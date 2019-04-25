 في اليوم العالمي للوالدين.. ما هي أرقام الطلاق عند العرب؟ | عالم المنوعات | DW | 01.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

في اليوم العالمي للوالدين.. ما هي أرقام الطلاق عند العرب؟

شأنهم شأن الكثير من الشعوب، يتزوج العرب بالآلاف ثم يتطلقون بالآلاف، ما يحرم أطفال الطلاق من الاستمرار في حضن الوالدين، وتحويل الأول من يونيو/ حزيران إلى ذكرى سيئة للآلاف من الأطفال عوض أن تكون ذكرى للبهجة والاحتفال.

Familie Schatten Symbolbild Hand (picture alliance / Markus C. Hurek)

يحيي العالم في الأول من يونيو/ حزيران من كل عام اليوم العالمي للوالدين، الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها A/RES/66/292  لعام 2012. وتقول هذه المنظمة إن هذا اليوم يعدّ "مناسبة لتكريم الآباء والأمهات في جميع أنحاء العالم، وفرصة لتكريمهم لالتزامهم بنكران الذات من أجل أطفالهم وتضحياتهم مدى الحياة لتعزيز هذه العلاقة".

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الأمم المتحدة ضرورة أن ينشأ الأطفال "في بيئة أسرية ومحيط من السعادة والمحبة والتفاهم"، فإن الأرقام المتعلّقة بالتفكك الأسري في المنطقة العربية في ازدياد كبير، مع ارتفاع أرقام الطلاق، وما يتضمنه ذلك من آثار سلبية على الأطفال بصفة خاصة وعلى المجتمع بشكل عام.

وتتفاوت أرقام الطلاق من بلد عربي لآخر حسب عدد السكان، إلّا أنها في ازدياد بشكل عام معظم البلدان. ففي السعودية، نقلت صحيفة سبق أن المحاكم السعودية سجلت 53 ألف حكم طلاق في عام 2017، بمعدل 149 حالة طلاق في اليوم الواحد، دون الحديث عن حالات أخرى للطلاق تتم بعيدا عن المحاكم. ونقلت الجريدة عن دراسة أن كل 10 حالات زواج في السعودية يقابلها 3 حالات طلاق.

مختارات

الزواج جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي عبر التاريخ. وكانت الفكرة تقول: جد "توأم روحك" وتزوجه ثم ستكون سعيدا إلى الأبد. فهل الزواج يقود إلى السعادة فعلا؟ دراسات علمية حاولت الإجابة على هذا السؤال وخرجت بنتائج مثيرة. (10.04.2019)

قد يحدث أن يكون المرء مرتبطا بعلاقة حب أو زواج ولكن فجأة وبشكل لا إرادي يجد نفسه معجبا بشخص آخر من محيطه الاجتماعي ويبدأ القلب يخفق ونبضاته تزيد كلما ألتقيا فتفضحهما لغة العيون .. فما العمل؟ وهل هذا الأمر طبيعيا؟ (01.05.2019)

وفي المغرب، نقلت الشبكة المغربية للوساطة الأسرية عن وزارة العدل أن ملفات الطلاق بلغت حوالي 100 ألف حالة في عام 2017، وهو ما دعا 30 جمعية مدنية مغربية إلى الاتحاد من أجل محاربة التفكك الأسري. أما في مصر، فقد بلغ  عدد حالات الطلاق 198 ألف حالة في عام 2017 حسب المجلس القومي للمرأة، الذي قال كذلك في بيان، إن هذا المعدل هو من الأضعف في العالم، لأن عقود الزواج وصلت في العام ذاته إلى 913 ألف حالة، وبالتالي لم يمثل الطلاق سوى 21.7 في المئة من حالات الزواج.

غير أن هذا الرقم ارتفع في الكويت إلى 57 في المئة خلال عام 2018 حسب إحصائيات نقلتها وسائل إعلام متعددة عن وزارة العدل، إذ بلغت عقود الزواج 8 آلاف و459، فيما حصل الطلاق في 4 آلاف و840 حالة زواج. كما تصل النسبة في الجزائر إلى 20 في المئة، وذلك باحتساب 68 ألف حالة طلاق من أصل 349 ألف حالة زواج في عام 2017، بينما بلغت أرقام الطلاق في تونس 16 ألف و 452 حالة في السنة القضائية 2016-2017 حسب تقرير لجريدة الصباح التونسية.

وليس الطلاق وحده ما يهدّد الأسر العربية، بل كذلك الخلافات العميقة التي تنشب عن الطلاق فيما يتعلّق برعاية الأبناء، إذ يصر الكثير من المطلقين على منع الطرف الآخر من رؤية الطفل، ما يخلف أضرارا على صحة الطفل النفسية.  وحسب إحصائيات رسمية مصرية، فإن تقديرات عدد أطفال الطلاق الذين يعيشون مع الأم فقط، تصل إلى 778 ألف طفل، و162 ألف لمن يعيشون مع الأب وحده.

إ.ع/ ع.ج 

  • Bildergalerie Persische Redaktion Beziehung Dates (imago/INSADCO)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    في خطوات بسيطة نُشرت بموقعي ريفينري 29 ونيوز تشانيل، قدمت ليندساي كريسلر ودونا بارنز المتخصصتان في العلاقات الأسرية في نيويورك بعض النصائح لاجتياز موعدك مع شريك حياتك بنجاح .

  • Endlich verheiratet (picture-alliance/dpa/H. Wiedl)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    هل سأتزوج؟!

