في احتفال رسمي.. الإمارات تفتح سفارة في إسرائيل

افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة سفارتها في إسرائيل اليوم الأربعاء (14 يوليو/ تموز 2021) بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في احتفال رسمي.

ويقع مبنى السفارة في مبنى بورصة تل ابيب، وجاء افتتاحها بعد افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات الشهر الماضي. وفي مراسم الافتتاح الرسمية رفع سفير الإمارات في إسرائيل محمد آل خاجة علم بلاده خارج مبنى البورصة وبجواره الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي وصف الافتتاح بـ "الخطوة المهمة للشرق الأوسط برمته". ووصف في كلمته افتتاح السفارة بأنه "معلم هام في العلاقات المتنامية بين بلدينا"، مضيفاً: "يجب أن يمتد هذا الاتفاق التاريخي إلى دول أخرى تسعى إلى السلام مع إسرائيل".

من جهته قال السفير الإماراتي لدى الدولة العبرية محمد آل خاجة خلال الحفل "الإمارات وإسرائيل دولتان مبتكرتان ويمكننا تسخير هذا الإبداع في العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة لبلداننا ومنطقتنا".



وبعد أن جمعتهما المخاوف المشتركة بشأن إيران والآمال في الحصول على فوائد تجارية، قامت الإمارات والبحرين بتطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي بموجب اتفاقيات صاغتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ووقع البلدان منذ إعلان الاتفاق بينهما في أيلول/ سبتمبر الماضي صفقات تجارية تتعلق بالسياحة والطيران والخدمات المالية وغيرها.

ويركز الجانبان على المكاسب الاقتصادية لتوقيع الاتفاق بينهما. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الشهر الماضي لوسائل إعلام إماراتية إن التجارة الثنائية بين البلدين منذ أيلول/ سبتمبر زادت عن 675,22 مليون دولار.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية، مقاطع فيديو من مراسم الافتتاح، وعلقت بالقول: "لحظة تاريخية. عزف النشيد الإماراتي الوطني في قلب تل أبيب خلال حفل تدشين سفارة الإمارات لدى إسرائيل".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد افتتح رسميا سفارة وقنصلية إسرائيل في أبوظبي ودبي.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في واشنطن في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي برعاية الولايات المتحدة. كما أقدم السودان على إقامة علاقات مع إسرائيل، وفعّلها المغرب مجددا.

ع.غ/ و.ب (رويترز، د ب أ، أ ف ب)