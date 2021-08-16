في تحد لطالبان.. رفع العلم الوطني في مظاهرات بعيد الاستقلال

خرج محتجون يحملون العلم الوطني إلى الشوارع في عدة مدن أفغانية اليوم الخميس (19 أغسطس/أب 2021) بما فيها العاصمة كابول، في إشارة لنمو حركة الاحتجاجات ضد حركة طالبان. وقال شاهد إن عدة أشخاص لقوا حتفهم عندما أطلق مقاتلون من الحركة النار على الحشود، حسب قوله.

وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي حشدا يضم رجالا ونساء يهتفون "علمنا هويتنا" وهم يلوحون بالعلم الوطني في يوم عيد الاستقلال الذي تحيي فيه أفغانستان كل عام في 19 أغسطس/آب ذكرى استقلالها عن بريطانيا في 1919. ولم يتسن الحصول على تعقيب من المتحدث باسم طالبان.

وقدمت طالبان وجها معتدلا إلى العالم منذ دخولها كابول يوم الأحد ، وقالت إنها تريد السلم ولن تنتقم من أعدائها القدامى وستحترم حقوق المرأة في إطار الشريعة.

بيد أنّ طريقة تعامل الحركة مع الاحتجاجات، التي شهدت تمزيق محتجين لراياتها البيضاء وفقا لما ذكرته وسائل إعلام، قد تحدد مدى ثقة الناس في تطميناتها بأنها تغيرت عما كانت عليه خلال فترة حكمها السابقة للبلاد بين 1996 و2001 والتي شهدت فرض قيود صارمة على النساء وتنظيم إعدامات علنية وتفجير تماثيل بوذية أثرية.

وفي مدينة أسد اباد عاصمة إقليم كونار في شرق البلاد، قال شاهد يدعى محمد سالم إن عدة أشخاص قتلوا خلال مسيرة، لكن لم يتضح إن كان ذلك جراء إطلاق طالبان النار عليهم أم بسبب التدافع الذي أعقب ذلك. وقال سالم "خرج المئات إلى الشارع. كنت خائفا في البداية ولم أرغب في الخروج، لكن عندما شاهدت أحد جيراني ينضم (إلى المسيرة) خرجت ومعي العلم الذي كان بالمنزل".

وتابع "قُتل وأصيب عدة أشخاص في التدافع وإطلاق النار من جانب طالبان". كما خرج محتجون إلى الشوارع في مدينة جلال اباد وأحد أحياء إقليم باكتيا في شرق البلاد. بيد أنه لم التأكد من هذه المعلومات وعدد القتلى حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ورفع مشاركون في المظاهرة في العاصمة، التي ضمت نحو 100 شخص، العلم الوطني الأفغاني بألوانه الأحمر والأسود والأخضر، في إشارة متزايدة للاحتجاج على حركة طالبان، التي علمها أبيض اللون ويحمل عبارة الشهادة. وهتف المتظاهرون: "عاشت أفغانستان" و"علمنا فخرنا".

كما وردت أنباء عن اندلاع مزيد من الاحتجاجات في مدن أفغانية أخرى. وبحسب مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، انتهت بعض المظاهرات بإطلاق نار من جانب طالبان، وتم فرض حظر تجوال في مدينة خوست، وفقا لصحفيين محليين.

وذكر شهود ووسائل إعلام أمس الأربعاء أن مقاتلي طالبان أطلقوا النار على محتجين يلوحون بالأعلام في جلال اباد مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وقالت وسائل إعلام إنه كانت هناك مشاهد مماثلة في أسد اباد وخوست الواقعة في شرق البلاد أيضا أمس الأربعاء.

وعبر أمر الله صالح النائب الأول للرئيس الأفغاني، الذي يحاول حشد معارضة ضد طالبان، عن دعمه للاحتجاجات. وكتب على تويتر "تحياتي إلى من يرفعون العلم وبهذا يدافعون عن كرامة الأمة".

وصرح يوم الثلاثاء بأنه موجود في أفغانستان وأنه "الرئيس الشرعي القائم بالأعمال" بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد في أعقاب استيلاء طالبان على العاصمة كابول. ويجري زعماء أفغان سابقون، منهم الرئيس السابق حامد كرزاي، محادثات مع طالبان بشأن تشكيل حكومة جديدة.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، رويترز)