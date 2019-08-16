في انطلاق الموسم الجديد.. تعادل مخيب لبايرن مع ضيفه برلين

سقط بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الالماني في المواسم السبعة الماضية، في فخ التعادل على ملعبه "أليانز أرينا" مساء اليوم الجمعة (16 أغسطس/ آب 2019)، بعدما قلب تأخره أمام ضيفه هيرتا برلين 1-2 إلى تعادل 2-2 في افتتاح مباريات الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) هذا الموسم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم هيرتا برلين 2 / 1، حيث تقدم بايرن ميونيخ بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 24 وتعادل هيرتا برلين بهدف سجله دودي لوكيباكيو في الدقيقة 36 ثم أضاف ماركو غروغيتش الهدف الثاني لهيرتا برلين في الدقيقة 38.

ماركو غروغيتش في طريقه لمراوغة الحارس مانويل نوير وتسجيل الهدف الثاني لهيرتا برلين

وفي الشوط الثاني استفاد بايرن من تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر") بعدما لجأ الحكم إلى الشاشة لاحتساب ركلة جزاء ورفع البطاقة الصفراء بوجه غروييتش الذي طرح ليفاندوفسكي أرضا بدون داع داخل منطقة الجزاء، فعاقب الأخير بنفسه الفريق الضيف بترجمته بنجاح ركلة الجزاء "الهدية"، ليسجل هدف التعادل لفريقه والثاني له في الدقيقة 60.

وبالرغم من خيبة التعادل في الإفتتاح، إلا أن بايرن حافظ على سجله خاليا من الخسارة في المباراة الاولى في "البوندسليغا" منذ عام 2012.

وبهذه النتيجة حصد كل فريق أول نقطة له في الدوري لهذا الموسم.

يذكر أن بايرن ميونخ اتوصل مع فريق برشلونة الإسباني لاتفاق بضم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب خط الوسط لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأكد حسن صالح حميدزيتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ التعاقد مع كوتينيو 27/ عاما/ لإذاعة "زد دي اف" اليوم الجمعة.



وتتابع مباريات الجولة الأولى من البوندسليغا السبت، فيلتقي فرايبورغ مع ماينز، فيردر بريمن مع فورتونا دوسلدورف، باير ليفركوزن مع بادربورن، فولفسبورغ مع كولونيا، بوروسيا دورتموند مع أوغسبورغ، بوروسيا مونشنغلادباخ مع شالكه، في حين تختتم المرحلة بمباراتي أينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم وأونيون برلين مع لايبزيغ.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)