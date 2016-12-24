في تصريحات نارية.. هونيس يحث سان جيرمان على استبدال مدير الكرة

استشاط رئيس نادي بايرن ميونيخ أولي هونيس غضباً، متحدثاً للصحافة الألمانية عن باريس سان جيرمان وتحديداً عن مدير الكرة بالنادي الباريسي أنتيرو هنريك.

وبكل وضوح وصرامة، كما هو معهود على رئيس بايرن، وجه أولي هونيس رسالته إلى حامل لقب الدوري الفرنسي عبر حواره مع مجلة "كيكر" المختصة بالقول: "أنصح باريس سان جيرمان بتغيير مدير الكرة، هذا الرجل لا يجب أن يكون ممثلاً لمثل هذا النادي على الإطلاق".

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وزاد هونيس من مهاجمته لهنريك مضيفاً: "إذا أراد سان جيرمان أن يصبح نادياً قوياً، فعليه أن يتخلص من هذا الرجل في أقرب وقت".

والقصة بدأت حين دخل الفريق في مفاوضات ثنائية حول صفقتي قلب الدفاع جيروم بواتينغ (29 عاماً) وزميله ريناتو سانشيز (21).

وكشف أولي هونيس أن أنتيرو هنريك قام طيلة الوقت بإيهام بايرن ميونيخ باهتمامه بسانشيز وقدم عروضاً كانت في حقيقة الأمر وهمية. وفي نهاية المطاف كشف هنريك أنه غير مهتم بسانشيز، يقول أولي هونيس لـ"كيكر" في عددها الصادر اليوم الاثنين (الثالث من سبتمبر/ أيلول 2018).

ويبدو أن بايرن أراد معاقبة باريس سان جيرمان بذات الطريقة، فقد أقر رئيسه بأن ناديه رفع قيمة العقد الجزائي في صفقة الدولي الألماني جيروم بواتينغ إلى 40 مليون يورو. وذلك قبل يوم واحد من انتهاء الميركاتو الصيفي، لكونه انطلق من فرضية أن النادي الفرنسي "لا يريد دفع كل هذه المبالغ".

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في النهاية، حدث العكس، وأعلن باريس سان جيرمان رغبته في اتمام الصفقة، بينما قررت إدارة البافاري الاحتفاظ ببواتينغ. وكانت مجلة "كيكر" الألمانية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن عرض سان جيرمان النهائي لضم بواتينغ بلغ 38 مليون يورو.

ويقول هونيس بهذا الصدد: "رفعنا قيمة الصفقة لأننا منذ البداية كنا نود الاحتفاظ باللاعب... إضافة إلى ذلك كنا نود الاستجابة إلى رغبة المدرب (نيكو كوفاتش) المتمسك بقوة باللاعب".

يذكر أنه ورغم كل هذا، استطاع الناديان في الميركاتو الصيفي التوصل إلى اتفاق انتقل بموجبه خوان بيرنات بالفعل إلى باريس بقيمة 14 مليون يورو.

و.ب