 في المغرب: مراكز إيواء قليلة للنساء المعنفات | DW الأخبار | DW | 07.07.2023

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في المغرب: مراكز إيواء قليلة للنساء المعنفات

تزداد حلالات العنف المنزلي الموجه للنساء في المغرب وكثير من الضحايا لا يجدن مأوى مناسباً يقدم لهن الدعم

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كينيا: تزايد العنف الجنسي في أثناء الوباء

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STICHWAHL ZUM LANDRAT IN SONNEBERG 25/06/2023 - Sonneberg: Die Stichwahl zum neuen Landrat des Landkreises Sonneberg am 25. Juni 2023 in Sonneberg ThÃ¼ringen. V.l.n.r. Carsten HÃ¼tter, BjÃ¶rn HÃ¶cke AfD, AfD-Landratskandidat, Robert Sesselmann, und MdB Tino Chrupalla AfD jubeln nach dem Wahlsieg in der Frankenbaude. / _________________ *** STICHWAHL ZUM LANDRAT IN SONNEBERG 25 06 2023 Sonneberg The runoff election for the new district administrator of the Sonneberg district on 25 June 2023 in Sonneberg Thuringia V l n r Carsten HÃ¼tter, BjÃ¶rn HÃ¶cke AfD , AfD district administrator candidate, Robert Sesselmann, and MdB Tino Chrupalla AfD cheer after the election victory in the Frankenbaude

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ZAGAN, POLAND - JUNE 12: Leopard 2 main battle tanks of the Bundeswehr, the German armed forces, take part in the NATO Noble Jump military exercises during a live fire demonstration on June 12, 2019 in Zagan, Poland. The exercises include VJTF, or Very High Readiness Joint Task Force, units, as well as the I German-Netherlands Corps, with soldiers from Germany, the Netherlands, Norway and Poland taking part. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

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