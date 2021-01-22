 في تصعيد للأزمة السياسية.. الرئيس التونسي يرفض التعديل الوزاري | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.01.2021

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أخبار

في تصعيد للأزمة السياسية.. الرئيس التونسي يرفض التعديل الوزاري

في تصعيد للخلاف مع رئيس الوزراء هشام المشيشي، هدد الرئيس التونسي قيس سعيد برفض تعديل وزاري مرتقب. فما هي الأسباب التي ساقها الرئيس التونسي لرفض التعديل الوزاري في ظل تصاعد احتجاجات الشارع التونسي؟

الرئيس التونسي قيس سعيّد

في تصعيد للخلاف مع رئيس الوزراء هشام المشيشي، هدد الرئيس التونسي قيس سعيّد برفض تعديل وزاري مرتقب.

أشار الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الاثنين (25 يناير/ كانون الثاني 2021) إلى أنه سيرفض تعديلا وزاريا مرتقبا، في تصعيد للخلاف مع رئيس الوزراء هشام المشيشي بينما يقوض المأزق السياسي جهود التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

مختارات

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اعتقل أكثر من 600 شخص بعد الليلة الثالثة على التوالي من الاضطرابات التي تشهدها عدة مدن تونسية فيما نُشرت قوات من الجيش في بعض المناطق. التي تأججت بعد حادث تعنيف راعي أغنام من قبل شرطي في سليانة.

وقال سعيّد إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مُدينا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين. وأضاف الرئيس التونسي أنه قد يكون عند بعض أعضاء مجلس الوزراء الجدد تضارب في المصالح، دون أن يدلي بتفاصيل.

ويأتي الشلل السياسي في تونس بينما تُضعف جائحة كوفيد-19 الاقتصاد المنهك بالفعل، والذي انكمش أكثر من 8 في المئة العام الماضي، وبينما يحث كل من المقرضين الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل ذو التأثير القوي على إجراء إصلاحات سريعة. كما تتصاعد الاحتجاجات على عدم المساواة وانتهاكات الشرطة في البلاد.

وسيعرض رئيس الوزراء هشام المشيشي غدا الثلاثاء التعديلات المعلنة الأسبوع الماضي أمام البرلمان لنيل الثقة.

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ويشار إلى أن الاقتصاد التونسي لم يكن يحقق أي تقدم حتى قبل تفشي الجائحة نظرا لتباطؤ النمو وزيادة العجز والدّين العام وفشل الشركات المملوكة للدولة.

ع.ش/ أ.ح (رويترز)

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