في اليوم التالي "لانقلاب" السودان.. من هم داعمو البرهان؟

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السودان بعد يوم على الانقلاب العسكري. احتجاجات متواصلة والبرهان يتحدث عن خطوة ضرورية لتجنب حرب أهلية.. فهل يستجيب البرهان للضغوط الدولية؟ وما خططه للأيام المقبلة؟
مجددا تواجه قوات الأمن المحتجين الغاضبين من الانقلاب بقنابل مسيلة للدموع، لفضّ مظاهرات دعا لها تجمع المهنيين السودانيين استعدادً "للعصيان الشامل يومي الأحد والاثنين".
على هامش مؤتمر غلاسكو، شدد وزير الخارجية الأمريكي لنظيره الإماراتي على موقف بلاده "الداعم للشعب السوداني" وتطلعاته الديمقراطية. وموفد واشنطن فيلتمان يقول حول العسكر والمدنيين إنه "ليس بإمكان جانب تهميش الجانب الآخر".
أجرى المبعوث الأممي فولكر بيرتس مباحثات مع رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك حول خيارات الوساطة مع الجيش، فيما عاد المتظاهرون إلى شوارع العاصمة الخرطوم لتجديد رفضهم للانقلاب العسكري والمطالبة بحكومة مدنية.
طالب مجلس الأمن الدولي العسكريين في السودان "بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون"، مبديا "قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة"، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه.
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