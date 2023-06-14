في المغرب: مراكز إيواء قليلة للنساء المعنفات

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تزداد حلالات العنف المنزلي الموجه للنساء في المغرب وكثير من الضحايا لا يجدن مأوى مناسباً يقدم لهن الدعم
كشف استطلاع أن العديد من الشباب في ألمانيا يعتبرون العنف المنزلي "مقبولا" وأن مكان المرأة المطبخ وأنه يجب رفض إظهار المثلية الجنسية علنا. كانت هذه النتائج صادمة وأثارت الكثير من الجدل بشأن مدى انتشار "الذكورة السامة".
رصد المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) اتجاها قويا نحو العنف بين المتطرفين في ألمانيا. ومن بين ما يقرب من 40 ألف متطرف يميني، يقدر المكتب عدد المائلين للعنف بنحو 14 ألف متطرف يميني.
في ضوء دراسة استقصائية جديدة حول العنف ضد المرأة، دعت نائبة برلمانية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد العنف الذكوري وتحسين الوقاية. يأتي ذلك بعد ما أظهرت دراسة أن حوالي ثلث الألمان وجدوا العنف لدى النساء مقبولا.
يتعرض كثير من الرجال أيضا للعنف المنزلي، لكنهم غالبا لا يعلنون عن ذلك. ومن أجل مساعدة هؤلاء الرجال تم إنشاء خط إغاثة في ألمانيا مخصص لضحايا العنف المنزلي من الرجال، وعدد مستخدميه في تزايد. والموضوع لم يعد محظورا نقاشه.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول