 في اليوم التالي ″لانقلاب″ السودان.. من هم داعمو البرهان؟ | مسائية DW | DW | 26.10.2021

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مسائية DW

في اليوم التالي "لانقلاب" السودان.. من هم داعمو البرهان؟

السودان بعد يوم على الانقلاب العسكري. احتجاجات متواصلة والبرهان يتحدث عن خطوة ضرورية لتجنب حرب أهلية.. فهل يستجيب البرهان للضغوط الدولية؟ وما خططه للأيام المقبلة؟

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