل هو إضعاف المركزية الأوروبية.

تصدر الرئيس الفرنسي ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان الجولة الأولى من الانتخابات التي تنافس فيها 12 مرشحا. فوفق نتائج أولية حصل ماكرون على 27,6% ولوبان على 23%. وحل مرشح اليسار المتطرف ميلانشون ثالثا بـ22,2%.

وقالت لوبان في باريس اليوم الأربعاء (13 أبريل/ نيسان 2022)، في ندوة صحفية مخصصة لتقديم برنامجها الخاص بالسياسة الخارجية لفرنسا، إن ألمانيا تمثل صورة مقابلة تماما للمواقف الاستراتيجية لفرنسا.

ووعدت لوبان بالتخلي بشكل خاص عن مشاريع الدبابات والطائرات المقاتلة في المستقبل التي تم تطويرها مع برلين خلال السنوات الماضية.

وكانت لوبان أعلنت في وقت سابق أن ألمانيا تنتقد على سبيل المثال صادرات الأسلحة الفرنسية، ولا تعتبر هذه الصادرات امتدادا للسياسة الخارجية. واتهمت لوبان منافسها الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون بالتعامي عن برلين، وقالت إنها لا تريد أن تحذو حذوه.

وكان ماكرون ولوبان حصلا على أعلى نسبتي تصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي، ليذهب الاثنان إلى جولة إعادة فاصلة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

 

وأوضحت لوبان كيف أنها ترغب في إعادة تشكيل السياسة الخارجية لفرنسا من جديد، وقالت إنها تعتزم التركيز بالدرجة الأولى على التعاون الثنائي بدلا من التعاون داخل المنظمات الدولية.

وتحت شعار المزيد من الاستقلالية، أعلنت لوبن اليوم أنها لن تضع أي قوات فرنسية تحت قيادة أجنبية، واعتزامها الانسحاب من هيكل قيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكنها أعربت عن تأييدها لتقارب الحلف مع روسيا، في فترة ما بعد الحرب الدائرة في أوكرانيا.

كما تحدثت عن أنها ترفض أن تكون تابعة للرئيس الأمريكي جو بايدن، ولا أن تكون خاضعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثة عن أنه ليست من مصلحة أوروبا ظهور اتحاد صيني روسي وثيق.

Infografik Präsidentschaftswahlen Frankreich 2022 Erster Wahlgang AR

لكن لوبان التي قابلت بوتين قبل سنوات تواجه اتهامات واسعة بالتعاطف مع روسيا، وقام أفراد من منظمة يسارية بقطع المؤتمر لوقت قليل متهمين إياها بالتواطؤ مع موسكو.

في جانب آخر، قالت لوبان إنها "لن تخرج من اتفاق باريس" بشأن المناخ إذا تم انتخابها في 24 نيسان/أبريل، لكنها أشارت كذلك إلى أن أزمة المناخ "ليست أولوية" في سياستها الخارجية.

وأوضحت المرشحة اليمينية المتطرفة: "لن أخرج من اتفاق باريس. أنا أصلا أؤيد توجهات هذا الاتفاق لأنني أرغب في التخلي عن أكبر قدر ممكن من الوقود الأحفوري لصالح الطاقة النووية لأغراض مدنية".

ورأت أنه لا  "يجب ألا تكون الدبلوماسية الفرنسية موجهة نحو ما يسمى بالقضايا العالمية النسوية أو القضايا العالمية البيئية، بل نحو حماية مصالح فرنسا وتعزيزها مهما كانت في العالم".

ورفضت لوبان خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي وهو الأمر الذي كانت طالبت به في انتخابات 2017، وقالت إنها تريد تحديث أوروبا من الداخل.

ع.ا/أ.ح ( أ ف ب، د ب أ )

  • Charles de Gaulle (imago)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    شارل ديغول 1958- 1969

    جنرال وواحد من أعظم رؤساء فرنسا في القرن الماضي، تولى الرئاسة عام 1958، وتبنى سياسة تدافع عن استقلال فرنسا وترفض سيطرة أمريكا والاتحاد السوفيتي. تنحى عن منصبه عام 1969 بسبب فشله في كسب التأييد الشعبي للاستفتاء، الذي طرحه من أجل تطبيق المزيد من اللامركزية.

  • Frankreich ehemaliger Senatspräsident Alain Poher (picture-alliance/dpa/M. Clement)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    آلان بوهير 1969-1969

    عمدة أبلون سور، خوله منصب رئاسة مجلس الشيوخ برئاسة فرنسا مؤقتاً عقب استقالة ديغول عام 1969. ترشح بوهير فيما بعد للانتخابات الرئاسية عن حزب الوسط الديمقراطي، لكنه خسرها أمام منافسه جورج بومبيدو.

  • Georges Pompidou, Portraetfoto 1967 Kalenderblatt (dpa)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    جورج بومبيدو 1969-1974

    رئيس الوزراء الفرنسي في عهد شارل ديغول بين عامي 1962-1968. انتخب بومبيدو رئيساً لفرنسا عن حزب "الاتحاد من أجل الدفاع عن الجمهورية" عام 1969 وبقي في منصبه حتى وفاته سنة 1974، حيث يعتبر بومبيدو أول رئيس لفرنسا يموت أثناء فترته الرئاسية بسبب السرطان. وجاء آلان بوهير ليحل محله مؤقتاً مرة أخرى.

