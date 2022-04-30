في الليغا الإسبانية.. المنافسة على بطاقات دوري الأبطال تشتد

سيكون بعد غد الأربعاء (11 مايو/ أيار 2022)، يوما حاسما على مستوى الليغا الإسبانية، فمن المرجح جدا أن يتم تحديد مصير بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، بعدما ذهبت الأولى إلى ريال مدريد المتوّج حديثا بلقب الليغا، ثم الثانية إلى وصيفه برشلونة الذي ورغم أنه بدأ الموسم متعثرا إلا أنه تدارك الأمور بعد ذلك.

في المقابل، انحسرت المنافسة على البطاقتين المتبقيتين بين إشبيلية وأتلتيكو مدريد، إلى جانب ريال بيتيس وبدرجة أقل ريال سوسييداد. الأول يزهو برصيد من 65 نقطة منحته المركز الثالث، وأتلتيكو خلفه بفارق نقطة واحدة (المركز الرابع). الفريقان يبتعدان بفارق سبع وست نقاط تواليا عن ريال بيتيس الخامس والذي يفتتح المرحلة الثلاثاء بمواجهة مضيفه فالنسيا العاشر، وعن سوسييداد صاحب المركز السادس الذي باتت فرصه في بطاقة تشامبينزليغ شبه معدومة.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! إبراهيموفيتش برصيد 48 هدفا لا يجادل اثنان في علوّ كعب إبرا الذي يتغنى برصيد من 48 هدفا: ستة لصالح أياكس أمستردام، وثلاثة لليوفي، وستة للإنتر وأربعة لبرشلونة وتسعة لميلانو وعشرين بالتمام والكمال لباريس سان جيرمان. ومع ذلك لم يفز زلاتان أبراهيموفيتش يوما ومع أي فريق بالكأس ذات الأذنين.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! أندري شيفشينكو 48 هدفا يتقاسم أندري شيفشينكو رصيد إبرا في سجل أهداف الأبطال. الفارق الوحيد هو أن الهدّاف الأوكراني فاز بلقب البطولة مع ميلان الإيطالي في موسم 2003. وهو النادي الذي أحرز بقميصه 29 هدفا، بينما أحرز 15 آخرين لصالح دينامو موسكو وأربعة لبرشلونة.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! ألفريدو دي ستيفانو برصيد 49 هدفا أسطورة ريال مدريد، الأسطورة الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو. حمل قميص الملكي الأبيض 11 موسما، وفاز معه بلقب النسخة القديمة من المسابقة تواليا ما بين عامي 1956 و1960. كان من أفضل لاعبي عصره وقد أحرز 49 هدفا في مسابقة الأبطال. فارق الحياة عام 2014.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! تيري هنري 50 هدفا تيري هنري، بطل العالم في مونديال 1998، كان من أبرز الهدّافين في تاريخ كرة القدم العالمية. تعددت محطاته بين موناكو الفرنسي حيث كانت البداية، مرورا بأرسنال، ثم برشلونة الإسباني الذي فاز معه بلقب الأبطال. وفي معقل نادي أرسنال شيد له تمثال برونزي. وقد بلغ رصيده من الأهداف في جميع هذه المحطات، في مسابقة دوري الأبطال خمسين هدفا.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! توماس مولر 52 هدفا أحرز الدولي الألماني توماس مولر أول أهدافه في مسابقة الـ"تشامبيونزليغ" مباشرة في أول مشاركة له في هذه البطولة. كان ذلك في مارس/ آذار من موسم 2009، في مباراة فاز فيها بايرن الألماني على لشبونة البرتغالي بسبعة أهداف مقابل هدف يتيم. كان حينها مولر في سن الـ 19 عاما. واليوم يزهو رصيده بـ52 هدفا، ولقبين مع بايرن، الأول في 2013 والثاني في 2020.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! رود فان نيستلروي و56 هدفا منتقلا بين ثلاثة أندية: آيندهوفن ومانشستريونايتد ثم ريال مدريد، أحرز الهولندي فان نيستلروي 56 هدفا. ومع ذلك لم يسعفه أبدا الحظ في الفوز بلقب البطولة مع أي من هذه الفرق.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! راؤول غونزاليز بلانكو 71 هدفا راؤول، أسطورة الملكي الذي لا ينسى! لا أحد استطاع إلى اليوم تحطيم رقمه في عدد مبارياته مع هذا النادي والتي تبلغ 500 مباراة على مستوى الليغا، و132 مباراة أخرى ضمن منافسات دوري الأبطال. ثلاث مرات فاز باللقب مع الريال ورصيده التهديفي 71 هدفا بالتمام والكمال.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! كريم بنزيمة 86 هدفا الفرنسي كريم بنزيمة. انتقل إلى ريال مدريد في 2009 قادما من ليون الفرنسي. أربع مرات فاز باللقب مع النادي الإسباني. منذ 2019 يلعب بضمادات حول يده اليمني، لماذا ذلك؟ لا أحد يعرف السبب بالتحديد. وفي نصف نهائي مثير بين ريال مدريد وسيتي (إياب)، أحرز بنزيمة هدفا من ركلة جزاء أنهت تماما أحلام رجالات غوارديولا في الفوز بلقب المسابقة الأوروبية إثر خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! روبرت ليفاندوفسكي 86 هدفا في المركز الثالث على قائمة أبرز هدّافي دوري الأبطال يتربع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بمجموع 85 هدفا. في موسم 2020 فاز بلقب هدّاف الموسم في هذه المسابقة. لناديه السابق بروسيا دورتموند أحرز 17 هدفا ولبايرن الباقي بمجموع 69 هدفا.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! البرغوث و125 هدفا 120 هدفا أحرزها البرغوث لصالح برشلونة الإسباني قبل أن يودع ناديه باتجاه باريس سان جيرمان الفرنسي. ولستة مواسم تربع ليونيل ميسي على صدارة أبرز هدّافي المسابقة، ولأربع مرات رفع مع زملاءه في البارسا الكأس ذات الأذنين عاليا.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! كريستيانو رونالدو المتربع ليس غريبا أن يفوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب دوري الأبطال خمس مرات. فكريستيانو رونالدو ماكينة أهداف لا تتوقف. أحرز مع ريال مدريد 105 أهداف، ومع مانشستر يونايتد 21 هدفا ويوفينتوس تورين 14 هدفا. وبرصيد 140 هدف لا يزال متربعا على صدارة هدّافي دوري الأبطال ولا يبدو أن أحدا سوف يزحزحه حاليا من مركزه.



