 في اليوم العالمي للسمع ـ منظمة الصحة العالمية تحذر! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 03.03.2022

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علوم وتكنولوجيا

في اليوم العالمي للسمع ـ منظمة الصحة العالمية تحذر!

بمناسبة اليوم العالمي للسمع، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أكثر من مليار شخص قد يتعرضهم خطر فقدان هذه الحاسة، فيما أصدرت عدة توصيات للرفع من مستوى الوعي بأهمية حماية السمع.

أكثر من مليار شخص، بين 12 و35 عاما، معرضون لخطر فقدان السمع (صورة رمزية)

أكثر من مليار شخص، بين 12 و35 عاما، معرضون لخطر فقدان السمع (صورة رمزية)

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن أكثر من مليار شخص، بين 12 و35 عاما، معرضون لخطر فقدان السمع،بسبب الاستماع المطول والمفرط للموسيقى الصاخبة والأصوات الترفيهية الأخرى.

وأكدت المنظمة أنه يمكن أن يكون لذلك عواقب وخيمة على صحتهم الجسدية والعقلية والتعليم وفرص العمل.

وبمناسبة "اليوم العالمي للسمع"، الذي يوافق الثالث من آذار/مارس، والذي يحمل هذا العام شعار "اعتنِ بسمعك، وانعم به مدى الحياة"، أصدرت الوكالة الأممية معايير دولية للاستماع المأمون في الأماكن وخلال المناسبات.

مختارات

حواسنا لا يمكن أن تخطئ في عملها حتى أثناء النوم. ولكن ما هو التفسير العلمي لذلك، وكيف تبقى حواسنا مستيقظة رغم أننا نائمون؟ وماذا عن الدماغ؟ خبراء الصحة يفسرون الأمر.

وتنطبق التوصيات على أماكن الترفيه والفعاليات التي يتم فيها تشغيل الموسيقى بصوت صاخب.

وتتضمن التوصيات ألا يتجاوز متوسط مستوى 100 ديسيبل كحد أقصى، وتدريب الموظفين وإبلاغهم بأهمية حماية السمع الجيد.

وقالت بنتي ميكلسن، مديرة إدارة الأمراض غير السارية في منظمة الصحة العالمية: "الملايين من اليافعين والشباب معرضون لخطر فقدان السمع بسبب الاستخدام غير الآمن للأجهزة الصوتية الشخصية والتعرض لمستويات من الأصوات الضارة في أماكن مثل النوادي الليلية والحانات والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية."

ويؤدي التعرض للأصوات العالية إلى فقدان مؤقت للسمع أو طنين.لكن التعرض المطول أو المتكرر يمكن أن يؤدي إلى تلف دائم في السمع، مما يؤدي إلى صمم لا يمكن علاجه.

ر.م/ (د ب أ)

  • في صور...أين تقع خلايا الإحساس في جسم الإنسان؟

    إحساس بالملموس بحسب الطرف اللامس

    يختلف إحساسنا بالأشياء واللمسات بحسب توزع خلايا الإدراك الحسي في جسمنا، فقدرتنا على الإحساس بالأشياء تتوقف على جزء الجسم الذي تم لمسه بها.

  • Symbolbild Klavier Taste drücken

    في صور...أين تقع خلايا الإحساس في جسم الإنسان؟

    تباين في التوزيع

    خلايا اللمس لدينا ليست موزعة بالتساوي على الجسم. فعلى أطراف الأصابع وعلى الشفتين مثلا لا تبتعد مستقبلات اللمس عن بعضها كثيرا على عكس مستقبلات اللمس الموجودة في الظهر.

  • في صور...أين تقع خلايا الإحساس في جسم الإنسان؟

    تفاعل خلال جزء من الثانية

    يوجد على كل سنتميتر مربع من أطراف أصابعنا 200 خلية لمس وحدها. وهذا يمكننا من التفاعل مع أصغر المؤثرات خلال جزء من الثانية.

  • في صور...أين تقع خلايا الإحساس في جسم الإنسان؟

    استقبال لأحاسيس مختلفة

    يوجد في الجلد مستقبلات للضغط والألم، والبرودة والحرارة، تستقبل الأحاسيس ثم تمرر عبر الأعصاب الحسية نبضة كهربائية إلى المخ، حيث يجري تقييم الأمر والتفاعل معه.

  • في صور...أين تقع خلايا الإحساس في جسم الإنسان؟

    أين تكثر خلايا اللمس؟

    تكثرخلايا اللمس خصوصا في مناطق الجسم التي تلعب دورا مهما في عملية اللمس، كاليدين والوجه والقدمين.

  • في صور...أين تقع خلايا الإحساس في جسم الإنسان؟

    بين مليمتر واحد و7 سنتيمترات

    وعلى أطراف الأصابع والشفتين، تبتعد مستقبلات اللمس عن بعضها البعض ميليمتر واحد فقط في المتوسط، أما في الظهر فقد تصل المسافة فيما بينها إلى سبعة سنتيمترات.

    الكاتب: DW/ دالين صلاحية


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