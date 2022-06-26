في تصعيد واضح موسكو تقصف كييف ساعات قبل قمة مجموعة السبع

سمع دوي أربعة انفجارات في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الاحد 26 يونيو/ حزيران 2022) في عاصمة أوكرانياكييف حيث أصيب مجمع سكني بالقرب من وسط المدينة ما أدى إلى اندلاع حريق وانبعاث سحابة كبيرة من الدخان الرمادي. وتم على إثرها إطلاق صفارات الإنذار المضادة للطائرات في العاصمة التي لم تتعرض للقصف الروسي منذ نحو ثلاثة أسابيع. ولم تتوفر إلى حدود كتابة هذا التقرير حصيلة نهائية عن الضحايا المحتملين.

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وفي أول رد فعل له على الهجوم، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام "انفجارات عدة في حيّ شيفتشينكيفسكي" الممتد من مركز المدينة إلى شمال غرب العاصمة. وأضاف أن "سيارات الاسعاف وعمال الانقاذ في الموقع وتجري عمليات لإنقاذ وإجلاء السكان في مبنيين". وجاء الانفجار قبيل ساعات من انعقاد قمة مجموعة السبع في ألمانيا. واعتبر رئيس بلدية كييف أن الضربة الروسية التي استهدفت العاصمة تهدف إلى "ترهيب الأوكرانيين" قبل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد بين 28 و30 حزيران/يونيو.

وفي نهاية شهر أبريل / نيسان، قُتلت صحافية أوكرانية تعمل كمنتجة في إذاعة أوروبا الحرة (راديو ليبرتي) في سقوط صاروخ روسي على المنزل الذي تعيش فيه في كييف، وحصل الانفجار بالتزامن مع الزيارة الأولى للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لكييف.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب / د.ب.أ)