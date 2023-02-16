 في الذكرى الـ12 لثورة فبراير في ليبيا... جمعيات مدنية تطالب بحقوق الضحايا | DW الأخبار | DW | 17.02.2023

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DW الأخبار

في الذكرى الـ12 لثورة فبراير في ليبيا... جمعيات مدنية تطالب بحقوق الضحايا

مازالت أسر ضحايا ثورة فبراير عام 2011 في ليبيا تكافح من أجل حقوقهم وحقوق أبنائهم. جمعية "أم الشهيد" هي من أوائل الجمعيات المدنية في ليبيا التي أخذت على عاتقها النضال للتخفيف من معاناة هؤلاء.

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