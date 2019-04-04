في تسجيل صوتي .. حفتر يأمر قواته بـ "التقدم" نحو طرابلس

أمر خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، في رسالة صوتية اليوم الخميس (الرابع من نيسان/ أبريل 2019)، قواته بـ "التقدم" نحو العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فايز السراج. وقال حفتر في هذه الرسالة، التي بثت على صفحة المكتب الإعلامي لقواته على موقع فيسبوك، "دقت الساعة وآن الأوان".

في غضون ذلك أعلنت فصائل ليبية من مدينة مصراتة، موالية لحكومة الوفاق الوطني، استعدادها للتصدي لتقدم القوات الموالية لحفتر التي تسيطر على شرق ليبيا. وطلبت الفصائل من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج "إعطاء أوامر العمليات فورا ودون تأخير لمواجهة هذا المتمرد" في إشارة إلى حفتر.

وفي طرابلس نفسها، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة السراج "رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى"، وأمرت "كافة الأجهزة والوحدات الأمنية بالتصدي بقوة وشدة لأي محاولات تهدد أمن العاصمة طرابلس".

وسيطرت قوات حفتر على مدينة غريان الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوبي العاصمة طرابلس اليوم الخميس لتصعّد صراعها مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً إلى مستوى جديد ينذر بالخطر.

وكانت قوات حفتر، التي تطلق على نفسها "الجيش الوطني الليبي" قالت في وقت متأخر من مساء أمس إنها تعد لهجوم بهدف "تطهير غرب" ليبيا وضمنه العاصمة طرابلس "من الإرهابيين والمرتزقة"، حسب وصفها. وترافق هذا الإعلان مع تحرك لقوات حفتر في اتجاه غرب البلاد.

وفي أول رد له قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا، وذلك بعدما أمر حفتر قواته بالتحرك صوب طرابلس. وأضاف غوتيريش في مجمع الأمم المتحدة في طرابلس "أود أن أوجه نداء قوياً لوقف... التصعيد".

وتعد التطورات تصعيداً خطيراً في الصراع بليبيا المستمر منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. وانقسمت ليبيا بين الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس وإدارة موازية متحالفة مع حفتر منذ سقوط القذافي.

أ.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)