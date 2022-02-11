في المحك: أودي سبايدر

كورونا يجبر شركات صناعة السيارات الألمانية على تعليق الإنتاج

تفشي وباء كورونا والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومات تنسحب على كل القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع صناعة السيارات، إذا يعتزم عدد من شركات السيارات الألمانية تعليق الإنتاج في عدد من الدول.