 في الطريق إلى المريخ | المستقبل الآن | DW | 20.03.2022

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المستقبل الآن

في الطريق إلى المريخ

يعتبر المريخ أحد الأهداف الكبيرة لرحلات الفضاء؛ فحسب الاعتقاد يمكن للإنسان العيش هناك. وللتحضير للمستقبل سنتعرف في حلقة اليوم على مجموعة من رواد الفضاء الهواة الذين يحاكون طبيعة المريخ في صحراء النقب في اسرائيل.

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