 في تكريس للمصالحة أمير قطر وولي عهد أبوظبي يلتقيان لأول مرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.02.2022

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في تكريس للمصالحة أمير قطر وولي عهد أبوظبي يلتقيان لأول مرة

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في بكين لأول مرة منذ المصالحة الخليجية. ولم تستأنف أبوظبي علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة منذ الإعلان عن المصالحة في يناير 2021.

أمير قطر الشيخ تميم يلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في بكين

أمير قطر الشيخ تميم يلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في بكين لأول مرة منذ الإعلان عن المصالحة الخليجية

التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي لدولة الإمارات خلال مناسبة رسمية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في أول لقاء من نوعه بين الزعيمين الخليجيين منذ أن اتفقت أربع دول عربية على إنهاء النزاع مع الدوحة قبل ما يزيد على عام.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن أمير البلاد الشيخ تميم التقى مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على هامش مأدبة غداء أقامها الرئيس الصيني يوم السبت. ونشرت مواقع إخبارية إلكترونية إماراتية مقطعا مصورا للزعيمين وهما يتحدثان.

ولم تستأنف أبوظبي بعد العلاقات الدبلوماسية مع الدوحةمنذ أن اتفقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يناير/ كانون الثاني 2021 على إنهاء الخلاف الذي دفع تلك الدول إلى مقاطعة قطر في منتصف عام 2017 على الرغم من زيارة مسؤول إماراتي كبير للدوحة في أغسطس آب الماضي.

وعينت كل من السعودية ومصر سفيرا لها في قطر العام الماضي وأعادت جميعها باستثناء البحرين روابط السفر والتجارة. ونشب الخلاف بسبب اتهامات بأن الدوحة تدعم الإرهاب، في إشارة إلى الجماعات الإسلامية، فضلا عن علاقاتها مع إيران وتركيا. وتنفي الدوحة تلك الاتهامات.

وتتواصل الإمارات، في ظل سياسة خارجية أكثر تصالحا ومدفوعة بالأولويات الاقتصادية، مع طهران وكذلك أنقرة التي كانت العلاقات معها متوترة بشدة بسبب دور الجماعات الإسلامية في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

ح.ز/ م.س (رويترز)

 

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