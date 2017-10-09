 ″في بيتنا سيري″ .. الذكاء الاصطناعي يغزو بيوت الألمان | عالم المنوعات | DW | 10.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

"في بيتنا سيري" .. الذكاء الاصطناعي يغزو بيوت الألمان

من "سيري" إلى "أليكسا" إلى "غوغل هوم": أنظمة التحكم الصوتي الذكية أضحت جزءاً من حياة الكثيرين، إذ يستخدم نحو ثُلث الألمان أحد تلك الأنظمة أو عدداً منها في حياته اليومية، فهل تتحول هذه الأنظمة إلى "جواسيس" على أصحابها؟

Sprachsteuerung (picture-alliance/dpa/A. Heinl)

كشفت دراسة حديثة أن أنظمة التحكم الصوتي الذكية لا تزال تغزو السوق على الرغم من بعض المخاوف المتعلقة بحماية البيانات في ألمانيا.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها مصرف "بوست بنك" الألماني ونشرت الاثنين (10 يونيو/ حزيران 2019) أن 32 في المائة من المواطنين في ألمانيا يستخدمون أنظمة صوتية ذكية من شركات "أبل" و"غوغل" و"أمازون". وأوضح مصرف "بوست بنك" أن هذه النسبة تزيد على ما تم رصده في العام الماضي بـ12 نقطة مئوية.

وجاء في الدراسة أن 48 في المائة ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً يستخدمون تطبيقات مثل "سيري" الخاص بأجهزة "أبل" أو مساعد غوغل الذكي.

وقال توماس بروش، رئيس القطاع الرقمي في "بوست بنك"، إن إلى جانب استخدام أنظمة التحكم الصوتي الذكية للسؤال عن حالة الطقس والتحكم في تشغيل الموسيقى أو الضوء، هناك أيضاً اهتمام متزايد باستخدامها للاستعلام عن الحسابات البنكية أو التحويلات المصرفية.

مشاهدة الفيديو 01:20

كيف جئنا للحياة؟ ـ "أليكسا" تجيب عن أسئلة الأطفال المحرجة

تجدر الإشارة إلى أنه هذه الدراسة أجريت على مدار شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وشملت 3126 شخصاً في ألمانيا.

هذا ويذكر أن وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا أعلنت أنها تدرس العوائق القانونية والدستورية أمام إعطاء أجهزة الأمن حق الوصول إلى البيانات المخزنة في هذه الأنظمة للكشف عن الجرائم، مضيفة أنها ما زالت في مرحلة الدراسة، وأن القانون الألماني ما يزال لا يعطي هذا الحق بعد.

ي.أ/ ط.أ

  • Ein Fahrer lässt das Lenkrad los (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يعمل صانعو السيارات على إدخال تقنية جديدة لمنع الحوادث المرورية نتيجة استخدام الهاتف المحمول أو غفوة سريعة، بداية عبر أنظمة مساعدة في السيارات الذكية بإمكانها الالتزام بالمسار أو التوقف عند الحاجة. تتنبه السيارات الذكية لما حولها عبر الكاميرات والماسحات الضوئية، وتضيف إلى خوارزميتها بعد التعلم من مواقف حقيقية.

  • Frau mit Pflegeroboter (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يستفيد الأشخاص الذين لا يستطيعون إدارة حياتهم اليومية لوحدهم من تكنولوجيا "يد المساعدة" إلى حد بعيد. يوجد في اليابان العديد من المشاريع التجريبية في دور المسنين. وفي بافاريا بألمانيا أيضاً، يقوم مركز الفضاء الألماني (DLR) بالبحث عن روبوتات مساعدة - كما (في الصورة) - بإمكانها الضغط على أزرار المصعد أو وضع الأغطية. كما بوسع هذه الروبوتات طلب المساعدة في حالات الطوارئ أيضاً.

  • Frau schaut am Computer CT-Bild an (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    حتى اللحظة، لم يتمكن الذكاء الاصطناعي من استبدال الأطباء بشكل تام. غير أنه يساعد في التشخيصات السريعة وترتيب العلاج اللازم، على سبيل المثال عندما يكون المريض مصاباً بسكتة دماغية، قد تكون المساعدات الرقمية مفيدة حينها، كتحليل حالات سابقة والبحث في العلاجات التي ساعدت على الشفاء.

  • Mann spricht in Apple Watch (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    لم تعد الساعة التي تتلقى المهام صوتياً من "غوغل و"آبل" أمراً نادراً، بل على العكس شائعة جداً وفي تطور دائم. ومن المواصفات المحدثة ترجمة الكلام إلى لغات أجنبية متعددة. لذا ستجد نفسك غير مضطر لتعلم اللغات، إذ ستقوم ساعتك بالتحدث عنك بلغة البلد الذي تحل فيه.

