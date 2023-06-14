في المغرب: مراكز إيواء قليلة للنساء المعنفات

ألمانيا - تزايد عدد مستخدمي خط إغاثة ضحايا العنف المنزلي من الرجال

يتعرض كثير من الرجال أيضا للعنف المنزلي، لكنهم غالبا لا يعلنون عن ذلك. ومن أجل مساعدة هؤلاء الرجال تم إنشاء خط إغاثة في ألمانيا مخصص لضحايا العنف المنزلي من الرجال، وعدد مستخدميه في تزايد. والموضوع لم يعد محظورا نقاشه.