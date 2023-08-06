في برنامجه الانتخابي..حزب "البديل" يعتبر الاتحاد الأوروبي مشروعا "فاشلاً"

وصف حزب "البديل من أجل ألمانيا" (إيه إف دي) اليميني الشعبوي المعارض الاتحاد الأوروبي بأنه مشروع "فاشل"، ودعا لإعادة تأسيسه من جديد بصفته "اتحاد الأمم الأوروبية".وفق ما جاء ذلك في ديباجة برنامج الحزب لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي المنتظرة في عام 2024.

واتفقت الجمعية المعنية بالانتخابات الأوروبية بالحزب على ذلك اليوم الأحد (السادس من آب/ أغسطس 2024) في مدينة ماغدبورغ شرق ألمانيا.

وابتعد الحزب اليميني بذلك عما جاء في المسودة التي تم نشرها في حزيران/يونيو الماضي، حيث لم تعد ديباجة الحزب تدعو إلى "حلٍّ منظم" للاتحاد الأووروبي. كما لم يذكر الحزب في ديباجته طلبه بخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي "ديكست" الذي دعا إليه في عام 2021.

يأتي ذلك في وقت أظهر فيه استطلاع "زونتاغس ترند" الذي أجراه معهد "إينسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية ونشرته في عددها الصادر اليوم الأحد أن نسبة تأييد الحزب تراجعت بقيمة نقطة مائوية مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوع لتنخفض إلى 21%. وبحسب البيانات، يعد ذلك ذلك أول تراجع للحزب في نتائج هذا الاستبيان الأسبوعي منذ 25 آذار/مارس الماضي.

و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ)