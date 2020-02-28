في إيطاليا.. فيروس كورونا يرفع أسعار "الكمامات" إلى مبالغ خيالية!

لمواجهة تفشي فيروس كوروناالمستجد، تهافت الإيطاليون على شراء الكمامات الواقية، الأمر الذي أدى إلى نفاذ هذه المنتجات من صيدليات كثيرة.

وجاء في موقع "فوكوس" الألماني أن تجارا إجراميين في إيطاليا استغلوا مخاوف الناس من فيروس كورونا ليصل ثمن القناع الواحد إلى 5 آلاف يورو.

وكثفت الشرطة المالية من حملاتها ضد الباعة المتجولين لردع المستغلين.

وزير الخارجية لويجي دي مايو أعلن أن الحكومة تخطط لإجراءات صارمة ضد استغلال حالة الطوارئ الصحية.

الإقبال على اقتناء الكمامات الواقية ليس هو فقط من ارتفع، وإنما ارتفع أيضا الإقبال على شراء السوائل المضادة للفيروسات ومنقيات الهواء وأغطية المراحيض ووصلت أسعارها لأرقام قياسية.

ووفقا للشرطة المالية في تورينو تم القبض على 20 شخصا في حملات أمنية بتهمة الاحتيال وبيع منتوجات بمواصفات خاطئة، ويمكن أن يواجه هؤلاء الأشخاص السجن لمدة عامين. كما شملت الحملات الأمنية مدنا إيطالية أخرى لردع المستغلين للوضع لتحقيق أرباح خيالية.

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا نقاط العبور مغلقة تم في المجموع عزل 52 ألف نسمة في إحدى عشرة بلدة ومدينة في شمال ايطاليا. فمن يريد الدخول أو الخروج من المناطق المغلقة، يحتاج لترخيص خاص. وقوى الأمن تعمل على التزام المواطنين بذلك. ومن يحاول خرق الحظر وتحاشي الحواجز يعرض نفسه للملاحقة القانونية.

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا شوارع خالية جميع الحانات والمحلات في مركز مدينة "كودوغنو Codogno" التي يقطنها 15 ألف نسمة مغلقة. وإلى حد الآن ليس معروفا من جلب الفيروس إلى شمال ايطاليا. وحسب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، يبقى سريان الحجر الصحي مستمرا لأسبوعين في خطوة أولى. وهذا يتطابق مع فترة حضانة الفيروس الذي يسبب المرض.

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا انتشار سريع في البداية كان عدد الإصابات على مستوى ايطاليا حوالي ثلاث حالات. ثم تم كشف الفيروس لدى مريض يبلغ من العمر 38 عاما في عيادة بمدينة كودوغنو ثم لدى عدد أكبر من الناس في محيط هذا الرجل. وحتى والدا الرجل تم وضعهما تحت الرقابة الطبية (الصورة). وحتى يوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) تم إحصاء أكثر من 130 مصابا في المنطقة، وثلاثة فارقوا الحياة.

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا إجراءات وقائية الوقوف في طابور أمام سوبر ماركت في بلدة "كازابوسترلينغو Casalpusterlengo" المغلقة. يتم إدخال الزبائن السوبر ماركت في مجموعات تضم 40 شخصا. "كل شخص سيأتي دوره، نريد فقط تفادي الفوضى وتأمين حماية كافية"، يحاول أحد العاملين تهدئة الوضع. لكن ليس جميع الزبائن يتفهمون الإجراءات.

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا كل شيء نفد حتى في المدن الكبرى القريبة في شمال ايطاليا يزداد الخوف من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. مواد التعقيم وواقيات الفم نفدت في هذه الصيدلية في تورينو، كما تكشف عن ذلك البطاقة الملصقة بالباب. والواقيات الرقيقة التي تُستعمل مثلا في غرف العمليات لا تقدم إلا حماية محدودة ضد الفيروسات ويجب استبدالها باستمرار.

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا قناع مزدوج هذا الشخصان المقنعان يمكن ملاحظة خيبة الأمل في عيونهم: فالكرنفال الشهير في البندقية تم تعليقه ووقاية الفم الإضافية لا تنفع في شيء. ويُعد هذا الحفل تقليدا يعود لعدة قرون ويجذب لسياح الذين يتعرفون على الملابس الجميلة والأقنعة الخيالية.

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا موضة رغم كورونا تبعد ميلانو فقط 60 كيلومترا عن بلدة كودوغنو التي انتشر فيها الفيروس. لكن رغم ذلك تم إقامة أسبوع الموضة الشهير ميلانو. ودار الازياء "جيورجيو أرماني Giorgio Armani" قدمت عروضها في قاعة خالية بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم نقلها عبر انترنيت. وجميع عروض الأزياء الأخرى تمت كما كان مخططا لها.

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا إغلاق ملاعب وإلغاء مباريات في الوقت الذي حددت فيه دور الأزياء تواريخ العروض، تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارداي والبندقية حتى الأول من مارس/ آذار على أقل تقدير. وبهذا تريد السلطات الايطالية احتواء انتشار للفيروس. ومن بين اللقاءات الرياضية الملغاة مقابلة كرة القدم بين انتر ميلانو وسامبدوريا جنوة.



ع.اع. / ص.ش