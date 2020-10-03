في الذكرى الثلاثين لوحدة ألمانيا..احتفالات ورضا شعبي لما تحقق

بدأت ألمانيا اليوم السبت (الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول)، إحياء الذكرى السنوية الثلاثين لتوحيد شطري البلاد في ظل قيود جائحة كورونا. ويشارك في الاحتفال أبرز قيادات الدولة، ومن بينهم الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير والمستشارة أنغيلا ميركل ورئيس حكومة ولاية
براندنبورغ، ديتمار فويدكه، والذي يشغل حاليا أيضا منصب رئيس مجلس الولايات (بوندسرات)، ورئيس البرلمان الاتحادي فولفغانغ شويبله، إلى جانب رئيس المحكمة الدستورية العليا شتيفان هاربارت.
ويحتفل القادة مع ممثلين من الوفود المدنية للولايات الألمانية في قداس بكنيسة سان بيتر وباول الكاثوليكية.
وبسبب جائحة كورونا، يقتصر عدد المشاركين في القداس الاحتفالي على 130 ضيفا، و230 ضيفا في الاحتفال الرئيسي.
ولن يقتصر الاحتفال بذكرى الوحدة الألمانية على بوتسدام، حيث من المقرر أن يجتمع برلمان ولاية ساكسونيا، على سبيل المثال، للاحتفال، كما تحتفل ولاية تورينغن بذكرى إعادة التوحيد بتنظيم قداسات وحفلات موسيقية وفعاليات صغيرة.
نصب تذكاري احتفاء بالثورة السلمية
وفي كلمته بهذه المناسبة، اقترح الرئيس فرانك فالتر تاينماير، إقامة نصب تذكاري للثورة السلمية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية الشرقية سابقا.
وقال شتاينماير اليوم السبت في احتفالات بوتسدام، عاصمة ولاية براندنبورغ إنه إذا كان من الممكن أن تكون الثورة السلمية مشجعة اليوم، "فسنقيم نُصبا يذكرنا بهذه الشجاعة".
وذكر شتاينماير في الخطاب الذي تم توزيعه بشكل مسبق قبل بدء المراسم إنه بالتأكيد كان هناك عدد من الأماكن التي تُحيي الذكرى منذ إعادة التوحيد، إلا أنه أضاف متسائلا ما إذا كانت ألمانيا لا تحتاج أيضا إلى "مكان بارز" أكثر من مجرد نصب للتذكير بدوافع الحرية والديمقراطية للثوار السلميين، وقال: "مكان يذكرنا بأن الألمان الشرقيين قرروا مصيرهم بأنفسهم وحرروا أنفسهم".
كيف هو المزاج العام بعد ثلاثين عام على الوحدة؟
وموازاة للحدث، أجري استطلاع للرأي لقياس مدى رضا الألمان في شرق البلاد وغربها عن الأوضاع المعيشية بعد ثلاثة عقود من الوحدة.
ونشرت نتائج الإشتطلاع بالضبط السبت "يوم الوحدة"، أظهرت أن مواطني الولايات الشرقية أكثر سعادة الآن مما كانوا عليه قبل 30 عاما فيما يتعلق بدخلهم بشكل خاص.
ويستند التحليل، الذي أجراه الاتحاد الألماني لشركات التأمين الصحي (جي دي في) وأطلعت على نتائجه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إلى تقييم نتائج استطلاعين أُجري أحدهما في عام 1991 والآخر في عام 2020. وكان قد طُلب من الذين شملهم الاستطلاع تقييم رضاهم عن جوانب مختلفة من الحياة على مقياس من درجة إلى خمسة، تم طرح نفس الأسئلة على المشاركين في كلتا المرتين.
وكان اللافت للنظر بشكل خاص التطور المختلف في حالة الرضا عن الدخل. ففي شرق ألمانيا قبل حوالي 30 عاما، قال واحد فقط من بين كل خمسة مشاركين إنهم راضون أو حتى راضون للغاية عن وضعهم المالي، أما هذا العام بلغت نسبة من قالوا ذلك نحو 50 بالمائة من المشاركين في الولايات الشرقية.
وفي المقابل، كان الأمر معكوسا في الولايات الغربية، حيث ذكر نحو 60 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع الذي أُجري عام 1991 أنهم راضون أو راضون للغاية عن دخلهم، بينما بلغت نسبة من قالوا ذلك الآن 55 بالمائة فقط.
