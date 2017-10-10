في النرويج.. مقاعد ذكية لشحن الهاتف وولوج الانترنيت مجانا بالشوارع

قررت الإدارة المحلية لبلدة "هالدن" النرويجية (120 كلم جنوب أوسلو) القضاء على كابوس نفاد الطاقة من بطاريات الأجهزة المحمولة لسكان البلدة أثناء وجودهم خارج منازلهم، بعد أن أصبح من الصعب الاستغناء عن الهاتف المحمول لساعة واحدة بالنسبة للكثيرين.
ولجأت الإدارة المحلية بالبلدة إلى تركيب "مقعدين ذكيين من النوع المعروف باستخدامه فى الحدائق". ويمكن استخدام المقعدين الذكيين لشحن الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية أثناء تواجد الأشخاص خارج البيت.
كما توفر مقاعد الحدائق هذه خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) المجاني وقياس درجة رطوبة وحرارة الجو وكذلك كمية ثاني أكسيد الكربون في الهواء. وتعمل هذه المقاعد بالخلايا الضوئية التي تم تركيبها فوق المقاعد.
وقال مارتن فيك، أحد المسؤولين في الإدارة المحلية بالبلدة، إن "هذه المقاعد مكتفية ذاتيا بنسبة 100 بالمئة". كما تستهدف هذه المقاعد زيادة الوعي بالتنمية المستدامة وإنتاج الطاقة المتجددة وبيانات المناخ.
وتتولى جمعية "تيكنا المهنية للأخصائيين الفنيين والعلميين" في النرويج وأحد البنوك المحلية تمويل المشروع.
ع.ع (د ب أ)
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الحِمية الرقمية: الترفيه بعيداً عن التكنولوجيا الرقمية
اصطحب بعض الأصدقاء والقليل من الطعام وكراسي التخييم واذهب في نزهة لتستمتع بسحر الطبيعة. وابتعد عن الإنترنت. أما الهاتف المحمول فيُمكنك استخدامه فقط لدعوة أصدقائك للمشاركة في رحلاتك أو نزهاتك. وكلما ارتفع عدد الأصدقاء المشاركين في تلك النزهات كلما ازدادت المتعة والتسلية.
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الحِمية الرقمية: الترفيه بعيداً عن التكنولوجيا الرقمية
أخرج آلة التصوير القديمة بغرض التقاط صور ملفتة، عندئذ سرعان ما ستدرك بأنك لن تتقيد بالحالات والأوضاع التي تفرضها عليك الكاميرا الرقمية. اطبع الصور ثم ضع الصور التي قمت بطبعها داخل ظرف واجلس في مقهى واطلب ما تُحب أن تشربه ومن ثم خذ الظرف وابدأ بشم رائحة الصور التي حَمَضتها وأظهرتها وطبعتها فذلك كله سيدفعك للشعور بحنين إلى الماضي الذي يتهدده النسيان.
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الحِمية الرقمية: الترفيه بعيداً عن التكنولوجيا الرقمية
ابحث في الأدراج الخاصة بك عن دليل هاتف قديم، ستجد على الأغلب الكثير من أرقام الهواتف الثابتة. حاول الاتصال برقم من تلك الأرقام ولا تحاول تكرار ذلك إذا ما كان المجيب يقول: "الشخص الذي ترغب الإتصال به لم يعد يقيم في هذا العنوان". وهنا يكمن التحدي في البحث عن عنوان ذلك الصديق بواسطة الإنترنت، وبعد أن تجده ترسل له طلب لقبول رغبتك بالتواصل معه.
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الحِمية الرقمية: الترفيه بعيداً عن التكنولوجيا الرقمية
اشتر تذكرة سفر ومن ثم انطلق في رحلتك، دون أخذ اعتبار لوجهة السفر. سترى بأن الحافلة أو القطار، وخلال نصف ساعة فحسب، قد أخذك إلى أماكن لم تعهدها من قبل. بعض وسائل النقل تتوقف أيضاً في المحطات الثانوية الصغيرة. تزود بخارطة لترشدك أثناء سيرك في دروب الغابات وعلى ضفاف الأنهار وقُمْ بزيارة أحد المقاهي أو توجه إلى شاطئ البحر. وهنا على الأقل ستُدرك منافع الجولة بالحافلة.
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الحِمية الرقمية: الترفيه بعيداً عن التكنولوجيا الرقمية
اذهب للسوق. يمكنك الإتصال بصديق على الهاتف الأرضي واصطحابه لشراء قميص جديد أو زوج من الأحذية على سبيل المثال. ويمكنك تجربة قياس زوج من الأحذية، ومن خلال ذلك يمكنك أن تكتشف الميزات المختلفة للحذاء بالمقارنة مع زوج الاحذية الذي اشتريته بواسطة الإنترنت سابقاً.
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الحِمية الرقمية: الترفيه بعيداً عن التكنولوجيا الرقمية
يمكنك التسلية وتعزيز مهاراتك الذهنية عن طريق ألعاب كثيرة مثل لعبة الشطرنج. فهذه اللعبة تمثل تحديا لأصحاب العقول النشطة. وهناك ألعاب يمكنك تعديلها وإعطائها ألغاز وأسماء مضحكة أو غير مألوفة تضفي أجواء مرحة على جلساتك مع الأصدقاء.
الكاتب: غ.د (DW)