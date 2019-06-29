في تصريحات مثيرة.. هذا ما قاله ترامب عن تركيا والأكراد والصين واغتيال خاشقجي

في شأن الشرق الأوسط، وخصوصا في الشأن السوري، قال ترامب إن تركيا "استعدت" للهجوم والقضاء على الأكراد على الحدود مع سوريا، لكنه تدخل وطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقف ذلك. وأضاف "كان يسعى للقضاء على الأكراد. لقد قلت له لا يمكنك القيام بذلك ولم يفعل ذلك".

وفي ملف شراء تركيا لمنظومة صواريخ اس 400 الروسية، ألقى ترامب باللوم على سلفه باراك أوباما، وقال بسبب عدم بيعه تركيا منظومة "باتريوت" الصاروخية، اضطرت لشراء الصواريخ الروسية. ولكن ترامب لم يعلق على ما إذا كان سيفرض عقوبات على تركيا، لكنه قال إن شراءها لمنظومة " "اس400" الصاروخية يعد مشكلة حقا. وقال ترامب "إننا نناقش ذلك، إننا أمام موقف معقد"، وتابع ترامب "إننا نبحث عن حلول مختلفة، إنها مشكلة، ليس هناك شك في ذلك". وأضاف أن "تركيا صديقة لنا"، مشيرا إلى أنه يريد زيادة مستوى التجارة بين البلدين. وتابع ترامب "لا يمكنك التعامل مع الآخرين بتلك الطريقة، مثلما فعلت إدارة أوباما". وقال ترامب مازحا: إن الوفد التركي بدا أنه أحد "أطقم هوليوود".

فيما ذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس الأمريكي أبلغ نظيره التركي بأنه "يرغب في حل الأزمة المتعلقة بمشتريات أنقرة أنظمة للدفاع الجوي دون إلحاق ضرر بالعلاقات الثنائية" بين البلدين.

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وفي ملف قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يشعر بـ"غضب شديد" جرّاء عملية قتل خاشقجي، لكنه شدد على أن أحداً لم "يشر بإصبع الاتهام" باتجاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقال ترامب "أشعر بغضب وحزن شديدين" حيال عملية قتل الصحافي السعودي خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول. لكن لدى سؤاله بشأن إن كان تحدث عن القضية خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي، أكد على أن "أحداً لم يشر مباشرة بإصبع الاتهام" إلى الأمير محمد بن سلمان.

لكن ترامب أكد أنه أثار قضية مقتل الصحفي المعارض، جمال خاشقجي مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عندما التقى به اليوم. وقال ترامب "لقد ذكرتها له بقوة للغاية. إنه حدث سيء". وأضاف ترامب أن ولي العهد أبلغه بأن 13 شخصا على الأقل يخضعون لمحاكمة بشأن قضية مقتل خاشقجي، والذي قال الرئيس إنه حدث "مروع". وتابع ترامب "يخضع الكثير من الأشخاص للمحاكمة وأنهم (السعوديون) يأخذون ذلك على محمل الجد للغاية".

من جهة أخرى، أكد ترامب خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على صداقته العميقة معه، مشيدا بدوره في تحقيق إصلاحات في السعودية ومثمنا في نفس الوقت مشتريات السعودية للسلاح الأمريكي.

وذكر ترامب، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين: طلبت من السعودية ضخ المزيد من النفط في السوق عندما ارتفعت الأسعار وقـد نفذت ذلك.

وفي شأن الحرب التجارية بين بلاده والصين، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعه اليوم السبت مع نظيره الصيني شي جين بينغ "بالممتاز"، قائلا: "لقد عدنا الآن إلى المسار الصحيح". وقد رفض الرئيس ترامب الإفصاح عما إذا كان قد توصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني أم لا.

وقال ترامب إن المحادثات جرت بشكل جيد كما كان متوقعًا. وأضاف: "لقد عقدنا اجتماعًا جيدًا جدًا مع الرئيس الصيني شي، لقد كان ممتازًا ، وأقول ممتازًا". واستطرد الرئيس الأمريكي قائلا إن "المفاوضات مستمرة" مع الصين، وإنه سوف يقدم المزيد من التفاصيل حول لقائه مع الرئيس شي جين بينج في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم. وكانت وسائل إعلام رسمية صينية قد ذكرت أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على استئناف محادثاتهما التجارية وذلك عقب اجتماع الزعيمين الأمريكي والصيني في اليابان. وتعهد ترامب برفع بعض القيود عن مبيعات التكنولوجيا الأمريكية لشركة "هواوي" الصينية العملاقة في مجال الاتصالات.

ح.ع.ح/ف.ي (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)