حال انسحاب بايدن.. ما بدائل الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب؟

يواجه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ضغوطات لافساح المجال أمام خوض مرشح آخر من حزبه الديمقراطي غمار الانتخابات الرئاسية لمنافسه المرشح الجمهوري دونالد ترامب. فمن يكون مرشحين محتملين في حال تنحي بايدن عن السباق؟

وصف مراقبون أداء الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن خلال المناظرة الأولى أمام منافسه وسلفه دونالد ترامب بـ "الكارثي" حيث ظهر مرشح الحزب الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاما، متعثرا وصوته أجش على عكس منافسه الجمهوري البالغ من العمر 78 عاما الذي كان مفعما بالحيوية.

ومثلت المناظرة ناقوس خطر قُرع في آذان أعضاء الحزب الديمقراطي، فرغم اصطفاف قادته خلف بايدنمع تأكيد البيت الأبيض أن الرئيس الحالي لن ينتحى على المشاركة فيالسباق الانتخابي، إلا أن هذا الأمر لم يحول دون خروج تكهنات بأن الحزب قد يُقدم على اختيار بديل عن بايدن للوقوف أمام ترامب في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

وبالنسبة لبايدن فقد قال معلقا على فكرة انسحابه من السباق الإنتخابي، بإنه لن ينسحب من الترشح إلا "إذا جاء الرب وأخبرني بذلك".

فمن يمكنه أن يخلف بايدن في السباق الانتخابي كمرشح عن الحزب الديمقراطي لمنافسة المرشح الجمهوري ترامب؟

كامالا هاريس

يقول مراقبون إن نائبة الرئيس، كمالا هاريس قد تكون الخيار البديهي الأنسب لنيل تذكرة الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب خاصة وقد سطرت اسمها بأحرف من ذهب بعد أن أصبحت أول إمرأة وأول أمريكية من أصول أفريقية وآسيوية تشغل منصب نائب الرئيس.

تتصدر كامالا هاريس قائمة المرشحين المحتملين لخلافة بايدن في السباق الانتخابي إذا ما قرر الانسحاب صورة من: Brendan McDermid/REUTERS

لكن هاريس البالغة من العمر 59 عاما، واجهت مهمة صعبة في ترسيخ نفسها كسياسية تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية عن بايدن خلال السنوات الثلاثة الماضية. فخلال الأيام الأولى لإدارة بايدن، جرى تكليف هاريس بقيادة جهود الحكومة الأمريكية في وقف الهجرة الجماعية من أمريكا اللاتينية، لكنها لم تحقق النجاح المطلوب وهو ما استغله ترامب.

منذ عام 2023، تعمل هاريس على تعزيز مكانتها كمدافعة عن الحقوق الإنجابية وهو ما تجلى في أنها أصبحت في مارس/آذار الماضي أول مسؤول أمريكي في منصب نائب الرئيس يزور عيادة إجهاض.

وقد يساعد كونها سيدة ورصيدها الحقوقي في حصولها على أصوات الناخبات والناخبين الذين ينحدرون من أصول أفريقية وأسيوية، لكن مسيرتها المهنية كعضو في مجلس الشيوخ ومدّعية عامة في ولاية كاليفورنيا قبل دخولها البيت الأبيض، جعلها عرضة لانتقادات من بعض أنصار معسكر اليسار.

تتمتع هاريس بميزة أخرى عن باقي المرشحين المحتملين إذ يمكنها الجمع قانونيا بين التبرعات التي قد تحصل عليها وأيضا التبرعات التي حصل عليها بايدن باعتبارها نائبته وهو ما يصل إجمالا إلى حوالي 91 مليون دولار.

وقد أشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إبسوس قبل أيام إلى أن هاريس احتلت المرتبة الثانية بعد ترامب بفارق لا يتجاوز نقطة مئوية واحدة فقط في حالة خوضهما السباق الانتخابي إذ حصل ترامب على نسبة 43% فيما حصلت هاريس على 42 بالمئة.

