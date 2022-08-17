 في اتصال مع لابيد.. شولتس يندد بتصريحات عباس عن الهولوكوست | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

في اتصال مع لابيد.. شولتس يندد بتصريحات عباس عن الهولوكوست

أبلغ المستشار الألماني شولتس رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد أن أي محاولة للتهوين من شأن المحرقة أو إنكارها أمر غير مقبول، وذلك بعد انتقادات له بالتباطؤ في الرد على تصريحات للرئيس الفلسطيني عباس في برلين.

صورة مركبة للمستشار شولتس ورئيس الحكومة الإسرائيلية لابيد.

كتب شولتس على تويتر بعد الاتصال الهاتفي مع لابيد: "موقفنا واضح: ندين أي محاولة لإنكار المحرقة أو التهوين من شأنها".

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس (18 أغسطس/آب)، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على خلفية تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس عنمحرقة اليهود (هولوكست).

وأعلن مكتب يائير بعد المحادثة أن المستشار جدد رفضه في بداية المحادثة لتصريحات عباس وأدانها، وأوضح شولتس أنه كان مهما بالنسبة له توضيح ذلك بشكل شخصي وعلني. وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره على ذلك، بدايةً بصفته رئيسًا للحكومة الإسرائيلية، ثم باعتباره نجلا لوالدين نجوا من المحرقة النازية.

وأكد الزعيمان أهمية العلاقات بين إسرائيل وألمانيا، واتفقا على مواصلة التعاون بين الدولتين في مجالات متنوعة. وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه من المقرر عقد  اجتماع قريب بين شولتس ويائير.

وكتب شولتس على تويتر بعد الاتصال الهاتفي مع لابيد: "موقفنا واضح: ندين أي محاولة لإنكار المحرقة أو التهوين من شأنها".

مختارات

كما تناول الزعيمان الملف النووي الإيراني، وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ضرورة نقل رسالة حادة وواضحة من قبل أوروبا مفادها عدم تقديم المزيد من التنازلات للإيرانيين، وأضاف أنه يتعين على أوروبا أيضا معارضة أسلوب المماطلة التي تتبعه إيران في المفاوضات.

يذكر أن عباس اتهم إسرائيل في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس بالعاصمة برلين أول أمس الثلاثاء بأنها "ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعا فلسطينيا" وأردف: "50 مجزرة، 50 هولوكوست". وكان صحفي سأل عباس حول ما إذا كان سيعتذر لإسرائيلبمناسبة الذكرى السنوية الخمسين للهجوم على البعثة الرياضية الإسرائيلية في أولمبياد ميونخ 1972، فرد عباس قائلا إن هناك يوميا قتلى يسقطهم الجيش الإسرائيلي "نعم، إذا أردنا مواصلة النبش في الماضي"، ولم يتطرق عباس في إجابته إلى الهجوم على البعثة الأولمبية الإسرائيلية.

وانتقد بعض السياسيين ووسائل الإعلام في ألمانيا شولتس لعدم إدانته لبيان عباس على الفور خلال المؤتمر الصحفي، على الرغم من أنه رفض في وقت سابق وصف عباس للعلاقات بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية بأنها "فصل عنصري".

وصرح شولتس لاحقا لصحيفة "بيلد" الألمانية قائلا : "أي تهوين من شأن الهولوكوست هو أمر لا يمكن احتماله ولا قبوله بالذات بالنسبة لنا نحن الألمان".

ومنذ المحرقة والحرب العالمية الثانية، يشدد السياسيون الألمان على مسؤوليتهم الخاصة تجاه إسرائيل.

وردا على الانتقادات أصدر عباس بيانا وصف فيه المحرقة في ألمانيا النازية بأنها "أبشع الجرائم في تاريخ البشرية الحديث".

  • Gegenwehr bei Räumung von Siedler-Hochburg Kfar Darom

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    آب/ أغسطس 2005

    انسحاب القوات الإسرائيلية من جانب واحد من غزة بعد 38 عاما من الاستيلاء على القطاع من مصر في حرب 1967، والتخلي عن المستوطنات وترك القطاع المكتظ بالسكان تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

  • تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    25 كانون الثاني / يناير 2006

    حركة حماس تفوز بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية الفلسطينية. وإسرائيل والولايات المتحدة تقطعان المساعدات عن الفلسطينيين بسبب رفض حماس نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل.

  • Flash-Galerie Israel Soldat Gilad Shalit

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    25 حزيران/ يونيو 2006

    مسلحون من حماس يأسرون جلعاد شاليط، المجند في الجيش الإسرائيلي، في هجوم عبر الحدود من غزة، مما دفع إسرائيل لتوجيه ضربات جوية والتوغل داخل القطاع. وتم إطلاق سراح شاليط في النهاية بعد أكثر من خمس سنوات في عملية لتبادل الأسرى.

