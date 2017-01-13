في إندونيسيا .. الفوط الصحية بدل المخدرات!

نزعة جديدة وغريبة بدأت تنتشر بين المراهقين في إندونيسيا، فقد صاروا يشربون منقوع الفوط الصحية للوصول إلى حالة النشوة التي تسببها المخدرات!

فقد نقل موقع "ديبلي" الإلكتروني عن صحيفة "جاكرتا بوست" قولها إن المراهقين، لاسيما أطفال الشوارع، في إندونيسيا يغلون ماء الفوط الصحية ويشربونه، ما يضعهم في حالة نشوة أو سكر.

ولا يبدو أن هؤلاء المراهقين يهتمون بكون الفوط مستعملة أو غير مستعملة، إذ يقومون أحياناً بغلي الفوط الملوثة في المياه إلى أن تتحلل المواد الكيميائية والهلام المتواجد داخل تلك الفوط، ومن ثمً يشربونه بعد تبريده كي يبلغوا نشوتهم.

وبالرغم من أن الأمر "مقزز" لكثيرين ممن كتبوا على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إلا أن هذه الظاهرة ما تزال موجودة في كثير من البلدان الآسيوية، مثل إندونيسيا، التي بدأ فيها المراهقون بتعاطي هذا النوع من المخدرات منذ عام 2016 على الأقل.

وحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، فإن وزارة الصحة في إندونيسيا أكدت أنها ستباشر تحقيقاتها في هذا الموضوع وستحاول تحليل محتويات هذه الفوط الصحية التي تجعل المراهقين بالبلد يصابون بالهلوسات لدى شرب منقوعها.

م.م/ ي.أ