في تحد لحظر حكومي سفينة انقاد ألمانية تدخل المياه الإيطالية

أعلنت سفينة الإنقاذ الألمانية "سي- ووتش 3" التي كانت عالقة قبالة السواحل الإيطالية لأسبوعين وعلى متنها العشرات من المهاجرين الذين تم إنقاذهم، أنها تحدت حظرا بمنعها من دخول المياه الإقليمية الإيطالية رغم خطر دفع غرامات كبيرة.

وقال رئيس منظمة الإغاثة الألمانية سي- ووتش، يوهانس باير، في بيان: "لقد دخلنا المياه الإيطالية حيث أنه لا يوجد خيارات أخرى أمامنا لضمان سلامة ضيوفنا الذين تم انتهاك حقوقهم الأساسية لفترة طويلة بما يكفي". وكانت السفينة متمركزة في المياه الدولية قبالة جزيرة لامبيدوزا.

وكانت وكالة فرانس برس قد ذكرت في خبر عاجل أن قاربا لها يحمل مهاجرين في طريقه إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

يذكر أن السفينة "سي- ووتش 3" انتشلت 53 شخصا قبالة ليبيا في 12 حزيران/يونيو. وحينها وافقت إيطاليا على استقبال 11 منهم لأسباب طبية وإنسانية، في حين رفضت استقبال المجموعة المتبقية من المهاجرين.

وبموجب مرسوم حكومي صدر مؤخرا من وزير الداخلية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، تتعرض سفن الإنقاذ التي تستهين بأوامر الابتعاد عن المياه الإيطالية لغرامة تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و50 ألف يورو (11360 56800- دولار). وبحسب سالفيني، يجب على "سي ووتش 3" أخذ المهاجرين إلى ألمانيا أو هولندا وهي الدولة التي ترفع السفينة علمها.

وكانت منظمة الإنقاذ الألمانية قد طلبت في السابق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تأمر إيطاليا باستقبال سفنها، ولكن المحكمة ومقرها ستراسبورغ رفضت الالتماس.

من جانبه، دعا رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية بألمانيا هاينريش بدفورد- شتروم لإرسال سفينة جديدة لإنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط. وقال بدفورد-شتروم اليوم الأربعاء: "من المهم التوصل لتحالف مدني مجتمعي واسع النطاق يمهد الطريق لوجود سفينة جديدة". وأضاف أنه يرى أنه يتعين على الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية المشاركة في مثل هذا التحالف بشكل قاطع.

ووصف رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية بألمانيا الوضع الحالي قبالة السواحل الإيطالية، بأنه فضيحة أخلاقية، وقال إنه شيء لا يُصدق أن قارة مثل أوروبا تتعامل مع لاجئين على هذا النحو.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ ف ب، رويترز)