في إسبانيا..البحر يعالج مرضى كورونا

لا يزال فيروس كورونا يواصل انتشاره في بعض دول العالم، في وقت يبحث فيه المسؤولون عن سبل تخفيف الأعباء والضغوط الناجمة عن الإجراءات الصارمة المتخذة لمنع تفشي الجائحة، بما في ذلك سبل التهوين عن المصابين بوباء كوفيد 19 من عناء الإقامة طويلة الأمد والإجبارية في المصحات.

موقع "فليب بورد" كشف عن طريقة علاج متميزة لمستشفى في إسبانيا تساهم في تعافي المصابين بشكل أسرع من فيروس كورونا المتجدد.

فريق ممرضين بمستشفى يقع على شاطئ البحر ينقلون مرضى فيروس كورونا بأسرَّتهم إلى الشاطئ للاستمتاع بهواء البحر النقي، كما يعرض فيديو في موقع قناة "إر تي إل" الألمانية.

الطاقم الطبي في "مستشفى ديل مار" بمدينة برشلونة يسعى من خلال هذه المبادرة من عناء مرضى فيروس كورونا ومن حبسهم الاضطراري في المستشفى. خروج المرضى من الأجواء الروتينية والكئيبة للمصحة لزيارة البحر والاستمتاع بهوائه، إجراء يدخل في نطاق برنامج خاص يقوم به المستشفى الإسباني لإضفاء الطابع الإنساني على وحدات العناية المركزة، وحسب موقع "إر تي إل" فإن هذا الإجراء يعني الكثير بالنسبة لهؤلاء المرضى.

يذكر أن عدد إصابات فيروس كورونا في إسبانيا وصل إلى 240 ألفا و660 شخص صباح الجمعة (الخامس من يونيو/ حزيران)، حسب أرقام جامعة جون هوبكينز الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك تمّ تسجيل نحو 27 ألف و133 حالة وفاة حسب نفس المصدر.

ع.اع. / و.ب