بيد أن الاستطلاع كشف عن تعادل ترامب وبايدن في حالة استمرارهما في السباق الانتخابي إذ حصل كلاهما على نسبة 40 بالمئة من الأصوات.

غريتشن ويتميرت

تعد حاكمة ميشيغان غريتشن ويتمير من أبرز السياسيين الديمقراطيين في الكونغرس حيث ساعدت في سن العديد من التشريعات التقدمية خلال فترة ولايتها الأولى بما فيها قوانين تتعلق بمنح إعفاءات ضريبية للأسر ذات الدخل المنخفض ودعم مجتمع الميم وفرض قيود على حمل السلاح.

تحظى غريتشن ويتميرت بشعبية كبيرة في ميشيغان التي تعد من بين الولايات المتأرجحة صورة من: Kevin Dietsch/Getty Images

وتصدر اسم ويتمير عناوين الأخبار عام 2020 بعد أن أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي إحباطه مؤامرة لاختطافها والإطاحة بها مع اتهام جماعة يمينية بالوقوف وراء المخطط بسبب موقف ويتمير الصارم تجاه مكافحة فيروس كورونا.

وبعد أيام قليلة من القبض على المتورطين في محاولة اختطافها، عقد ترامب اجتماعا حاشدا في ميشيغان كرر فيه انتقاداته لسياسات ويتمير المتعلقة بالوباء.

ومازالت ويتمر تحظى بشعبية في ميشيغان التي تعد من بين الولايات المتأرجحة فيما يتوقع أن تخوض الغمار الانتخابي الرئاسي عام 2028.

وفي أعقاب المناظرة الأولى، نقلت مجلة "بوليتيكو" عن مصدر لم تسمه قوله إن ويتمر قالت إن بايدن لم يعد قادرا على الفوز بولاية ميشيغان، بيد أنها نفت ذلك حيث أصدرت بيانا قالت فيه "أنا فخورة بدعم جو بايدن كمرشح لنا وأنا أدعمه بنسبة 100% في معركة هزيمة دونالد ترامب".

جافين نيوسوم

عقب المناظرة بين بايدن وترامب، خرج حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم ليدعم الرئيس الحالي حيث رفض الدعوات المطالبة بخروجه من السباق. وفي مقابلة في شبكة "أم أس أن بي سي"، قال نيوسوم "لا يوجد حزب يدير ظهره لمرشحه بسبب أدائه في إحدى المواجهات".

شغل جافين نيوسوم منصب عمدة مدينة سان فرانسيسكو قبل أن يتم انتخابه حاكما لولاية كاليفورنيا مرتين. صورة من: Andrew Harnik/Getty Images

وقال مراقبون إن نيوسوم يبدو مصمما على تجاهل التكهنات بشأن احتمالية أن يخلف بايدن في السباق الانتخابي. ويمتلك نيوسوم البالغ من العمر 56 عاما، خبرة جيدة في مجال الأعمال فيما شغل منصب عمدة مدينة سان فرانسيسكو قبل أن يتم انتخابه مرتين حاكما لكاليفورنيا التي تعد الولاية الأكثر سكانًا وثراء في الولايات المتحدة.

لكن خبرة نيوسوم السياسية قد تكون نقطة ضعف قد تستغلها حملة ترامب إذ يتعرض لانتقادات بسبب انتشار ظاهرة التشرد والسرقة في ولاية سان فرانسيسكو.

جي بي بريتزكر

ينحدر حاكم إلينوي جي بي بريتزكر من عائلة تعد من أغنى العائلات في العالم إذ تبلغ ثروته أكثر من 3.5 مليار دولار، بحسب مجلة فوربس. بريتزكر هو وريث سلسلة فنادق "حياة" الشهيرة فيما أصبح عام 2018 أغنى سياسي في الولايات المتحدة بعد فوزه بمنصب حاكم ولاية إلينوي.

وجه حاكم إلينوي جي بي بريتزكر انتقادات قوية للرئيس السابق دونالد ترامب صورة من: Joel Angel Juarez/Zumapress/picture alliance

لم يتوقف بريتزكر عند كونه وريث أسرة ثرية بل درس القانون في جامعة "نورثوسترن" العريقة التي تخرج منها عام 1993 فيما بدأ حياته السياسية منذ شبابه.

أصبح الملياردير حاكما لولاية إلينوي في عام 2018 حيث عُرف بتأيده السياسات الرامية إلى السيطرة على الأسلحة ودعم حقوق المثليين والحقوق الإنجابية والهجرة القانونية والحد الأدنى للأجور.

بيت بوتيجيج

قبل ترشحه لخوض السباق الرئاسي عام 2020، كان بيت بوتيجيج، الذي يتولى حاليا حقيبة النقل في إدارة بايدن، شخصية سياسية عادية، لكن حياته المهنية قبل بدء مسيرته السياسية كانت الأكثر إثارة للإعجاب.

يعد بوتيجيج أصغر مرشح محتمل لخلافة بايدن في السباق الانتخابي عن الحزب الديمقراطي صورة من: Alan Freed/REUTERS

فبعد تخرجه من جامعة هارفارد، درس بوتيجيج في جامعة أكسفورد ثم عمل في شركة "ماكينزي" الاستشارية فيما تخلل ذلك انضمامه إلى البحرية الأمريكية لثماني سنوات قضى منها ست سنوات في أفغانستان كضابط استخبارات.

في عام 2011، أصبح بوتيجيج عمدة مدينة ساوث بيند الصغيرة بولاية إنديانا، وبعد ذلك بثماني سنوات أطلق حملته الرئاسية، لكنه قرر في نهاية المطاف الانسحاب من السباق لصالح بايدن. يعد بوتيجيج أول وزير أمريكي يعلن عن مثليته الجنسية في تاريخ البلاد.

يبلغ بوتيجيج من العمر 42 عاما ويعد أصغر مرشح محتمل لخلافة بايدن في السباق الانتخابي عن الحزب الديمقراطي.

جوش شابيرو

يحظى حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو بدعم كبير داخل الولاية التي من المقرر أن تكون مسرحا لمعركة شرسة ضد ترامب في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

يحظى حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو بدعم كبير داخل الولاية التي ستكون مسرحا لمعركة شرسة ضد ترامب صورة من: Hannah Beier/REUTERS

يُعرف عن شابيرو البالغ من العمر 51 عاما، دعمه سياسات تجعله على مسافة قريبة من كلا الحزبين إذ يؤيد خفض الضرائب على الشركات وأيضا تعيين المزيد من ضباط الشرطة، لكنه شكك في بعض إجراءات الوقاية من فيروس كورونا إبان الجائحة.

وخلال الاحتجاجات الطلابية الأخيرة، اتهم شابيرو مسوؤلي الجامعات الأمريكية بالفشل في معالجة معاداة السامية إذ قال في مايو / آيار الماضي إن الوقت "قد فات" أمام جامعة بنسلفانيا "لتفكيك" معسكر طلابي احتجاجي.

وعقب المناظرة، أقر شابيرو بأن بايدن "لم يكن جيدا"، لكنه قال إن ترامب أثبت أنه سيكون "رئيسا سيئا".

ميشيل أوباما

تعد ميشيل أوباما المرشحة الوحيدة في القائمة التي لم تشغل أي منصب سياسي على الإطلاق. ورغم ذلك، كانت الشخصية الوحيدة التي تصدرت استطلاعات الرأي بفارق كبير عن ترامب إذا خاضعت السباق.

أكدت ميشيل أوباما عدم اهتمامها بالترشح للرئاسة، لكن السياسة لا تعرف الثوابت. صورة من: Jae C. Hong/AP Photo/picture alliance

وتوقع استطلاع إبسوس أن ميشيل ستفوز بالانتخابات بنسبة 50% من الأصوات مقابل 39% لترامب. أما ميشيل نفسها، فقد أكدت في عدة مناسبات عدم اهتمامها بالترشح للرئاسة، لكن السياسة لا تعرف الثوابت إذ قد يتغير قرارها في حالة ما حملت الأيام المقبلة مفاجأت.



أعده للعربية: محمد فرحان