في تأكيد غير مباشر على مقتله.. بوتين يعزي عائلة بريغوجين

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس (24 أغسطس/ آب 2023) "تعازيه" لأقارب ضحايا تحطم طائرة تابعة لمجموعة فاغنر الأربعاء، قالت موسكو إنّ قائدها يفغيني بريغوجين ونائبه كانا على متنها.

كلام بوتين يعتبر أول تأكيد رسمي روسي لنبأ مقتل بريغوجين وزملائه من أعضاء فاغنر الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وقال بوتين "بادئ ذي بدء، أود أن أعرب عن تعازي الصادقة لأسر جميع الضحايا"، واصفا بريغوجين بأنه "رجل أعمال موهوب حقق نتائج" لكنه ارتكب "أخطاء".

كما أشاد الرئيس الروسي بمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة التي كان بريغوجين يقودها، قائلا إنها "ساهمت بشكل فعال في مكافحة النازية بأوكرانيا ولن ننسى هذا أبدا".

وقال بوتين في اجتماع نقلت وقائعه عبر التلفزيون: "عرفت بريغوجين لفترة طويلة جدا، منذ مطلع التسعينيات. لقد كان رجلاً ذا مصير معقّد، وارتكب أخطاء جسيمة في حياته، لكنه حقّق النتائج المرجوة".

وأردف أثناء اجتماعه مع قائد منطقة دونيتسك الذي عيّنته روسيا دينيس بوشيلين، "سيتم إجراؤه (التحقيق) حتى النهاية والتوصل إلى نتيجة. لا شك في ذلك". وأكد أن قائد فاغنر "عاد من إفريقيا" يوم الحادث الأربعاء.

وأثارت ملابسات الحادث الذي أكدت السلطات الروسية أنه أودى بجميع ركاب الطائرة، ومنهم مقربون من بريغوجين، تكهنات حول احتمال اغتياله.

وأضاف بوتين في تصريحات تلفزيونية أنه من الضروري انتظار نتيجة التحقيق الرسمي في الحادث الذي قُتل فيه جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة. وتابع "سنرى ما سيقوله المحققون في المستقبل القريب. الفحوص جارية، فحوص فنية وجينية"، لافتا إلى أن التحقيق "سيستغرق بعض الوقت".

ع.أ.ج/ أ ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)