 في حال رَفض سانيه.. بايرن يضع عينه على نجم برشلونة | عالم الرياضة | DW | 26.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

في حال رَفض سانيه.. بايرن يضع عينه على نجم برشلونة

سبب رحيل روبن وريبري فراغا في خط هجوم بايرن. ويجري الحديث عن سعى بايرن بقوة للتعاقد مع سانيه نجم منتخب ألمانيا. وبناء على مجلة ألمانية بايرن مستعد لدفع الشرط الجزائي لمانشستر سيتي، لكن ماذا لو فشلت تلك الصفقة؟ من البديل؟

UEFA Champions League Achtelfinale | FC Barcelona - FC Chelsea | 2. TOR Barcelona (Reuters/S. Vera)

عثمان ديمبلي مع جوردي ألبا وليونيل ميسي

مازال بايرن ميونيخ يبحث عن مهاجم من العيار الثقيل لسد الفراغ، الذي خلفه رحيل النجمين الكبيرين آرين روبن وفرانك ريبيري. ولم يغلق بايرن بعد ملف الألماني ليروي سانيه (23 عاما) مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونقلت مواقع ألمانية عديدة عن مجلة "شبورت بيلد" الألمانية أن بايرن مستعد لدفع الشرط الجزائي للحصول على خدمات نجم منتخب ألمانيا الشاب، غير أن الأمر الآن يتوقف على رغبة سانيه نفسه.

وحسب معلومات "شبورت بيلد" فإن بايرن يريد إغراء سانيه بعقد لخمسة أعوام يمكن أن تبلغ قيمته الإجمالية نحو 200 مليون يورو، فاللاعب يمتد عقده مع فريقه الإنجليزي لموسمين آخرين.

Premier League 31. Spieltag | Manchester United vs. Manchester City (Imago Images/PA Images/M. Egerton)

الأمر الآن يتوقف على سانيه في قبول عقد بايرن ميونيخ، حسب شبورت بيلد

لكن ماذا لو لم ينجح بايرن في ضم سانيه؟ الإجابة أيضا لدى "شبورت بيلد". فقد ذكرت المجلة أن النادي البافاري لديه خطة بديلة اسمها "عثمان ديمبلى"، لاعب دورتموند السابق، الذي لمع بقوة ألمانيا قبل الرحيل للدوري الإسباني. فنجم برشلونة الشاب (22 عاما) كان منذ سنوات في قلب اهتمامات بايرن ميونيخ، بل إن لقاء في مارس/ آذار الماضي وقع بالفعل بين حسن صالح حميديتش، مدير الكرة بالنادي البافاري، وماركو ليشتنشتاينر، وكيل أعمال اللاعب الفرنسي، حسب المجلة.

غير أن انتقال ديمبلى من برشلونة يتوقف على انتقال نجمين عالمين آخرين، هما أنطوان غريزمان ونيمار. فإذا حصل برشلونة على النجمين الكبيرين فبإمكان عثمان ديمبلى الرحيل، وبمبلغ أقل بكثير عن الشرط الجزائي في عقده، وهو 400 مليون يورو، حسب المجلة الألمانية.

ص.ش

  • Corentin Tolisso (Imago/PanoramiC)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كورينتن توليسو

    يحتاج لاعب كرة القدم الموهوب إلى بعض الحظ أيضاً، إذ يأمل لاعب بايرن ميونيخ، كورينتن توليسو، أن يكون قادراً على إظهار موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، وذلك بعد غيابه المتواصل عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قوية نهاية الموسم الماضي. وانتقل توليسو إلى النادي البافاري قادماَ من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 41,5 مليون يورو، وكان أغلى لاعب ينتقل إلى "البوندسليغا" آنذاك.

  • Deutschland DFB Pokal Finale FC Bayern München - Borussia Dortmund

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    هنريك ميختريان

    بعد أخذ ورد ترك هنريك ميختريان فريقه بوروسيا دورتموند سنة 2016 وانتقل إلى الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر يونايتد. وضخ "الشياطين الحمر" مبلغ 42 مليون يورو في خزينة بوروسيا دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الأرميني الموهوب.

  • Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:2 (picture alliance/dpa/Revierfoto)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    غرانيت تشاكا

    في الموسم الكوري 2017/2016 انتقل كابتن المنتخب السويسري غرانيت تشاكا من بوروسيا مونشنغلاباخ إلى فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وانتعشت خزائن الفريق الألماني من بيع تشاكا بـ 45 مليون يورو، فيما يواصل المدافع الصلب تقديم مستويات قوية مع "المدفعجية" والمنتخب السويسري على حد سواء.

  • Fussball Coppa Italien - Juventus vs FC Turin 1:0 Tor (picture alliance/ZUMAPRESS/M. Bottanelli)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    دوغلاس كوستا

    عام 2015 تعاقد بايرن ميونيخ مع نجم شاختار دونيتسك الأوكراني، دوغلاس كوستا، بمبلغ 30 مليون يورو. ولم ينتظر النادي البافاري كثيراً من أجل بيع النجم البرازيلي، الذي انتقل عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو ويلعب الآن بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري".

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    ليروي سانيه

    قبل ثلاث سنوات نجح مانشستر سيتي في الفوز بخدمات نجم شالكه ليروي سانيه. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو بسبب الحوافز والمكافآت الخاصة بمستوى الدولي الألماني خلال فترة عقده مع "الأزرق السماوي". ويُعد صاحب القدم اليسرى الساحرة حالياً أغلى لاعب ألماني في التاريخ. فضلاً عن احتلاله المرتبة 48 كأغلى الصفقات الكروية في العالم.

