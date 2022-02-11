 في المحك: أودي سبايدر | عالم السرعة | DW | 18.02.2022

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عالم السرعة

في المحك: أودي سبايدر

سيارة أودي سبايدر مصممة خصيصًا لمضامير السباق بصورتها وأدائها المبهر. لكن الوقت يمر، والمستقبل أمام السيارات الكهربائية، فهل ما تزال هذه السيارة واحدة من أفضل السيارات الرياضية في العالم؟

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