  • Screenshot Public Safety Assessment PSA (Foto: psapretrial.org)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    هل يجب إطلاق سراح المتهم بكفالة قبل محاكمته أم لا؟ وفقاً للإحصاءات، فإن هذا القرار غالباً ما يحدده شعور القاضي فقط. لذلك تساعد خوارزمية "تقييم السلامة العامة" في اتخاذ القرارات المشابهة منذ عام 2017، حيث تتضمن بيانات ومعلومات عن ملايين الحالات الأمريكية مع تقييم المخاطر التي تنطوي عليها.

  • Roboter-Restaurant in Peking (Foto: Reuters)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    في أحد مطاعم بكين في الصين، بإمكان ضيوف المطعم طلب قائمة الطعام المفضلة لديهم من الروبوتات، ومن ثم يقوم المساعدون الرقميون بالبحث عن الطعام المطلوب في المطبخ (في الصورة) وتسليمه إلى النادل الروبوت، الذي يوصله إلى طاولة الزبون. نظام مؤتمت تماماً، كما يحفظ طلبات الزبائن من أجل الزيارة القادمة.

  • Ein Butler-Roboter geht die Treppe hinunter (Foto: Getty Images)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    من لا يحلم بالحصول على خادم شخصي في منزله؟ هناك بالفعل بديل لذلك "الخادم الروبوت" مثل "ووكر" (في الصورة)، الذي يعمل كمساعد وينظم التقويم وحساب البريد الإلكتروني. كما يمكنه أيضاً اللعب مع الأطفال. وهناك أنواع أخرى للخادم الروبوت، حيث يحل محل ساعي البريد ويقوم بتسليم الطرود إلى المنازل. كل شيء ممكن! جينفر فاغنر/ ريم ضوا.


مختارات

المساعد الشخصي "أليكسا".. جاسوس داخل بيتنا؟

أضحى المساعد الشخصي الذكي "أليكسا" من أمازون يكتسب شهرة واسعة يوما بعد يوم، بيد أن هذا البرنامج الذي تم ابتكاره لتسهيل الحياة علينا قد يتحول إلى جاسوس ينقل المحادثات المنزلية. كيف ذلك؟ (28.05.2018)  

ضبط زوجته على "جسر التنهدات" بالصدفة بواسطة خرائط غوغل!

في الوقت الذي استعان فيه زوج من البيرو بخرائط غوغل من أجل العثور على أفضل طريقة للوصول إلى "جسر التنهدات " في العاصمة ليما، أكتشف الزوج صدفة شخصية تبين له فيما بعد أنها زوجته، لكن المفاجأة لم تتوقف عند هذا الحد. (13.10.2018)  

"الوضع السري".. تحديث جديد يشمل تطبيق "جيميل"

أضافت شركة غوغل قبل أيام تحديثا جديدا لخدمة بريدها الإلكتروني "جيميل". ويتضمن هذا التحديث مهاما وخواصا ذكية جديدة لم يشهد مستخدمو "جيميل" مثيلا لها من قبل. تعرف على أبرزها. (05.09.2018)  

بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

بات الذكاء الاصطناعي يمثل المستقبل بحد ذاته. ولكن أين هي التكنولوجيا الذكية حولنا؟ وكيف تساعدنا خلال حياتنا اليومية وهل من الممكن ملاحظتها؟ إليكم بعض الأمثلة من عالم التكنولوجيا. (05.12.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

كيف جئنا للحياة؟ ـ "أليكسا" تجيب عن أسئلة الأطفال المحرجة  

مواضيع ذات صلة

Taiwan Fridtjof Umbo CV AI

دراسة: التقنية الحديثة تحكم قبضتها على "السلطة الرابعة" 09.10.2017

"المؤسسات الإعلامية مقبلة على تغيرات عميقة" - هذه خلاصة دراسة جديدة رصدت التحديات التي سيواجهها الإعلام و ودور التكنولوجيا الحديثة، على غرار الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، في إحكام سيطرتها على "السلطة الرابعة".

Thüringen Flüchtlingsunterkunft Flüchtlinge Smartphones

الهواتف الذكية.. شريان حياة أم مصيدة لخصوصية اللاجئ 18.03.2018

مع اتساع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في كل أنحاء العالم، أصبح اللاجئون معتمدين على هواتفهم الخليوية وتطبيقاتها كدليل إرشادي خلال رحلة اللجوء. لكن هل من داع للخوف من المراقبة لاتصالاتهم والوصول لبيناتهم؟

إعلان
Themenbild Facebook

 