  • Pierre-Emerick Aubameyang als Black Panther (picture-alliance/Xinhua News Agency/M. Impey)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير أوباميانغ

    بعد تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند وتسجيله لعدة أهداف حاسمة، رحل الهداف الغابوني بيير أوباميانغ إلى أرسنال سنة 2018 في صفقة مالية بلغت 63,75 مليون يورو. ويواصل المهاجم السريع نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع "المدفعجية".

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بوليسيتش

    ربما يكون كريستيان بوليسيتش اللاعب الأمريكي الأكثر موهبة في جيله حاليا. إذ قدم النجم الأمريكي الشاب إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، بيد أنه سيرحل نهاية هذا الموسم إلى تشيلسي بعدما وقع رسميا على عقد انتقاله إلى "البلوز" في صفقة كروية وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا

    صيف السنة الماضية 2018، حط نابي كيتا الرحال في ليفربول قادما من فريق لايبزيغ الألماني. وكلفت صفقة الدولي الغيني خزينة "الريدز" 48 مليون جنيه استرليني. ويتضمن عقد كيتا مع ليفربول عدة شروط ما قد يرفع من قيمة الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو. ويعد نابي كيتا لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفين دي بروين

    صيف سنة 2015، تعاقد مانشستر سيتي مع صانع ألعاب فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بمبلغ 74 مليون يورو. ورغم انتعاش خزينة النادي الألماني من بيع الدولي البلجيكي الموهوب، إلا أن رحيله إلى "الأزرق السماوي" أثر على فولفسبورغ، الذي تراجع مستواه كثيراً.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز

    أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ، فقد دفع النادي البافاري 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالتخلي عن المدافع الفرنسي الشاب. زيادة على ذلك، أصبح هيرنانديز حالياً من أغلى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي

    أما الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الألماني لكرة القدم، فإنه يعود إلى نجم بوروسيا دورتموند السابق عثمان ديمبيلي، الذي رحل عن الفريق الألماني صيف سنة 2017 إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ستضاف إلى الصفقة لتصل إلى 42 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إجمالاً إلى حوالي 147 مليون يورو. إعداد: فيبر يوشا/ ر.م


مختارات

تعاقدات بايرن ميونيخ ـ جعجعة بلا طحين؟

بعد نهاية الموسم الماضي وعد رئيس بايرن ميونيخ أولى هونيس بإبرام صفقات كبيرة تساعد الفريق على التنافس على لقب دوري الأبطال. لكن لحد الآن يبدو أن التعاقدات الجديدة لا تزال دون طموحات جماهير الفريق البافاري. (25.06.2019)  

برشلونة يقرر مواجهة تصرفات لاعبه المتمرد ديمبلي بطريقة غريبة!

يريد النادي الكاتالوني متصدر الدوري الإسباني وضع حدا لتصرفات لاعبه عثمان ديمبلي المعروف بسلوكه غير المنضبط خارج الملعب وتأخره عن التمارين وانشغاله بالألعاب الإلكترونية، وأتخذ برشلونة قرارا غريبا لوقف هذه التصرفات. (17.12.2018)  

نجم برشلونة وحاشيته في مرمى انتقادات جمعية ألمانية!

بعدما ترك منزله في حالة من الفوضى العارمة، وجهت جمعية وسطاء اللاعبين في ألمانيا انتقادات لاذعة إلى نجم برشلونة عثمان ديمبيلي وبعض المحيطين به. الجمعية ردت بقوة على تصريحات أدلى بها كل من محامي ومستشار النجم الفرنسي. (17.04.2019)  

جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

دخل بايرن ميونيخ تاريخ الدوري الألماني كأول فريق ينفق 80 مليون يورو لضم نجم إلى صفوفه. وشهد سوق الانتقالات من وإلى "البوندسليغا" إنفاق مبالغ طائلة في السنوات الأخيرة. تعرف على أبرزها في ألبوم الصور التالي. (31.03.2019)  

مواضيع ذات صلة

Benjamin Pavard, VfB Stuttgart

تعاقدات بايرن ميونيخ ـ جعجعة بلا طحين؟ 25.06.2019

بعد نهاية الموسم الماضي وعد رئيس بايرن ميونيخ أولى هونيس بإبرام صفقات كبيرة تساعد الفريق على التنافس على لقب دوري الأبطال. لكن لحد الآن يبدو أن التعاقدات الجديدة لا تزال دون طموحات جماهير الفريق البافاري.

Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund

دورتموند يستعد لمستوى جديد من الصراع مع بايرن 22.06.2019

يبدو أن عشاق البوندلسيغا سيكونون على موعد مع موسم أكثر إثارة وتنافسا من المواسم السبعة الماضية. فقد أنفق بايرن ودورتموند مبالغ غير مسبوقة في التعاقدات هذا العام. غير أن دورتموند "يشتري بذكاء" ويريد إنهاء هيمنة بايرن.

Fußball Bundesliga Ousmane Dembele FC Schalke 04 - Borussia Dortmund

هل يكون عثمان ديمبلي هو نيمار برشلونة الجديد؟ 25.08.2017

أعلن نادي برشلونة عن تعاقده مع الفرنسي عثمان ديمبلى، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري الألماني. وستمتلئ خزينة دورتموند بأموال وفيرة تمكنه من شراء لاعبين جدد. لكن هل سيعوض ذلك ديمبلى؟ وهل سيعوض ديمبلى غياب نيمار؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

في حال رَفض سانيه.. بايرن يضع عينه على نجم برشلونة

تعاقدات بايرن ميونيخ ـ جعجعة بلا طحين؟

شالكه يمنح الضوء الأخضر للمغربي منديل للبحث عن نادي جديد

أمم أفريقيا: تونس تستهل مشوارها بتعادل مع أنغولا

موريتانيا في أمم أفريقيا.. هل تنجح الرياضة حيث فشلت السياسة؟

أوزيل يواجه العنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي