في حادث "غامض“.. سيارة تصطدم ببوابة براندنبورغ في برلين!

اصطدمت سيارة ببوابة براندنبورغ الشهيرة في العاصمة الألمانية، برلين مساء (الأحد 15 يناير/ كانون الثاني)، ما أسفر عن مقتل سائقها جراء الحادث على ما أعلنت شرطة العاصمة الألمانية. وصلت السيارة من جادة أونتر دين ليندن واصطدمت بأحد أعمدة بوابة براندنبورغ أشهر معلم في العاصمة الألمانية.

وقال متحدث باسم شرطة برلين في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين إن رجال الإطفاء عثروا على السائق ميتا في السيارة. ولم يكن في السيارة سوى سائقها.وهرع ضباط الشرطة إلى مكان الحادث وقاموا بتأمين المنطقة.

واصطدمت السيارة بالمعلم البارز بالعاصمة الألمانية في حوالي الساعة 23.30 مساء الأحد بالتوقيت المحلي (22:30 بتوقيت غرينتش). ولم تتوفر المزيد من التفاصيل حتى الآن، بحسب الشرطة التي قالت إن "التحقيق جار حول هوية السائق وملابسات الحادث".

"سرعة مفرطة" وسط المدنية

كما تضرر عمود من بوابة براندنبورغ من جراء الاصطدام القوي. وفي هذا الصدد صرح شاهد عيان لصحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية بأنه "سبق أن تجاوزته السيارة بسرعة مفرطة بشكل ملحوظ من جادة أونتر دين ليندن. وتحدث عن سرعة تقدر بأكثر من 200 كيلومتر في ساعة للسيارة التي تعرضت للحادث بعد ذلك بوقت قصير. وتابع الشاهد "لم أر قط مثل هذه السرعة في المدينة".

ونشرت صحيفة "بيلد" الشعبية الواسعة الانتشار صورة تظهر سيارة سوداء لحقت بها أضرار بالغة، مشيرة إلى أن المنطقة المحيطة بالبوابة مطوّقة. ونظراً للساعة المتأخرة، لم يُصاب أو يُقتل أي من المارة أو السياح بسبب الحادث الذي وقع في ساحة "باريزر بلاتس" المزدحمة.

تقع بوابة براندنبورغ في قلب العاصمة الألمانية على الحدود التي كانت تقسم برلين الشرقية والغربية، وقد أضحت رمزا للوحدة الألمانية.

أ.ف.ب / د.ب. أ / إ.م