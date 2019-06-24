في تحد لحظر حكومي سفينة انقاد ألمانية تدخل المياه الإيطالية

أعلنت سفينة الإنقاذ الألمانية "سي- ووتش 3" التي كانت عالقة قبالة السواحل الإيطالية لأسبوعين وعلى متنها العشرات من المهاجرين الذين تم إنقاذهم، أنها تحدت حظرا بمنعها من دخول المياه الإقليمية الإيطالية رغم خطر دفع غرامات كبيرة.
وقال رئيس منظمة الإغاثة الألمانية سي- ووتش، يوهانس باير، في بيان: "لقد دخلنا المياه الإيطالية حيث أنه لا يوجد خيارات أخرى أمامنا لضمان سلامة ضيوفنا الذين تم انتهاك حقوقهم الأساسية لفترة طويلة بما يكفي". وكانت السفينة متمركزة في المياه الدولية قبالة جزيرة لامبيدوزا.
وكانت وكالة فرانس برس قد ذكرت في خبر عاجل أن قاربا لها يحمل مهاجرين في طريقه إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
يذكر أن السفينة "سي- ووتش 3" انتشلت 53 شخصا قبالة ليبيا في 12 حزيران/يونيو. وحينها وافقت إيطاليا على استقبال 11 منهم لأسباب طبية وإنسانية، في حين رفضت استقبال المجموعة المتبقية من المهاجرين.
وبموجب مرسوم حكومي صدر مؤخرا من وزير الداخلية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، تتعرض سفن الإنقاذ التي تستهين بأوامر الابتعاد عن المياه الإيطالية لغرامة تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و50 ألف يورو (11360 56800- دولار). وبحسب سالفيني، يجب على "سي ووتش 3" أخذ المهاجرين إلى ألمانيا أو هولندا وهي الدولة التي ترفع السفينة علمها.
وكانت منظمة الإنقاذ الألمانية قد طلبت في السابق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تأمر إيطاليا باستقبال سفنها، ولكن المحكمة ومقرها ستراسبورغ رفضت الالتماس.
من جانبه، دعا رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية بألمانيا هاينريش بدفورد- شتروم لإرسال سفينة جديدة لإنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط. وقال بدفورد-شتروم اليوم الأربعاء: "من المهم التوصل لتحالف مدني مجتمعي واسع النطاق يمهد الطريق لوجود سفينة جديدة". وأضاف أنه يرى أنه يتعين على الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية المشاركة في مثل هذا التحالف بشكل قاطع.
ووصف رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية بألمانيا الوضع الحالي قبالة السواحل الإيطالية، بأنه فضيحة أخلاقية، وقال إنه شيء لا يُصدق أن قارة مثل أوروبا تتعامل مع لاجئين على هذا النحو.
ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ ف ب، رويترز)
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
ارتفاع كبير في عدد الغرقى
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
ستة غرقى كل يوم
حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو
في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
البحث عن ملاذ آمن
بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
توتر بين فرنسا وإيطاليا
في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"
مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
مصير مجهول!
مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
بارقة أمل
لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو
الكاتب: عارف جابو