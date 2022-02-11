في المحك: أودي سبايدر

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سيارة أودي سبايدر مصممة خصيصًا لمضامير السباق بصورتها وأدائها المبهر. لكن الوقت يمر، والمستقبل أمام السيارات الكهربائية، فهل ما تزال هذه السيارة واحدة من أفضل السيارات الرياضية في العالم؟
تفشي وباء كورونا والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومات تنسحب على كل القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع صناعة السيارات، إذا يعتزم عدد من شركات السيارات الألمانية تعليق الإنتاج في عدد من الدول.
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