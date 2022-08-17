في اتصال مع لابيد.. شولتس يندد بتصريحات عباس عن الهولوكوست

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس (18 أغسطس/آب)، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على خلفية تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس عنمحرقة اليهود (هولوكست).

وأعلن مكتب يائير بعد المحادثة أن المستشار جدد رفضه في بداية المحادثة لتصريحات عباس وأدانها، وأوضح شولتس أنه كان مهما بالنسبة له توضيح ذلك بشكل شخصي وعلني. وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره على ذلك، بدايةً بصفته رئيسًا للحكومة الإسرائيلية، ثم باعتباره نجلا لوالدين نجوا من المحرقة النازية.

وأكد الزعيمان أهمية العلاقات بين إسرائيل وألمانيا، واتفقا على مواصلة التعاون بين الدولتين في مجالات متنوعة. وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه من المقرر عقد اجتماع قريب بين شولتس ويائير.

وكتب شولتس على تويتر بعد الاتصال الهاتفي مع لابيد: "موقفنا واضح: ندين أي محاولة لإنكار المحرقة أو التهوين من شأنها".

كما تناول الزعيمان الملف النووي الإيراني، وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ضرورة نقل رسالة حادة وواضحة من قبل أوروبا مفادها عدم تقديم المزيد من التنازلات للإيرانيين، وأضاف أنه يتعين على أوروبا أيضا معارضة أسلوب المماطلة التي تتبعه إيران في المفاوضات.

يذكر أن عباس اتهم إسرائيل في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس بالعاصمة برلين أول أمس الثلاثاء بأنها "ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعا فلسطينيا" وأردف: "50 مجزرة، 50 هولوكوست". وكان صحفي سأل عباس حول ما إذا كان سيعتذر لإسرائيلبمناسبة الذكرى السنوية الخمسين للهجوم على البعثة الرياضية الإسرائيلية في أولمبياد ميونخ 1972، فرد عباس قائلا إن هناك يوميا قتلى يسقطهم الجيش الإسرائيلي "نعم، إذا أردنا مواصلة النبش في الماضي"، ولم يتطرق عباس في إجابته إلى الهجوم على البعثة الأولمبية الإسرائيلية.

وانتقد بعض السياسيين ووسائل الإعلام في ألمانيا شولتس لعدم إدانته لبيان عباس على الفور خلال المؤتمر الصحفي، على الرغم من أنه رفض في وقت سابق وصف عباس للعلاقات بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية بأنها "فصل عنصري".

وصرح شولتس لاحقا لصحيفة "بيلد" الألمانية قائلا : "أي تهوين من شأن الهولوكوست هو أمر لا يمكن احتماله ولا قبوله بالذات بالنسبة لنا نحن الألمان".

ومنذ المحرقة والحرب العالمية الثانية، يشدد السياسيون الألمان على مسؤوليتهم الخاصة تجاه إسرائيل.

وردا على الانتقادات أصدر عباس بيانا وصف فيه المحرقة في ألمانيا النازية بأنها "أبشع الجرائم في تاريخ البشرية الحديث".

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ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)