 في الأرجنتين .. أن يحمل ميسي كأس العالم أهم من حقوق الإنسان! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 23.11.2022

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رياضة

في الأرجنتين .. أن يحمل ميسي كأس العالم أهم من حقوق الإنسان!

رغم الانتقادات الموجهة في أوروبا لمونديال قطر، إلا أن السؤال الذي يطرحه عشاق الساحرة المستديرة في الأرجنتين التي منيت بخسارة من السعودية لا يزال: هل سيفوز ميسي بكأس العالم أخيرا؟

مونديال قطر الفرصة الاخيرة لميسي للفوز بكأس العالم

مونديال قطر الفرصة الاخيرة لميسي للفوز بكأس العالم

قررت معظم الحانات في ألمانيا مقاطعة مونديال قطر بما يشمل عدم عرض المباريات بسبب الجدل حول سجل قطر الحقوقي والفضائح التي طالت الفيفا. لكن محام من الأرجنتين قرر خوض معركة مختلفة.

فقد قرر المحامي أوزفالدو بيريلو رفع دعوى لمقاضاة شركة بانيني الإيطالية الرائدة في تصنيع ملصقات وألبومات بطولات كأس العالم، لدفعها إلى سداد قرابة 90 ألف يورو كتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه الشركة لنجله العاشق للساحرة المستديرة.

وفي الدعوى، يتهم بيريلو الشركة الإيطالية بما اعتبره "سوء النية" وإلحاق الضرر بالأطفال لأن الشركة تستمر في توزيع ألبومات الملصقات (sticker albums) فيما توفر عددا أقل من الملصقات أو الصور التي تُعرف أيضا باسم "استيكرات".

وشدد المحامي على أنه من الصعب العثور على الملصقات المتعلقة بكأس قطر في أرض ميسي، متهما  الشركة الإيطالية بتجاهل الأرجتنين،  مضيفا أن بعض سعداء الحظ تمكنوا من الحصول على ملصقات ميسي مثل السفير الأمريكي في بوينس آيرس.

وقد تسبب ذلك في أزمة في الأرجنتين إذ بلغ سعر الملصق في السوق السوداء قرابة عشرين يورو في حين أن سعر " كارد ميسي الذهبي" قد يصل إلى 400 يورو لبعض هواة جمع الملصقات.

حقق المنتخب السعودي أولى مفاجآت نهائيات كأس العالم بفوزه على الأرجنتين

حقق المنتخب السعودي أولى مفاجآت نهائيات كأس العالم بفوزه على الأرجنتين

أحلام الفوز الثالث بكأس العالم

ومع بدء منافسات بطولة كأس العالم في قطر، بات الزخم في الأرجنتين "أرض ميسي" حيال مواضيع مثل حماس المونديال وليس المقاطعة وميسي وليس حقوق الإنسان وملصقات المونديال وليس الاحتجاج.

ويتطلع أكثر من 45 مليون شخص في الأرجنتين إلى فوز ميسي أخيرا بكأس العالم وهو الأمر الذي انتظره عشاق الساحرة المستديرة على مدار البطولات الماضية التي شارك فيها ميسي خاصة وأن مونديال قطر سيكون بطولة كأس العالم الأخيرة للأسطورة الأرجنتينية.

وفي تعليقه على زخم كأس العالم في الأرجنتين، قال غابرييل سالفيا، صحافي سابق ورئيس  منظمة "كادال" الحقوقية في الأرجنتين، إن الكثير من "الأرجنتينيين مهتمون فقط بتحقيق فوز رياضي ويرون أن كأس العالم متنفسا للتغيير في ظل الحياة اليومية الاقتصادية الصعبة مع ارتفاع معدلات التضخم".

وأضاف "كذلك يوجد في الأرجنتين وعي ضئيل حيال أن قضايا حقوق الإنسان تعد عالمية".

صمت اتحاد كرة القدم الأرجنتيني

وكانت منظمة "كادال" في طليعة المنظمات الحقوقية التي لفتت الانتباه إلى وضع العمال المهاجرين في قطر قبل انطلاق  كأس العالم  حيث أجرى سالفيا اتصالات باتحادات كرة القدم في جميع أنحاء العالم لحشد الدعم لمبادرة أطلقها تحمل اسم "لا بيلوتا نو سي مانشا" أو "كرة القدم لن تتسخ".

