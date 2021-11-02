في الطريق إلى المريخ

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يعتبر المريخ أحد الأهداف الكبيرة لرحلات الفضاء؛ فحسب الاعتقاد يمكن للإنسان العيش هناك. وللتحضير للمستقبل سنتعرف في حلقة اليوم على مجموعة من رواد الفضاء الهواة الذين يحاكون طبيعة المريخ في صحراء النقب في اسرائيل.
ما لا يمكن حاليا حدوثه في الأرض يتحقق في الفضاء! رغم التوتر الحاد بين أمريكا وروسيا خصوصاً بعد غزو الأخيرة لأوكرانيا، استقبل رواد الفضاء الأمريكيون بمحطة الفضاء الدولية زملاءهم الروس بهتافات وعناق، قبل تذوق أكلة ألمانية!
ردا على دراسة اقترحها فريق من خمسة أكاديميين كنديين، تفكر "ناسا" في دراسة إمكانية ممارسة الجنس في الفضاء، حيث يعتبر ذلك أمرا "مهما" بالنسبة للمهام الطويلة التي يتم إرسالها للقمر والمريخ، كما تؤكد وكالة الفضاء الأمريكية.
شغف البشر باستكشاف الفضاء يقودهم إلى فكرة غريبة تحوّل حلم بناء وحدات سكنية مستقبلية للعيش على كوكب المريخ، إلى واقع. فبعد سنوات من البحث والدراسة توصل علماء بريطانيون إلى ما كانوا يبحثون عنه في أجسام رواد الفضاء!
ضمن مهندس بيانات يبلغ من العمر 42 عاماً، كان ضمن أول طاقم رواد فضاء من المدنيين يصل للفضاء الخارجي أمس، دخول تاريخ الطيران في الفضاء، من خلال تصرف مرح أثناء طيرانهم بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة فوق أوروبا. فماذا فعل؟
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