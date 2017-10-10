في النرويج.. مقاعد ذكية لشحن الهاتف وولوج الانترنيت مجانا بالشوارع

قررت الإدارة المحلية لبلدة "هالدن" النرويجية (120 كلم جنوب أوسلو) القضاء على كابوس نفاد الطاقة من بطاريات الأجهزة المحمولة لسكان البلدة أثناء وجودهم خارج منازلهم، بعد أن أصبح من الصعب الاستغناء عن الهاتف المحمول لساعة واحدة بالنسبة للكثيرين.

ولجأت الإدارة المحلية بالبلدة إلى تركيب "مقعدين ذكيين من النوع المعروف باستخدامه فى الحدائق". ويمكن استخدام المقعدين الذكيين لشحن الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية أثناء تواجد الأشخاص خارج البيت.

كما توفر مقاعد الحدائق هذه خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) المجاني وقياس درجة رطوبة وحرارة الجو وكذلك كمية ثاني أكسيد الكربون في الهواء. وتعمل هذه المقاعد بالخلايا الضوئية التي تم تركيبها فوق المقاعد.

وقال مارتن فيك، أحد المسؤولين في الإدارة المحلية بالبلدة، إن "هذه المقاعد مكتفية ذاتيا بنسبة 100 بالمئة". كما تستهدف هذه المقاعد زيادة الوعي بالتنمية المستدامة وإنتاج الطاقة المتجددة وبيانات المناخ.

وتتولى جمعية "تيكنا المهنية للأخصائيين الفنيين والعلميين" في النرويج وأحد البنوك المحلية تمويل المشروع.

ع.ع (د ب أ)