 في بريطانيا ..حدق بها فهاجمته بالسكين! | عالم المنوعات | DW | 11.03.2019

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منوعات

في بريطانيا ..حدق بها فهاجمته بالسكين!

قد تبدو هذه الواقعة غريبة، إذ تسبب تحديق رجل بفتاة عشرينية في بريطانيا في ملاحقته والهجوم عليه. الفتاة استعملت سكينا في مهاجمة الرجل وبررت فعلتها أن لها أسبابا دفعتها للإقدام على هذا الفعل. فما الذي حصل بالضبط؟

Symbolbild Mann mit Messer (gebphotography - Fotolia.com)

طعنت شابة لا تتجاوز عقدها الثاني رجلاً كان يحدق بها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. ولاحقت المتهمة؛ كارلا كوبيرثويت، 22 عاما، الرجل إلى متجر في بولتون بمانشستر الكبرى وحاولت طعنه عدة مرات أمام المارة، وحسب ما ذكر موقع "ميرور" فإن الفتاة قد هاجمت الشاب الذي حدق بها بطريقة "مخيفة و شرسة".

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ووفق المصدر نفسه فإن السبب وراء هجومها عليه، أن الفتاة "لم تعجبها الطريقة" التي كان الرجل ينظر إليها.

وخلال الحادثة، تمكنت سيدة أخرى من نزع السكين من يدها، إلا أن كوبيرثويت هاجمت رجلا آخر  بعد أن حاول ايقافها أيضا.

ومن المعتقد أن الرجل الأول لم يصب بأذى، بينما قال القاضي "لا نعرف ما هو الضرر" الذي تسببت فيه المتهمة للرجل الثاني.

وقد ألقت الشرطة القبض على الفتاة في منزل والدتها، وتم سجنها لمدة 16 شهر. ولاحقا اعترفت أنها تشرب الكحول بكثرة وأكدت أن نظرات الشخص الأول كانت "مقلقة"، بحسب الصحيفة البريطانية. 

م.م/ ع.أ.ج 

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  • Pennsylvania Bill Cosby Prozess (Reuters/C. Mostoller)

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  • Mariah Carey Silvester 2016/ 2017 New York Times Square (Getty Images/E.Gologursky)

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  • Symbolbild Bildkombi Opfer sexuelle Belästigung Harvey Weinstein (getty images / picture-alliance)

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