في انتقاد نادر.. ميقاتي يندّد بتدخل إيراني "فاضح" في لبنان

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي انتقادات نادرة لإيران وقال إن من الضروري استدعاء مبعوث طهران بسبب تصريحات لمسؤول إيراني كبير قال فيها إن بلاده مستعدة للتفاوض مع فرنسا لتطبيق القرار الدولي 1701.

ندّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الجمعة (18 تشرين الأول/أكتوبر 2024) بـ"تدخّل فاضح" في الشأن اللبناني إثر تصريحات نسبت لمسؤول إيراني حول استعداد بلاده للتفاوض مع فرنسا من أجل وقف لإطلاق النار في لبنان. وطلب ميقاتي من وزير الخارجية اللبناني استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في بيروت.

ومثل هذا الموقف نادر على الصعيد الرسمي في لبنان منذ سنوات، في ظل تحكّم حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، بالقرار السياسي، وفي ظل شلل مؤسساتي وأزمة سياسية ناتجة عن انقسامات عميقة في البلاد.

وقال ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه "نستغرب هذا الموقف الذي يشكّل تدخلاً فاضحاً في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان". وأورد البيان أن ميقاتي طلب من "وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب استدعاء القائم بأعمال السفارة الايرانية في بيروت والاستفسار منه عن حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف".

وكانت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية نقلت عن رئيس البرلمان الإيراني قوله إن طهران مستعدة للتفاوض مع باريس بشأن تطبيق القرار الدولي 1701 في لبنان ووقف إطلاق النار.

ولم يصدر بعد تعليق من قاليباف ولا السفارة الإيرانية في بيروت بشأن الأمر. لكن مصدراً إيرانياً مقرباً من قاليباف نفى صحة تفسير تصريحاته وقال لمحطة الميادين الموالية لإيران، دون ذكر اسمه، إن أي تعاون مع أوروبا سيهدف إلى وقف إطلاق النار بما توافق عليه الحكومة اللبنانية و"المقاومة" في إشارة لحزب الله.

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وأصيب السفير الايراني في بيروت مجتبى أماني في أيلول/سبتمبر بانفجار جهاز بايجر في الانفجارات التي طالت المئات من عناصر حزب الله ونسبت لإسرائيل.

والتقى رئيس البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي ميقاتي في بيروت حيث ندّد بـ"جرائم" اسرائيل إثر قصف مكثّف على لبنان. وأكّد ميقاتي الجمعة أنه كان أبلغ وزير خارجية إيران عباس عراقجي وقاليباف "خلال زيارتيهما الى لبنان اخيراً بضرورة تفهّم الوضع اللبناني خصوصاً أن لبنان يتعرض لعدوان اسرائيلي غير مسبوق". وأضاف أن حكومته تعمل مع "جميع أصدقاء لبنان ومنهم فرنسا للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار".

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـمنظمة إرهابية.

وصّعدت اسرائيل في 23 أيلول/سبتمبر وتيرة غاراتها على معاقل الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب لبنان وشرقه، ردا على هجمات ميليشيا داخل الأراضي الإسرائيلية. ونهاية الشهر ذاته أعلنت إسرائيل بدء عملية توغل "بري محدد" عبر الحدود.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)