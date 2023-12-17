في استعراض للقوة - كين يقود بايرن لإسقاط شتوتغارت بالثلاثة

تجاوز بايرن ميونيخ آلام الهزيمة الثقيلة أمام فرانكفورت، وفرض سيطرته تماما على ضيفه شتوتغارت وأضاع نجومه هاري كين وليروي ساني وغيرهما الكثير من الفرص، ليكتفي في الفوز في النهاية بثلاثة أهداف، بينها هدفان للمتألق كين.

في أبرز مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، قاد النجم الإنجليزي هاري كين فريقه بايرن ميونيخ للفوز على ضيفه شتوتغارت بثلاثية دون رد مساء اليوم الأحد (17 ديسمبر/ كانون الأول 2023).

وسجل هاري كين الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 2 و55، بينما أضاف زميله الكوري الجنوبي كيم مين جاي الهدف الثالث في الدقيقة 63.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، ليتجاوز آلام الخسارة الثقيلة في الجولة الماضية أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة1/5. أما شتوتغارت فقد تكبد خسارته الرابعة في البوندسليغا ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الرابع.

لم يمنح بايرن ميونيخ ضيفه فرصة لالتقاط الأنفاس بهدف مبكر بعد مرور أقل من دقيقتين بفضل تمريرة من ليروي ساني إلى هاري كين، ليسجل النجم الإنجليزي هدفه 19 في الدوري هذا الموسم.

وفرض بايرن ميونيخ سيطرته تماما وأضاع نجومه هاري كين وليروي ساني وجمال موسيالا أكثر من فرصة لتعزيز الهدف الثاني، بسبب تألق ألكسندر نوبل حارس مرمى شتوتغارت.

هاري كين يحتفل مع زملائه بتسجيل الهدف الأول لبايرن في شباك شتوتغارت. الليلة أصبح رصيد هاري كين 20 هدافا قبل جولة واحدة من نهاية الدور الأول للدوري الألماني. صورة من: Michaela Rehle/AFP/Getty Images

إلغاء هدفين بداعي التسلل

كما ألغى حكم اللقاء هدفا سجله المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي في الدقيقة 25، بسبب التسلل بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار). وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل توماس مولر هدفا ثانيا لأصحاب الأرض لكن تقنية (فار) أشارت إلى وجود تسلل ضد المهاجم الألماني.

كان بايرن ميونيخ أكثر حسما أمام مرمى منافسه، حيث أضاف هاري كين الهدف الثاني له ولفريقه بعد ركلة حرة نفذها ألكسندر بافلوفيتش وتابعها كيم مين جاي برأسه ليكملها النجم الإنجليزي برأسه في الشباك.

وقبل أن يفيق لاعبو شتوتغارت من الصدمة، نفذ بافلوفيتش ركلة ركنية ارتقى لها كيم مين جاي برأسه لتصطدم بالدفاع وتسكن الشباك ليسجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 80 تعرض مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ لأول اختبار حقيقي، بتصديه لتسديدة من جيمي ليفيلينغ لاعب وسط شتوتغارت الذي شارك بديلا في الشوط الثاني.

ودفع توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ بالثنائي ماتياس تيل وإيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، مكان موسيالا وتوماس مولر في محاولة لتنشيط الصفوف.

لكن توخيل وجد نفسه مضطرا لتبديل إجباري في الدقيقة 89، عندما أشرك اللاعب الشاب فرانز كراتسيغ مكان الكندي ألفونسو ديفيز الذي تعرض للإصابة.

واحتسب الحكم ثلاث دقائق وقت بدل ضائع لم تسفر عن جديد، ليحقق بايرن ميونخ فوزا مستحقا على أرضه ووسط جماهيره في ملعب أليانز أرينا. أما شتوتغارت فكان صيدا سهلا لنظيره البافاري ولم ينجح في استغلال الهزة النفسية لمنافسه في القفز فوقه بجدول ترتيب البوندسليغا.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)