و.ب/ م.س (أ ف ب، د ب أ)
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في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية
تأتي الذكرى الثلاثون للوحدة الألمانية مشوبة بوباء كورونا وما تركه من آثار على الحياة العامة والاقتصاد، حيث تستعد ألمانيا كباقي دول أوروبا لموجة ثانية من الوباء. وبهذه المناسبة يُنظم معرض في الهواء الطلق في مدينة بوتسدام بولاية براندنبورغ تحت شعار "30 عاماً- 30 يوماً -30 مرة في ألمانيا". ويستمر معرض "آينهايتس أكسبو" لمدة ثلاثين يوماً، حيث تشارك فيه الولايات الألمانية والكثير الهيئات الدستورية.
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في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية
ونظراً لارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس الفتاك ستفرض السلطات معايير صحية صارمة لضمان سلامة الزائرين. في الصورة عمدة مدينة بوتسدام بوركهارد إيكسنر ورئيس مجلس الولايات ديتمار فويدكه في افتتاح معرض "آينهايتس أكسبو". وجرى التقليد أن يقام الاحتفال بهذه الذكرى كل عام في مدينة من مدن ألمانيا.
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في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية
وكان احتقال العام الماضي بهذه الذكى المهمة على طريق الديمقراطية الألمانية قد أُقيم في قلب مدينة كييل شمال ألمانيا، إذ تم تشييد بوابة نموذجية من بوابة براندنبورغ التاريخية ببرلين، وذلك كرمز لإعادة توحيد ألمانيا. ويقبل السياح الأجانب والمواطنون الألأمان بمئات الآلاف للمشاركة في الاحتفالات الرسمية والشعبية التي تقام كل عام بمدينة من مدن ألمانيا.
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في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية
في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989، أعلن عضو مكتب الحزب الحاكم بجمهورية ألمانيا الشرقية سابقا غونتر شابوسكي عن اعتماد قانون يسمح لمواطني ألمانيا الشرقية بالتنقل عبر النقاط الحدودية، ما أدى إلى اندفاع ألاف الألمان من برلين الشرقية إلى المعابر الحدودية، وتم استقبالهم في الجزء الغربي بحماس كبير. ذلك التصريح المثير للجدل أعتبر "زلة لسان".
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في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية
بعد أربعة أيام من سقوط الجدار، وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، اختار مجلس الشعب في ألمانيا الشرقية هانز مودرو رئيسا لمجلس الوزراء، بيد أنه فشل في ذلك.
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في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية
28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989 أعلن المستشار الألماني آنذاك هيلموت كول أمام ألبوندستاغ عن خطة من عشر نقاط كانت بمثابة خارطة طريق للوحدة الألمانية، وهو دفع وزير الخارجية الفرنسي رولان دوما إلى القول إن الألمان يظهرون "غطرسة متزايدة".
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في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية
في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1989 و تحت ضغط التصويت تم تسليم المكتب السياسي واللجنة المركزية في ألمانيا الشرقية. كما استقال أيغون كرينز الذي حاول إنقاذ دولة ألمانيا الشرقية بتقديم تنازلات مدنية.
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في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية
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في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية
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في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية
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في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية
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في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية
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في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية
23 آب/ أغسطس 1990: أعضاء برلمان ألمانيا الشرقية (مجلس الشعب) يقررون انضمام جمهورية ألمانيا الشرقية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
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في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية
12 أيلول/ سبتمبر 1990: في النهاية بقيت الأمور المالية، حيث عرضت ألمانيا على موسكو مبلغ 12 مليار مارك ألماني، تعويضا عن تكاليف سحب الجيش الأحمر من ألمانيا الشرقية، إلا أن غورباتشوف اعترض على المبلغ. كول بقي متصلبا، لكنه عرض إضافة ثلاثة مليارات مارك إلى المبلغ كقرض، ما ساهم في توقيع ما عرف باتفاق " 2 زائد أربعة" بين الألمانيتين وكل الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، فرنسا، وبريطانيا.
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في الذكرى الثلاثين... محطات بارزة على طريق الوحدة الألمانية
3 تشرين الأول/ أكتوبر 1990: وزراء خارجية القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية يتنازلون في نيويورك عن امتيازات تقسيم المناطق الألمانية، ومجلس الشعب في ألمانيا الشرقية ينعقد لآخر مرة ويعلن انسحاب ألمانيا الشرقية من معاهدة وارسو. الساعة 12 منتصف الليل أرتفع العلم الألماني قبالة مبنى "الرايشتاغ" ببرلين، حيث تجمع هناك قرابة 2 مليون ألماني، ليحتفلوا بالوحدة الألمانية.