    لا تركز على فكرة الزواج من أول مرة، فأنت هنا فقط للتعرف على الشخص ما إذا كان مناسبا لك أم لا. ربما لا تظهر كل طباعه في البداية، لكن الانطباع الأول لديك يعطيك الفرصة لتحديد الخطوة التالية.

  • Arbeitnehmer haltet eine Uhr (Colourbox/S. Tryapitsyn)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    الوقت المناسب

    لا تحدد موعدك الأول في يوم تكون فيه منهكا من العمل أو لديك أي مشكلات أو حتى تشعر بالتعب. فلا ينبغي أن تذهب للقاء شريك حياتك المستقبلي وأنت تشعر بالقلق والإرهاق أو أنك أنهيت للتو شجارا مع أحد زملائك في العمل.

  • Deutschland Berlin Fashion Week - William Fan (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    الموضة الغريبة

    كلما كانت ملابسك بسيطة وأنيقة كلما أعجب بك الطرف الآخر. يمكنك اتباع أحدث صيحات الموضة ولكن اختر منها ما يناسبك ويصلح للمكان الذي تلتقى فيه بالطرف الآخر.

  • Symbolbild Aufnahmeprüfungen an deutschen Unis (Fotolia/igorborodin)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وجه المهرج

    لا تضعى المكياج بشكل مبالغ فيه لكي لا تتحولي إلى مهرج. فأغلب الرجال يحبون البساطة في بعض الأحيان، وخاصة في أول لقاء. يمكنك وضع المكياج بشكل بسيط مع اختيار الألوان الهادئة كما لا يفضل وضع العدسات اللاصقة الملونة للعين في أول لقاء.

  • Bildergalerie Neue Persische Wörter (Laurin Rinder - Fotolia)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وجبات خفيفة

    يفضل إذا تمت دعوتك في اللقاء الأول للعشاء أن تختار طبقا خفيفا وابتعد عن الأطعمة الدسمة التي تسبب الخمول أو الانتفاخ. تجنب تناول الهامبرغر والمعكرونة والمأكولات التي تحتوي على البصل والثوم أوالفلفل الأحمر الحار.

  • Händewaschen (Colourbox)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وسواس النظافة

    تجنب النظافة الزائدة التي ربما تجعل الطرف الآخر يعتقد بأنك مصابا بالوسواس أو أنك شخصيا ليس نظيفا. كن بسيطا وتصرف بلباقة ولا تسرف في استخدام مواد التعقيم سواء كانت المناديل المعقمة أو سائل اليدين.

  • Social Media Influencer Leanne Lim Walker (picture-alliance/empics/D. Parry)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    سيلفي طبقى المفضل

    ممنوع تماما التقاط صور سيلفي لنفسك أو مع وجبتك المفضلة. فهذا من التصرفات التي تدمر العلاقة قبل أن تبدأ، في الحقيقة ربما عليك عدم استخدام الهاتف لتصفح وسائل التواصل الإجتماعي أو الرد على رسائل الواتس آب أثناء جلوسك مع الطرف الآخر.

  • Symbolbild Disziplin Pünktlichkeit deutsche Tugenden preußische Tugenden (Colourbox/Y. Iluhin)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    لا تنظر في الساعة

    ليس من قواعد الإتيكيت عموما أن تنظر إلى الساعة من حين لآخر إذا كنت بصحبة أحد ما، فما بالك إذا كنت تجلس مع حبيبتك. فأنت بذلك تعطي لها انطباعا بأنك مللت الجلوس معها أو أنك تريد الانصراف . س.م


 

مختارات

كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

تشعر بالقلق، قلبك يكاد يخرج من صدرك ، يداك ترجفان وربما لا تستطيع النوم ليلا.. كلها أعراض لأول موعد غرامي تستعد له. تصرفات بسيطة تقوم بها أوكلمات تخرج منك ربما تؤدي إلى فشل أو نجاح هذا اللقاء. إليك هذه النصائح... (03.02.2018)  

مواضيع ذات صلة

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi

رشا حلوة: حين يحقق فضاء الحرية رغبة النساء في الطلاق 25.04.2019

في مقالها* لـ DWعربية تستعرض الكاتبة الصحفية رشا حلوة حالات الطلاق بين اللاجئين وكيف يحرر هامش الحرية في بلاد المهجر المرأة من الصور النمطية للمطلقة التي تجعل منها "مشروعاً جنسياً متاحاً" في المقام الأول.

Italien Kinder Zwangsheirat Amnesty

قانون زواج القاصرين يؤجج جدلاً في الأردن 14.04.2019

عدّل البرلمان الأردني سن الزواج إلى ست عشرة، إذا حقق شروطا منها موافقة قاضي القضاة وإذا كان الزواج "ضرورة" تقتضيها المصلحة. ومنذ التعديل تعالت أصوات رافضة وأخرى مؤيدة لقرار تجاهل مطالب هيومن رايتس المزيد في تقرير DW .

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi

رشا حلوة: الزواج المدني ضمان لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسيْن 27.02.2019

في مقالها* لـ DW عربية ترصد رشا حلوة تجدُّد الجدل حول الزواج المدني في لبنان، إثر إعلان وزيرة الداخلية اللبنانية ريّا الحسن، عن نيّتها لفتح باب الحوار حول هذا الملف، وذلك مع الجهات الدينية جميعها في لبنان.

إعلان
Themenbild Facebook

 