  • Palästinenser Gaza Bürgerkrieg Hamas nimmt Fatah Gebäude ein

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    14 حزيران/ يونيو 2007

    حماس تسيطر على غزة وتطيح بقوات تابعة لحركة فتح. ورغم سيطرة حماس على القطاع، إلا أن حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله لا زالت تدير بعض الشؤون العامة للقطاع مثل التفاوض مع إسرائيل والمساعدة في إدخال المساعدات وأساسيات الحياة من كهرباء ومياه.

  • Kämpfe im Gazastreifen

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    27 كانون الأول /ديسمبر 2008

    إسرائيل تشن هجوما عسكريا على غزة استمر 22 يوما بعد أن أطلق فلسطينيون صواريخ على بلدة سديروت بجنوب إسرائيل. ووردت أنباء عن مقتل 1400 فلسطيني و13 إسرائيليا قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار.

  • Bewaffneter Hamas-Anhänger in Gaza

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012

    إسرائيل تقتل القائد العسكري لحماس أحمد الجعبري، وتلى ذلك إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل وضربات جوية إسرائيلية على مدار ثمانية أيام.

  • ARCHIV Israel | Panzer feuert auf Gazastreifen

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2014

    أدى خطف حماس وقتلها لثلاثة شبان إسرائيليين إلى حرب استمرت سبعة أسابيع وأسفرت، بحسب الأنباء، عن مقتل أكثر من 2100 فلسطينيا في غزة و73 إسرائيليا منهم 67 عسكريا.

  • Palästina | Proteste am Grenzzaun im Gazastreifen

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    آذار/ مارس 2018

    بدأت احتجاجات فلسطينية عند حدود غزة مع إسرائيل وفتحت القوات الإسرائيلية النار لإبعاد المحتجين. ووردت أنباء عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا في الاحتجاجات، التي استمرت عدة أشهر، وأدت أيضا إلى اندلاع قتال بين حماس والقوات الإسرائيلية.

  • Gaza | Raketen werden von Gaza-Stadt auf Israel abgefeuert

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    أيار/ مايو 2021

    بعد أسابيع من التوتر خلال شهر رمضان، أصيب مئات الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى بالقدس. وبعد مطالبة إسرائيل بسحب قوات الأمن من الحرم، أطلقت حماس وابلا من الصواريخ من غزة على إسرائيل. وردت إسرائيل بضربات جوية على غزة. واستمر القتال لمدة 11 يوما مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 250 شخصا في غزة و13 في إسرائيل.

  • Israel | Gaza | Iron Dome | Rakteneangriffe auf Israel

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    آب/ أغسطس 2022

    مقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين في غزة بينهم قيادي كبير في حركة الجهاد الإسلامي في غارات إسرائيلية تصيب ما تسميه إسرائيل سلسلة من الأهداف العسكرية في غزة. وحركة الجهاد الإسلامي تطلق مئات الصواريخ على إسرائيل ردا على ذلك، وصل بعضها إلى مسافة خمسة كيلومترات غربي القدس. ولم تشارك حماس في القتال. إعداد: خالد سلامة


ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

مواضيع ذات صلة

Mahmud Abbas, Praesidenten der Palaestinensischen Autonomiebehoerde, aufgenommen waehrend einer Pressekonferenz nach dem gemeinsamen Gespraech mit Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler, (hier nicht im Bild) im Bundeskanzleramt in Berlin, 16.08.2022.

عباس متراجعاً: "الهولوكست أبشع الجرائم" في التاريخ الحديث 17.08.2022

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الهولوكوست هي أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث، وذلك بعد انتقادات شديدة داخل وخارج ألمانيا لتصريحاته حول اتهامه لإسرائيل بارتكاب هولوكوست بحق الفلسطينيين.

Palestinian President Mahmoud Abbas attends a news conference with German Chancellor Olaf Scholz, in Berlin, Germany, August 16, 2022. REUTERS/Lisi Niesner

وجهة نظر: جريمة الهولوكست لا تقارن وكلام عباس مخجل ومشين 17.08.2022

مقارنة الهولوكوست (بشئ آخر) يجب ألا تبقى دون معارضة ولو لثانية واحدة على الأراضي الألمانية، تقول سارة يوديت هوفمان. وترى أن رد فعل أولاف شولتس المتأخر على محمود عباس يظهر أن خطأ ما يقع في ثقافة تذكر المحرقة النازية.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Mahmoud Abbas (l), Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, beantworten nach ihrem Gespräch auf einer Pressekonferenz Fragen von Journalisten.

ألمانيا: غضب بعد تصريحات عباس عن الهولوكوست وشولتس في مرمى الانتقادات 17.08.2022

غضب شديد في ألمانيا وإسرائيل عقب اتهام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإسرائيل بارتكاب "هولوكوست" ضد الفلسطينيين. المعارضة الألمانية انتقدت رد فعل شولتس وقالت إنه كان عليه مطالبة عباس بمغادرة ديوان المستشارية.