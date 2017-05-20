في الذكرى الخامسة..مصير أسيرات بوكو حرام المجهول

تمسك عائشة موسى ماينا بحقيبة قديمة وتفتشها على أمل أن تعثر على متعلقات تخص ابنتها حوّاء، إحدى الطالبات اللواتي خطفهن عناصر بوكو حرام في شيبوك الواقعة في شمال شرق نيجيريا قبل خمس سنوات.

كل ما تبقى لها بضعة أوراق قديمة تضررت جراء الغبار والرطوبة إلى جانب شهادة مدرسية وصورة صغيرة. وفي حديث مع وكالة فرانس برس قالت والدة حوّاء إن عملية الخطف تسببت بمعاناة وحزن للعائلة وكأن جميع أفرادها خطفوا.

وفي 14 نيسان/ابريل 2014، اقتحم مسلحون مدرسة شيبوك الداخلية للفتيات حيث خطفوا 276 طالبة تتراوح أعمارهن ما بين 12 و17 عاما، نجحت 57 منهن بالفرار عبر القفز من شاحنات.

أكثر من مائة فتاة في قبضة بوكو حرام

وهزّت معاناتهن العالم لتتحول إلى أبرز قضية في الانتخابات بالنسبة للرئيس محمد بخاري الذي انتُخب بعد عام بناء على تعهده هزيمة بوكو حرام وإعادة الفتيات سالمات.

وبعد مفاوضات مع بوكو حرام، هربت 107 فتيات أو تم الإفراج عنهن مقابل إطلاق سراح سجناء أو أنقذهن الجيش. لكن حوّاء بين 112 فتاة أخرى لم ترد أي أنباء بشأنهن.

مشاهدة الفيديو 03:08 شارك أسيرات بوكو حرام إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/2z97b أسيرات بوكو حرام

وتتساءل عائلتها إن كانت لا تزال على قيد الحياة أو أنها قُتلت في قصف نفذه الجيش النيجيري، وفق مزاعم بوكو حرام. ولربما تكون توفيت من الجوع أو المرض، نظرا لسياسة الجيش في منع الجماعة المتطرفة من الحصول على الإمدادات. وقد تكون حتى تبنت معتقدات بوكو حرام المتطرفة.

في تسجيل دعائي مصور بثته بوكو حرام في كانون الثاني/يناير 2018، حذّرت 14 امرأة زعمن أنهن من فتيات شيبوك عائلاتهن من أنهن لن يعدن إليهم. وكانت ثلاثة منهن يحملن أطفالا رضّع. وشكرت النساء في الفيديو قائد الجماعة أبوبكر الشكوي الذي "زوّجنا" وأضفن "نحن فتيات شيبوك اللواتي تبكون من أجلهن (... لكن) بفضل الله لن نعود إليكم".

"لن نفقد الأمل"

ولا توجد أخبار كثيرة عنهن في هذه البلدة الصغيرة النائية حيث يعد معدل الأميّة مرتفعا، ولا فكرة لدى موسى ماينا، والد حوّاء، عما حصل لابنته رغم إصراره على أنه لم يفقد الأمل، وقال "سمعنا أنه تم إعادة لم شمل بعض الأهالي مع بناتهن لكن ابنتنا لم تعد بعد"، وأضاف "لن نفقد الأمل لكننا ندعو الحكومة لبذل مزيد من الجهود لإعادة بناتنا ولم شملنا".

مشاهدة الفيديو 02:26 شارك وضع إنساني كارثي في ظل بوكو حرام إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/2jYLi وضع إنساني كارثي في ظل بوكو حرام

وفي أماكن أخرى من البلاد، يبدو أن التوقعات بالعثور على الفتيات تضاءلت مع مرور الوقت، ففي تقاطع مروري كبير وسط العاصمة الاقتصادية للبلاد لاغوس، لم يعد السائقون يلتفتون لصورهن المعلقة على طول الأسوار جانب الطريق.

وقبل خمس سنوات، تحوّل شعار "أعيدوا بناتنا" الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي إلى هتاف مؤثر لحشد الدعم لفتيات شيبوك.

والآن، تحتل معاناة الفتيات مكانها إلى جانب الكثير من المآسي الأخرى في هذا البلد الذي يعد 190 مليون نسمة وتتفشى فيه النزاعات والجرائم.

وتزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة في العام الماضي، لعملية خطف فتيات شيبوك، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن المقاتلين المتطرفين خطفوا أكثر من ألف طفل آخر منذ العام 2013.

المختطفين بالآلاف

وفي 2016، قدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عدد الصبية الذين تحتجزهم المجموعة بنحو 10 آلاف لا تتجاوز أعمار بعضهم خمس سنوات.

ويعتقد أنه تم إطلاق سراح بعض هؤلاء الأطفال وإرسالهم إلى مراكز لمكافحة التطرف مع نجاح الجيش النيجيري في التغلغل في مناطق تابعة لسيطرة بوكو حرام. ومهما كان مصيرهم ومصير فتيات شيبوك، فإن حصيلة ضحايا النزاع كبيرة.

مشاهدة الفيديو 03:15 شارك قلق عائلات نيجيرية على حياة بناتها المفقودات إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/2u1rD قلق عائلات نيجيرية على حياة بناتها المفقودات

وازدادت قوة بوكو حرام خلال العام المنصرم بعدما ضعفت في السنوات الأولى من رئاسة بخاري، ومع ذلك فقد أعيد انتخابه لولاية ثانية في شباط/ فبراير المنصرم.

بدوره، كثّف تنظيم "الدولة الإسلامية، ولاية غرب إفريقيا"، وهو فصيل مرتبط بجماعة بوكو حرام، هجماته الدامية على القواعد العسكرية ما تسبب بمقتل مئات الجنود النيجيريين.

وتسبب تمرد بوكو حرام بمقتل 27 ألفا في نيجيريا حيث لا يزال نحو مليوني شخص غير قادرين على العودة إلى منازلهم بينما وصلت تداعياته إلى دول الجوار على غرار النيجر وتشاد والكاميرون.

م.م/ و.ب (أ ف ب، رويترز)