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من بين الكيانات الكروية التي تواصل معها سالفيا، بيد أن النتيجة كانت مخيبة للآمال.

وفي ذلك، قال "طرحنا اقتراحا يقضي بأن يرتدي جميع اللاعبين شارة سوداء لتخليد ذكرى العديد من الأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء بناء الملاعب في إشارة رمزية. وقد تفاعلت اتحادات أوروبية لدرجة أن رد الاتحاد الهولندي كان مليئا بالتفاصيل، لكن  الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم  لم يكلف نفسه عناء الرد ولو بسطر واحد".

مونديال 1978.. بطولة في حكم عسكري

يشار إلى أن الأرجنتين قد تسببت في أكبر خطيئة في تاريخ كرة القدم على مستوى العالم باستضافتها كأس العالم 1978. تعود الواقعة إلى قيام الفيفا بمنح الأرجنتين حق تنظيم كأس العالم عام 1978، بيد أنه وقبل عامين من تنظيم البطولة وقع انقلاب عسكري في الأرجنتين فيما رحب المجلس العسكري في حينه بتنظيم البطولة.

ملصقات لنجوم مونديال قطر وعلى رأسهم ميسي

ملصقات لنجوم مونديال قطر وعلى رأسهم ميسي

وجاء الترحيب على خلاف التوقعات في خطوة اعتبرها كثيرون في حينه بأنها تمثل رغبة من المجلس العسكري للترويج لاستيلائه على السلطة وإضفاء شرعية على الانقلاب.

وقيل أن المجلس العسكري في الأرجنتين قبل 44 عاما تورط في أعمال تعذيب واعتقال بحق الكثير من المعارضين وحالات اختفاء قسري حتى قِيل أنه جرى إلقاء بعض المعارضين من الطائرات في عرض المحيط الأطلسي.

ورغم الانتقادات من منظمات حقوقية، رد المجلس العسكري بسخرية وسعى إلى الترويج للبطولة تحت شعار: "نحن الأرجنتينيون محقون ونتسم بالإنسانية".

بيد أن مساعي المجلس العسكري في الأرجنتين للترويج له من خلال كأس العالم باءت بالفشل إذ تسبب مونديال عام 1978 في لفت انتباه العالم إلى الأرجنتين خاصة انتهاكات حقوق الإنسان وهو الأمر الذي أفضى إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة.

فخلال البطولة، كان أكبر مركز للتعذيب على مقربة من استاد "ريفر بليت" حيث كان بإمكان السجناء سماع أصوات المشجعين.

وقد فازت الأرجنتين بالبطولة بعد تغلبها على هولندا في المباراة النهائية، فكان الأمر بمثابة انتصار للديكتاتور الأرجنتيني السابق خورخي فيديلا الذي أجبر على التخلي عن السلطة عام 1981 بيد أن المجلس العسكري استمر في الحكم حتى عام 1983 لينهار عقب خسارة الأرجنتين حرب فوكلاند.

عشاق ميسي يأملون في فوزه ببطولة كأس العالم في قطر

عشاق ميسي يأملون في فوزه ببطولة كأس العالم في قطر

وفي ذلك، قال سالفيا إن المجلس العسكري في ذاك الوقت "استخدم كأس العالم كأداة للدعاية الدولية رغم تفشي إرهاب الدولة". وأضاف أنه على وقع ذلك، كان يتعين على الأرجنتين أن تكون أكثر وعيا بانتهاكات حقوق الإنسان خاصة وأن الكثير من سكان البلاد يقولون إن "ثقافتنا ديمقراطية".

انتقاد أقل ضد قطر

وليست الأرجنتين الدولة الوحيدة التي ينصب جل تركيزها على كرة القدم بل يشمل ذلك العديد من دول أمريكا اللاتينية، حيث يبدو أن قضايا العمال المهاجرين ومجتمع الميم وحقوق المرأة في قطر لا تحتل أولوية.