لهذا سوف يسعى كل من إشبيلية وريال مدريد، عندما يستضيف الأول ريال مايوركا ويحل الثاني ضيفا على إلتشي، ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء إلى انهاء الصراع وانتزاع البطاقتين. وذلك قبل مواجهة مباشرة بين الاثنين يوم الأحد القادم، في المرحلة قبل الأخيرة على ملعب "واندا متروبوليتانو" في مدريد.

وعلى الورق تبدو مهمة إشبيلية في المتناول، لأنه سيلعب على أرضه وأمام جمهوره، منافسا ريال مايوركا صاحب المركز الثامن عشر والمهدد بالهبوط.

أتلتيكو بدوره سيخوض مباراته أمام إلتشي، محمولا بفرحة الفوز على منافس العاصمة ريال مدريد الأحد الماضي بهدف دون رد، حمل توقيع الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو. هدف أنهى سلسلة من الإحباط، لأن آخر فوز لأتلتيكو على جاره على ملعب سانتياغو برنابيو (1-0) يعود إلى 27 شباط/فبراير 2016.

بالنسبة للأرجنتيني، سيميوني، مدرب أتلتيكو سيظل الأمر تحديا كبيرا إلى الدقائق الأخيرة، وبعد الفوز على ريال مدريد، شدد على أن فريقه وفي المباريات الثلاث المتبقية سيواجه "..منافسين أقوياء، إلتشي على ملعبه، ثم إشبيلية، فريال سوسييداد. كرة القدم علمتنا أنه لا يمكننا التنازل عن تكرار نفس أداء اليوم أمام إلتشي"، في إشارة إلى أداء فريقه في مباراته أمام الملكي الأبيض.

أما إشبيلية، فيكفي أنه قلب الكفة على فياريال، حين أسقطه في فخ التعادل في مباراة الأحد بهدف لكل منهما.

الأخير كان يمني النفس بالعودة الى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية بينها خسارتان في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنكليزي (صفر-2 ذهابا و2-3 إيابا)، إلا أن خرج أمام الفريق الأندلسي بنقطة يتيمة أبقته في المركز السابع بفارق ثماني نقاط خلف أتلتيكو.

يأتي ذلك بعدما أبلى فياريال بلاء حسنا في المسابقة القارية العريقة بإقصائه يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني في ثمن وربع النهائي تواليا.

و.ب/