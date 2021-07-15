في انتظار تقييم الخسائر.. مساعدات فورية للمتضررين في ألمانيا

تعهد وزير المالية أولاف شولس بتقديم مساعدات فورية بعد كارثة الفيضانات التي شهدتها مناطق كثيرة غرب ألمانيا.

وقال شولس، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والمرشح لخلافتها عن المعسكر الاشتراكي، لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الأسبوعية في نسختها ليوم الأحد (18 يوليو/ تموز 2021)، إن "هناك حاجة لحشد قوة وطنية"، وكشف عن عزمه لطرح مسألتين للنقاش في مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، موعد الاجتماع المنتظر للتباحث حول آليات ملموسة من أجل مساعدة الضحايا. أول اقتراحي شولس هو "مساعدة فورية" قدَّر حجمها بنحو 300 مليون يورو ، ثمّ ثانيها "توفير الأساس لبرنامج إعادة إعمار"، علما أن هناك مناطق شهدت تدميرا كاملا للمباني السكنية والبنى التحتية، وسط توقعات لخبراء تفيد بأن الأضرار قد تحتاج إلى سنوات وإلى ميزانية بمليارات اليوروهات.

دعم اتحادي عبر الولايات

وتعهد شولس بتحقيق ذلك "سريعا"، مشددا على ضرورة أن تذهب "أولى المساعدات الفورية للمنكوبين خلال شهر تموز/يوليو الجاري" بينما "مساعدات إعادة البناء بحاجة لمزيد من الوقت، ولكن لابد أن يقوم كل شيء هذا العام".

وطرح شولس خيار تقديم المساعدات من الحكومة الفيدرالية عن طريق حكومة الولايات المتضررة، وتحديدا حكومتي ولايتي راينلاند-بفالس وشمال الراين-فيستفاليا. وتابع وزير المالية الاتحادي: "من خسر متجره أو منزله، لا يمكنه تحمل الخسائر وحده... يتعين علينا التكاتف حاليا بصفتنا بلدا واحدا ومساعدة ضحايا الفيضان سريعا وبشكل غير بيروقراطي".

دعم الشركات

اقتراح آخر قدمه وزير الاقتصاد بيتر ألتماير المنتمي لجزب ميركل المسيحي الديمقراطي، عرض فيه مبلغا أوّليا موحدا بقيمة 10 آلاف يورو للشركات المتضررة بشكل مزدوج، من كارثة الفيضانات في غرب ألمانيا وكذلك من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا هيجان الأنهار يعتبر "كيل" (Kyll) رافدا صغيرا من نهر موزيل الشهير الذي تتدفق مياهه من منطقة والونيا البلجيكية إلى ولايات شمال الراين وستفاليا وراينلاند بفالتس الألمانية. سقوط الأمطار بغزارة جعل الرافد "كيل" اللذي يمر عبر مركز "بيتبورغ بروم" بمنطقة "أيفل" التي تأثرت بشكل خاص بالعاصفة، يفيض ويغرق أجزاء من قرية "إيردورف".

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا فيضان القرن في "آهر" (Ahr) تسببت الأمطار الغزيرة الأربعاء (14 يوليو/ تموز 2021) في فيضان وادي "آهر" (Ahrthal)، حيث تجاوز منسوب المياه في النهر مترين مقارنة بأعلى معدل سجله مؤشر النهر، الذي حول شوارع بلدة "إش" (Esch) بمنطقة آرفايلر (Ahrweiler) إلى سيول، فيما غمرت المياه العديد من القرى والبلدات في المنطقة.

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا تدخل الجيش الألماني تم إطلاق نظام إنذار الكوارث في العديد من المناطق في غرب ألمانيا بهدف تسهيل التنسيق بين السلطات في المناطق المنكوبة وكذلك لفتح مجال التعاون مع قوات الجيش. في الصورة يظهر جنديين ألمانيين في مركبة إنقاذ مدرعة ووراءهما معدات تطهير ثقيلة لإزالة الأضرار التي لحقت بمدينة هاغن بسبب فيضان نهر "ناهمة" (Nahma).

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا إجلاء السكان من بعض الأحياء السكنية في مدينة لايشلينغن الصغيرة، لجأ السكان على مساعدة بعضهم البعض لتجاوز الفيضانات التي تسبب فيها نهر "فوبر" الذي ارتفع منسوب مياهه جراء هطول الأمطار الغزيرة. وقد استدعى ذلك إخلاء أجزاء من المدينة، خاصة في ظل المخاوف من انهيار أحد السدود.

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا خسائر مادية جسيمة خلفت الأمطار الغزيرة الني شهدتها ألمانيا وبعض الدول المجاورة لها خسائر مادية جسيمة تقدر بملايين اليوروهات. وفي الصورة تظهر سيارة مغطاة بالركام بعد فيضان نهر "ناهمة" في مدينة هاغن.