  • Deutschland Staatsakt für Helmut Schmidt in Hamburg - Valéry Giscard d’Estaing (Getty Images/S. Gallup)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    فاليري جيسكار ديستان 1974-1981

    وزير المالية الأسبق جيكسار ديستان الذي كان ينتمي إلى يمين الوسط قاد فرنسا لفترة رئاسية واحدة بين عامي 1974-1981 وشهدت رئاسته إقرار سياسية ليبرالية متقدمة وتقوية الوحدة الأوروبية. هزمه الرئيس الاشتراكي ميتران في انتخابات عام 1981.

  • Francois Mitterand (picture-alliance/S. Simon)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    فرانسوا ميتران 1981-1995

    أول رئيس اشتراكي في عهد الجمهورية الخامسة الفرنسية وأطول رؤسائها بقاء في سدة الحكم 1981-1995. شهدت فترته الرئاسية إطلاق العديد من البرامج الإصلاحية ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

  • Jacques Chirac / Frankreich / Paris (AP)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    جاك شيراك 1995-2007

    ترشح للانتخابات الرئاسية عام 1995 عن حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" وفاز بها. أُعيد انتخابه عام 2002. وتقاعد شيراك عن العمل السياسي عام 2011 بسبب ظروفه الصحية، ومتابعته قضائياً بتهمة إساءة استخدام المال العام.

  • Frankreich Nicolas Sarkozy (Getty Images/AFP/I. Langsdon)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    نيكولا ساركوزي 2007-2012

    الرجل القوي في اليمين الفرنسي، انتخب ساركوزي رئيساً لفرنسا لفترة رئاسية واحدة بين عامي 2007-2012، خسر الانتخابات الرئاسية أمام فرانسوا أولوند عام 2012، واعتزل الحياة السياسية نهائياً سنة 2016 عقب فشله في الانتخابات التمهيدية لتمثيل اليمين الفرنسي في الانتخابات الرئاسية.

  • Frankreich Francois Hollande in Paris (Reuters/C. Hartmann)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    فرانسوا أولوند 2012- 2017

    الرئيس الاشتراكي الثاني بعد فرنسوا ميتران في ظل ما يسمى بـ"الجمهورية الخامسة". قاد فرنسا لفترة رئاسية واحدة ما بين 2012-2017. أعلن أولوند عام 2016 عدم رغبته الترشح لفترة رئاسية ثانية.

  • Emmanuel Macron (picture alliance/Wostok Press/MAXPPP/F. Castel)

    بالصور: رؤساء فرنسا من ديغول إلى ماكرون

    إيمانويل ماكرون 2017-

    أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية (39 عاماً). استقال عام 2016 من منصبه كوزير للاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمي، وأسس حركة إلى الأمام. فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2017 أمام منافسته مارين لوبن.


مواضيع ذات صلة

French President and La Republique en Marche (LREM) party candidate for re-election Emmanuel Macron gestures as he addresses sympathizers after the first results of the first round of France's presidential election at the Paris Expo Porte de Versailles Hall 6 in Paris, on April 10, 2022. - French President Emmanuel Macron leads far-right leader Marine Le Pen in the first round of France's elections on April 10, 2022 by a larger than expected margin, with the rivals now set to battle for the presidency in a run-off later this month, projections showed. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

ماكرون ولوبان.. من يحسم السباق الرئاسي في الجولة الثانية؟ 11.04.2022

فاز إيمانويل ماكرون بالجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية بنتيجة فاقت التوقعات، متغلبا على منافسته زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان. المرشحان سيواجهان بعضهما في جولة ثانية بعد أسبوعين، فمن سيحسم السباق الرئاسي لصالحه؟

TOPSHOT - French President and liberal party La Republique en Marche (LREM) candidate for re-election Emmanuel Macron visits France Inter's office, next to a TV screen displaying French far-right party Rassemblement National (RN) presidential candidate Marine Le Pen (R), after the France Inter 7/9 radio broadcast at the Maison de la Radio in Paris, on April 4, 2022. - French voters head to the polls for a two-round presidential election on April 10 and 24, 2022. (Photo by Ludovic MARIN / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)

ماكرون يواجه منافسة شرسة في انتخابات الرئاسة الفرنسية اليوم 10.04.2022

يدلي الناخبون الفرنسيون بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التي تمثل فيها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تهديدا غير متوقع لآمال الرئيس إيمانويل ماكرون في الفوز بولاية جديدة.

Plakate zur französischen Präsidentschaftswahl. Lingolsheim, 07.04.2022

الفرنسيون في أقاليم ما وراء البحار يختارون الرئيس المقبل 09.04.2022

يدلي المواطنون الفرنسيون في مناطق ومقاطعات ما وراء البحار بأصواتهم لاختيار رئيس فرنسا المقبل قبل يوم من نظرائهم في البر الرئيسي بسبب فارق التوقيت. يتوقع أن تتم الإعادة بين ايمانويل ماكرون واليمينية المتطرفة مارين لوبان.