 في برلين .. مقهى نرجيلة للنساء فقط! | عالم المنوعات | DW | 22.08.2018

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منوعات

في برلين .. مقهى نرجيلة للنساء فقط!

مقهى لتدخين النرجيلة (الشيشة) في العاصمة الألمانية برلين يسمح للنساء بالجلوس مع بعضهن دون التعرض للمضايقة من الرجال. ويمنع دخول الرجال حتى صاحب المقهى نفسه. هل ترغبين بزيارتها؟

Deutschland Shisha-Bar in Berlin (picture-alliance/dpa/S. Stache)

في حي كرويتسبرغ بالعاصمة الألمانية برلين افتتح مقهى فريد من نوعه لتدخين النرجيلة (الشيشة)، حيث تقتصر خدماته على النساء دون الرجال. ويسري حظر دخول الرجال إلى المقهى بصرامة، حتى أن صاحبه، محمد أرميح، لا يستطيع الدخول إلا بعد انتهاء مواعيد العمل. ويقول أرميح إن مقهاه يتيح للنساء الجلوس دون إزعاج والتحرك بحرية وتدخين الشيشة، مشيراً إلى أن شقيقاته الثلاث كن المصدر الذي استلهم منه الفكرة.

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تستعد مدينة جدة السعودية لتطبيق قرار منع تدخين النرجيلة في الأماكن العامة، والذي صدر في يوليو الماضي. ويتخوف أرباب المقاهي من تضرر مصالحهم جراء تطبيق هذا القرار والبعض يقول إن النساء هن أكثر المتضررين، رغم مخاطر التدخين. (13.10.2012)

تدخين النرجيلة لم يعد مقتصرا فقط على بلدان بعينها، وبالخصوص بين فئات عمرية معينة دون غيرها. فقد خلصت دراسة ألمانية حديثة إلى أن تدخين النارجيلة أصبح منتشرا على نطاق واسع بين الأطفال والمراهقين. (13.12.2017)

وأوضح أرميح أن شقيقاته "كثيراً ما يشكون له تعرضهن للمضايقة من الرجال وقلن إنهن يبحثن عن مكان يتمكنّ فيه من الجلوس مع بعضهن البعض"، ما أوحى إليه بافتتاح هذا المقهى. وأضاف أرميح أن المقهى، الذي يتسع لنحو 60 شخصاً، يمتلئ عن آخره خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وتقول النادلة شاناي إن نساء عديدات يحجزن أماكن قبل حضورهن بأسبوع. وتابع أرميح قائلاً أن الكثير من الرجال لا يذهب إلى صالات الرقص (الديسكو)، بل إلى مقاهي الشيشة للتعرف على النساء، وكثير منهم يتحدثون مع نساء رغم أن هؤلاء النساء لا يرغبن في ذلك. ويضيف محمد أرميح أن فكرة إنشاء المقهى تضمنت أيضاً إتاحة الفرصة للزائرات المسلمات بخلع الحجاب، حيث "تفد إلينا نساء من جنسيات عديدة.. وأيضاً ألمانيات وإنجليزيات". ويفكر أرميح في توسيع نطاق الفكرة لتمتد إلى مناطق أخرى في ألمانيا، مشيراً إلى أن هامبورغ وفرانكفورت من المدن التي يمكنه تصور إنشاء مقاه مماثلة فيها.

ر.ض/ ي.أ (د ب أ)

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مختارات

التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

اكتشف باحثون أن تدخين علبة سجائر في المتوسط كل يوم يؤدي إلى 150 تحورا في كل خلية سنوياً. وكل تحور مصدر محتمل لـ "أضرار جينية" قد تؤدي للإصابة بالسرطان. يشار إلى أن السرطان يحدث نتيجة تحور في الحمض النووي للخلية. (04.02.2014)  

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