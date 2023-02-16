في الذكرى الـ12 لثورة فبراير في ليبيا... جمعيات مدنية تطالب بحقوق الضحايا

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مازالت أسر ضحايا ثورة فبراير عام 2011 في ليبيا تكافح من أجل حقوقهم وحقوق أبنائهم. جمعية "أم الشهيد" هي من أوائل الجمعيات المدنية في ليبيا التي أخذت على عاتقها النضال للتخفيف من معاناة هؤلاء.
تواجه ليبيا خطر الانزلاق إلى الحرب الأهلية مجددا مع تفاقم الأزمة السياسية وازديادها حدة. كما أنّ ملف الانتخابات يراوح مكانه ولا مؤشرات إلى إجرائها بالإضافة إلى الصراع بين حكومتين وتهديدات بعض العسكريين باستخدام العنف.
قبل نحو عام، تم إنشاء حساب "لاجئون في ليبيا" الذي ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو عن الفظائع التي يعيشها المهاجرون في ليبيا. وفي يوم من الأيام ستكون هذه الصور بمثابة دليل لإدانة المتورطين فيها.
تفجرت الأوضاع مرة أخرى في ليبيا مع محاولة جديدة من معسكر شرق ليبيا لاقتحام العاصمة الليبية طرابلس وإزاحة حكومة عبد الحميد الدبيبة ووضع حكومة فتحي باشاغا محلها. لكن المواجهة الأخيرة قد يكون لها عواقب أسوأ مما يتوقع البعض.
قالت وسائل إعلام وخبراء إن الاشتباكات التي اندلعت في العاصمة الليبية "انتهت بفشل محاولة باشاغا للإطاحة بحكومة منافسه"، وأن مجموعات مسلحة محايدة في هذه المواجهة، ولا سيما "قوة الردع" لعبت دورًا حاسمًا في نتيجة القتال.
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