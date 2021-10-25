في اليوم التالي "لانقلاب" السودان.. من هم داعمو البرهان؟

السودان- قوات الأمن تفضّ مظاهرات جديدة بقنابل مسيّلة للدموع

مجددا تواجه قوات الأمن المحتجين الغاضبين من الانقلاب بقنابل مسيلة للدموع، لفضّ مظاهرات دعا لها تجمع المهنيين السودانيين استعدادً "للعصيان الشامل يومي الأحد والاثنين".