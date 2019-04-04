في تسجيل صوتي .. حفتر يأمر قواته بـ "التقدم" نحو طرابلس

أمر خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، في رسالة صوتية اليوم الخميس (الرابع من نيسان/ أبريل 2019)، قواته بـ "التقدم" نحو العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فايز السراج. وقال حفتر في هذه الرسالة، التي بثت على صفحة المكتب الإعلامي لقواته على موقع فيسبوك، "دقت الساعة وآن الأوان".
في غضون ذلك أعلنت فصائل ليبية من مدينة مصراتة، موالية لحكومة الوفاق الوطني، استعدادها للتصدي لتقدم القوات الموالية لحفتر التي تسيطر على شرق ليبيا. وطلبت الفصائل من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج "إعطاء أوامر العمليات فورا ودون تأخير لمواجهة هذا المتمرد" في إشارة إلى حفتر.
وفي طرابلس نفسها، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة السراج "رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى"، وأمرت "كافة الأجهزة والوحدات الأمنية بالتصدي بقوة وشدة لأي محاولات تهدد أمن العاصمة طرابلس".
وسيطرت قوات حفتر على مدينة غريان الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوبي العاصمة طرابلس اليوم الخميس لتصعّد صراعها مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً إلى مستوى جديد ينذر بالخطر.
وكانت قوات حفتر، التي تطلق على نفسها "الجيش الوطني الليبي" قالت في وقت متأخر من مساء أمس إنها تعد لهجوم بهدف "تطهير غرب" ليبيا وضمنه العاصمة طرابلس "من الإرهابيين والمرتزقة"، حسب وصفها. وترافق هذا الإعلان مع تحرك لقوات حفتر في اتجاه غرب البلاد.
وفي أول رد له قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا، وذلك بعدما أمر حفتر قواته بالتحرك صوب طرابلس. وأضاف غوتيريش في مجمع الأمم المتحدة في طرابلس "أود أن أوجه نداء قوياً لوقف... التصعيد".
وتعد التطورات تصعيداً خطيراً في الصراع بليبيا المستمر منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. وانقسمت ليبيا بين الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس وإدارة موازية متحالفة مع حفتر منذ سقوط القذافي.
أ.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
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أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي
العاصمة طرابلس
تشهد العاصمة الليبية مواجهات بين "اللواء السابع مشاة" المعروف بكتيبة "الكانيات" من جهة، وكتائب أخرى أهمها "ثوار طرابلس"، و"النواصي"، و"301" وقوة الأمن المركزي المعروفة بكتيبة "غنيوة"، التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دولياً، على الجهة المقابلة. وكان فصيلا الزنتان ومصراته تقاسما السيطرة على طرابلس منذ نهاية 2011 وحتى 2014 حين ساد تحالف مكوّن أساساً من مسلحي مصراته.
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أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي
"الجيش الوطني الليبي"
تسيطر قوات اللواء السابق خليفة حفتر، المدعوة "الجيش الوطني الليبي"، على معظم مناطق الشرق، وتحديداً من مدينة سرت غرباً إلى الحدود المصرية باستثناء درنة التي تسيطر عليها جماعة قريبة من تنظيم القاعدة. وتسيطر قوات حفتر (75 عاماً) على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً. ويقدر عدد القوات تحت إمرته بين 30 و45 ألف مقاتل.
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أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي
"فجر ليبيا"
كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.
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أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي
الجنوب
تحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. وذكرت مصادر مطلعة أن الدولة غائبة تماماً عن الجنوب ما جعله ملجأ آمناً لتنظيمي "داعش" والقاعدة" الإرهابيين.
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أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي
"داعش"
دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.
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أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي
"القاعدة" وأفراخها
في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.
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أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي
بين 2011 و2018
ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س