وفي سياق متصل، قال سالفيا إنه خلال تواجده في صربيا وكرواتيا رصد أن بعض  عشاق الساحرة المستديرة  يستغربون من المعايير الأخلاقية عالية المستوى في ألمانيا فيما يعد هذا السبب وراء قيام سالفيا بدعم المنتخب الألماني وليس منتخب بلاده والأسطورة ميسي.

غابرييل سالفيا يقول إن هناك اهتماما أقل في الأرجنتين حيال وضع العمال المهاجرين في قطر

غابرييل سالفيا يقول إن هناك اهتماما أقل في الأرجنتين حيال وضع العمال المهاجرين في قطر

وفي ذلك، أضاف سالفيا "لقد ولدت في بوينس آيرس، لكن بصفتي مدافعا عن حقوق الإنسان فإنني أشعر أن بطل العالم يجب أن يكون فريقًا ملتزما بمعايير حقوق الإنسان ويتحدث عن الوضع في قطر. ولذا ادعم ألمانيا والدنمارك و إنجلترا وأستراليا ".

 

أوليفر بيبر / م ع

  • ميسي في حفل الكرة الذهبية 2021 بباريس

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    كرة ذهبية.. سابعة!

    رصَّع نجم برشلونة الإسباني السابق وباريس سان جرمان الفرنسي حالياً، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سجله الناصع بالألقاب والجوائز بكرة ذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021 التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتصبح هي السابعة في مسيرته الاحترافية.

  • سواريز يسلم رفيق دربه لونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أول جائزة.. بعيداً عن برشلونة

    أضاف ميسي جائزة هذا العام إلى نسخ 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و2019 التي حصل عليها حين كان يرتدي قميص برشلونة قبل أن يخلعه باكياً هذا الصيف لينضم إلى باريس سان جرمان بعد 20 عاماً مع "البلاوغرانا".

  • ميسي يحمل الكرة الذهبية السابعة في مشواره

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    منافسة شرسة

    تفوق ميسي على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والذي كأن الأقرب للفوز العام الماضي لولا إلغاء الحفل بسبب جائحة كورونا، ولاعب وسط تشلسي الإنجليزي الدولي الإيطالي جورجينيو، وأصبح بعيداً بكرتين ذهبيتين عن مطارده المباشر مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل سادساً هذا العام.

  • لونيل ميسي بقميص الأرجنتين عام 2006

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    ضربة البداية

    "البرغوث" الأرجنتيني، صاحب الموهبة الفذة انتقل من نادي "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، إلى برشلونة. وفي أول لقاء خاضه بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات علاجه، حيث اكتشف إصابته بنقص في هرمونات النمو. آنذاك كان عمر ميسي 12 عاماً وطوله 140 سنتمتراً ووزنه 40 كيلو غراماً.

  • ليونيل ميسي مع مدربه الأسبق فرانك ريكارد

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أول مباراة مع الكبار

    في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينيو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.

  • البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب كامب نو.

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أفضل لاعب شاب في العالم

    في عام 2005 حصل الفتى اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على الكثير من الشبان الموهوبين مثل واين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملاً جائزة الفتى الذهبي، وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك: البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب "كامب نو".

  • تتويج ميسي بأول كرة ذهبية في مشواره

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أفضل لاعب في العالم

    شهد ميسي عصراً ذهبياً مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب وكان إلى جواره لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.

  • Fußball Spanien Lionel Messi (Getty Images/AFP/L. Gene)

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أرقام خارقة

    بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ 34 لقبا، وسجل 672 هدفا في 778 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم سبع مرات ورنالدو خمس مرات فقط.

  • Frankreich | Golden Ball

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    "سأواصل القتال"

    ميسي قال إنه كان قبل عامين (أثناء تتويجه السادس)، يفكر في أنه يقترب من سنواته الأخيرة على المستطيل الأخضر، "واليوم ها أنا أمامكم مجددا". ميسي أكد سعادته البالغة بالجائزة الجديدة وقال رداً على تساؤلات متكررة حول موعد اعتزاله: "أنا اليوم هنا وسعيد جدًا. أريد حقًا الاستمرار في القتال وتحقيق وتسجيل أهداف جديدة. لا أعرف عدد السنوات التي أمامي، ولكن آمل أن يكون هناك الكثير لأنني أستمتع كثيرا هذا العام".


 

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