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا حواجز خشبية لم تجد نفعا حاول رجال الإطفاء في العديد من المناطق بتقليل الخسائر، كما هز الشأن هنا من خلال بناء جدار خشبي في منطقة "ميشوس" (Mayschoss) لحمايتها الفيضانات. لكن هذه المحاولات لم تجد نفعا أمام قوة المياه.

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا أكثر من 20 قتيل وفقد العشرات لقى ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم وفقد العشرات اليوم الخميس في ألمانيا بعدما تسببت الأمطار القياسية في غرب أوروبا في فيضان الأنهار على ضفافها لتجتاح المنازل وتغمر الأقبية. وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم فيما اعتبر 70 آخرون في عداد المفقودين في منطقة آرفيلر، التي تشتهر بزراعة العنب بولاية راينلاند بالاتينات بعد أن فاض نهر آر الذي يصب في نهر الراين على ضفتيه ودمر ستة منازل.

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا اضطراب النقل العام تسببت الأمطار في اضطراب النقل العام بشدة، إذ توقفت خدمة القطارات السريعة في ألمانيا، كما تعطلت حركة المرور المحلية والبعيدة المدى في أجزاء كبيرة من غرب ألمانيا. في الصورة يظهر قطار متوقف في محطة كورديل في منطقة ترير زاربورغ بولاية راينلاند بفالتس.

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا قتلى في بلجيكا أيضا في بلجيكا قُتل شخصان بسبب الأمطار الغزيرة وفُقدت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بعدما جرفها فيضان أحد الأنهار. وانهارت نحو عشرة منازل في بيبنستر بعدما فاض نهر فاسدري وأغرق البلدة الواقعة في شرق البلاد. وتم إجلاء السكان من أكثر من ألف منزل.

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا أضرار في البنية التحتية تسببت الأمطار في اضطرابات شديدة في وسائل النقل العام، كما تم تعليق حركة المرور على نهر الميز الممر المائي البلجيكي الرئيسي المهدد بخطر الفيضان. وستستغرق أعمال التهيئة في بلجيكا وقتًا طويلاً بعدما أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية في المناطق المتضررة. وتظهر في الصورة سيارة جرفتها المياه لتصطدم بسياج خشبي في شارع غمرته المياه.

قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا الخوف من "فيضانات القرن" في سويسرا هطلت كميات هائلة من الأمطار في الأيام الأخيرة في سويسرا ما أدى إلى ارتفاع مستويات المياه بشكل خطير ودفع العاصمة برن إلى نشر سدود عائمة لمواجهة احتمال حدوث فيضانات غير مسبوقة. وتحت تأثير الأمطار الغزيرة، يستمر مستوى المياه في البحيرات في الارتفاع. وتوقف حركة الملاحة وتواصل الإبلاغ عن حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدة مناطق. وتظهر هذه الصورة الجوية نهر ألين الذي فاضت ضفافه بسبب هطول الأمطار الغزيرة.



ونقلت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" عن وزير الاقتصاد الألماني أن "أساس العيش لكثير من الشركات في مناطق السياحة دُمّر، ولكنه أشار إلى أنه يتوقع من التأمينات دفع تعويضات عن الأضرار سريعا".

وتتراجع مياه الفيضانات المدمرة ببطء من كثير من المناطق المنكوبة بينما يستمر البحث عن ضحايا ومصابين تحت الأنقاض. وكان عدد الضحايا ارتفع إلى 156 شخصا. وبحسب بيانات الشرطة، توفى نحو 110 شخص منهم في منطقة آرنفايلر فقط بولاية راينلاند-بفالس.

لكن الوضع ما يزال يبعث على القلق لأن الفيضانات لم تعد مقتصرة على هاتين الولايتين فحسب، بل امتدت إلى جنوب البلاد وشرقها،وقد أُعلن اليوم الأحد عن وفاة شخصين في ولاية بافاريا.

ميركل تزور أحد المناطق المنكوبة

وظهر الأحد قامت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل بزيارة ميدانية لأحد المناطق المنكوبة في ولاية راينلاند بفالس. ووصلت ميركل إلى بلدة شولد في منطقة أيفل التي تضررت على نحو خاص من كارثة السيول، وبرفقتها رئيسة حكومة الولاية مالو دراير.

وكان في استقبال ميركل عمدة بلدة شولد هلموت لوسي، وقد أظهرت صور تلفزيونية ميركل وهي تتحدث إلى قوات الإنقاذ فوق أحد الجسور، ومن المنتظر أن يصدر بيان صحفي عن الزيارة في مدينة اديناو في وقت لاحق.

و.ب/ م.س (د ب أ، ب د أ)